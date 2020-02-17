Гол Анисимова в овертайме принес «Оттаве» победу над «Далласом» в матче НХЛ
ТАСС, 17 февраля. «Оттава» обыграла «Даллас» со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 17 февраля. «Оттава» обыграла «Даллас» со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились
Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 42 из 46 бросков по своим воротам. Защитник хозяев Никита Зайцев, нападающий Владислав Наместников и форвард «Далласа» Денис Гурьянов не отметились результативными действиями. Нападающий гостей Александр Радулов не принял участия в матче
«Даллас» лидирует в таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 59 матчах. «Оттава» занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке, в активе команды 51 очко в 59 играх. В следующем матче «Даллас» примет «Аризону» 20 февраля, «Оттава» днем ранее сыграет на своем льду с «Баффало».
«Питтсбург» победил дома «Детройт со счетом 5:1, форвард хозяев Евгений Малкин не отметился результативными действиями, совершив один бросок. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевой пас в домашнем матче против «Бостона» (1:3). 28-летний хоккеист набрал 78 очков (29+49) в 57 матчах текущего сезона. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33, он сменил в воротах Игоря Шестеркина, который пропускал встречу
«Каролина» проиграла на своем льду «Эдмонтону» в овертайме со счетом 3:4, форвард хозяев Андрей Свечников отметился голевой передачей, набрав 54-е (23+31) очко в 58 матчах сезона. «Нью-Джерси» выиграл дома у «Коламбуса» со счетом 4:3 по буллитам. Один из бросков в послематчевой серии реализовал нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев. В текущем сезоне в его активе 33 (10+23) очка в 55 встречах. В других матчах дня «Анахайм» в гостях победил «Ванкувер» со счетом 5:1, «Нэшвилл» выиграл дома у «Сент-Луиса» — 2:1.
|Ди Джей Смит
|Рик Боунесс
|Крэйг Андерсон
|Антон Худобин
|03:03
|Йон Клингберг(Джейсон Дикинсон, Джейми Бенн)
|06:43
|Джейми Бенн
|07:36
|Жан-Габриэль Пажо(Брэди Ткачак, Тома Шабо)
|18:10
|Брэди Ткачак(Энтони Дюклер, Жан-Габриэль Пажо)
|18:43
|Стивен Джонс(Миро Хейсканен, Тайлер Сегин)
|20:45
|Брэди Ткачак
|20:45
|Кори Перри
|40:39
|Антон Худобин
|49:59
|Тайлер Эннис
|54:49
|Джо Павелски(Тайлер Сегин, Миро Хейсканен)
|63:48
|Артем Анисимов(Брэди Ткачак)
Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз), Жан-Габриэль Пажо (Оттава Сенаторз), Крэйг Андерсон (Оттава Сенаторз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0