Гол Анисимова в овертайме принес «Оттаве» победу над «Далласом» в матче НХЛ

В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо (8-я минута), Брэди Ткачук (19), Тайлер Эннис (50), в овертайме шайбу забросил российский нападающий Артем Анисимов (64). У гостей голами отметились Йон Клингберг (4), Стивен Джонс (19) и Джон Павелски (55).

Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 42 из 46 бросков по своим воротам. Защитник хозяев Никита Зайцев, нападающий Владислав Наместников и форвард «Далласа» Денис Гурьянов не отметились результативными действиями. Нападающий гостей Александр Радулов не принял участия в матче из-за травмы. Анисимов набрал 15-е очко в 41 матче текущего сезона. На счету 31-летнего россиянина 11 шайб и 4 передачи.

«Даллас» лидирует в таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 59 матчах. «Оттава» занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке, в активе команды 51 очко в 59 играх. В следующем матче «Даллас» примет «Аризону» 20 февраля, «Оттава» днем ранее сыграет на своем льду с «Баффало».

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«Питтсбург» победил дома «Детройт со счетом 5:1, форвард хозяев Евгений Малкин не отметился результативными действиями, совершив один бросок. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевой пас в домашнем матче против «Бостона» (1:3). 28-летний хоккеист набрал 78 очков (29+49) в 57 матчах текущего сезона. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33, он сменил в воротах Игоря Шестеркина, который пропускал встречу из-за травмы.