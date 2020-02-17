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10:11 (мск), источник: ТАСС

Гол Анисимова в овертайме принес «Оттаве» победу над «Далласом» в матче НХЛ

ТАСС, 17 февраля. «Оттава» обыграла «Даллас» со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо (8-я минута), Брэди Ткачук (19), Тайлер Эннис (50), в овертайме шайбу забросил российский нападающий Артем Анисимов (64). У гостей голами отметились Йон Клингберг (4), Стивен Джонс (19) и Джон Павелски (55).

Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 42 из 46 бросков по своим воротам. Защитник хозяев Никита Зайцев, нападающий Владислав Наместников и форвард «Далласа» Денис Гурьянов не отметились результативными действиями. Нападающий гостей Александр Радулов не принял участия в матче из-за травмы. Анисимов набрал 15-е очко в 41 матче текущего сезона. На счету 31-летнего россиянина 11 шайб и 4 передачи.

«Даллас» лидирует в таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 59 матчах. «Оттава» занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке, в активе команды 51 очко в 59 играх. В следующем матче «Даллас» примет «Аризону» 20 февраля, «Оттава» днем ранее сыграет на своем льду с «Баффало».

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«Питтсбург» победил дома «Детройт со счетом 5:1, форвард хозяев Евгений Малкин не отметился результативными действиями, совершив один бросок. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевой пас в домашнем матче против «Бостона» (1:3). 28-летний хоккеист набрал 78 очков (29+49) в 57 матчах текущего сезона. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33, он сменил в воротах Игоря Шестеркина, который пропускал встречу из-за травмы.

«Каролина» проиграла на своем льду «Эдмонтону» в овертайме со счетом 3:4, форвард хозяев Андрей Свечников отметился голевой передачей, набрав 54-е (23+31) очко в 58 матчах сезона. «Нью-Джерси» выиграл дома у «Коламбуса» со счетом 4:3 по буллитам. Один из бросков в послематчевой серии реализовал нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев. В текущем сезоне в его активе 33 (10+23) очка в 55 встречах. В других матчах дня «Анахайм» в гостях победил «Ванкувер» со счетом 5:1, «Нэшвилл» выиграл дома у «Сент-Луиса» — 2:1.

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4:3ОТ
2:2, 0:0, 1:1
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2217.02.2020, 02:00 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитРик Боунесс
Вратари
Крэйг АндерсонАнтон Худобин
1-й период
03:03Йон Клингберг(Джейсон Дикинсон, Джейми Бенн)
06:43Джейми Бенн
07:36Жан-Габриэль Пажо(Брэди Ткачак, Тома Шабо)
18:10Брэди Ткачак(Энтони Дюклер, Жан-Габриэль Пажо)
18:43Стивен Джонс(Миро Хейсканен, Тайлер Сегин)
2-й период
20:45Брэди Ткачак
20:45Кори Перри
3-й период
40:39Антон Худобин
49:59Тайлер Эннис
54:49Джо Павелски(Тайлер Сегин, Миро Хейсканен)
Овертайм
63:48Артем Анисимов(Брэди Ткачак)
Лучшие игроки матча
Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз), Жан-Габриэль Пажо (Оттава Сенаторз), Крэйг Андерсон (Оттава Сенаторз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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