Русский вундеркинд разрывает Америку и, возможно, нарывается на неприятности. Свечникова накажут за грязный удар?

В феврале форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал по-настоящему ураганный темп. Перед воскресной игрой с «Эдмонтоном» русский вундеркинд набирал очки во всех 6 матчах «Харрикейнз» в последнем зимнем месяце. В домашней встрече с «Ойлерз» эта серия продолжилась.

На этот раз 19-летний форвард отметился результативным баллом в самый нужный момент — за 5 минут до конца основного времени, при счете 3:2 в пользу соперника. Андрей в очередной раз подтвердил, что умеет не просто забивать и отдавать голевые ассисты, но и любит делать это красиво. Россиянин на скорости получил шайбу у синей линии зоны гостей, пролетели мимо 22-летнего защитника Итэна Бира, а затем, убедив всех, что будет закладывать вираж за воротами, выкатил передачу на дальний пятак — точно на набежавшего Себастьяна Ахо. Бум!

«Каролину» в этом матче вообще можно было смело назвать командой одного звена. Тот же Ахо, на пару с защитником Джейккобом Слэвином помогли Тревору ван Римсдайку открыть счет. А во второй двадцатиминутке финн улетел «1 в 0» и во второй раз за вечер вывел «Харрикейнз» вперед.

К несчастью для «Ураганов» даже вдохновения их ударного звена оказалось недостаточно, чтобы остановить всего-навсего одного форварда «Эдмонтона». Лучший бомбардир регулярного чемпионата Леон Драйзайтль продолжает разрывать лигу и в отсутствии травмированного Коннора Макдэвида (впрочем, в последнее время они и не играли вместе), заставляя задаваться вопросом — а кто же на самом деле является главной звездой «Нефтяников»? Во встрече с «Каролиной» немец забил сам — подкараулил отскок в первом периоде.

А вдобавок к этому отметился двумя голевыми ассистами, один из которых случился в овертайме. Дразайтль оставил Джоша Арчибальда с глазу на глаз с Джеймсом Раймер и вывел «Эдмонтон» на первое место в Тихоокеанском дивизионе. Ну, а его лидерство в гонке за «Арт Росс Трофи» не вызывает вообще никаких сомнений — ближайшему преследователю Леон везет уже 13 баллов.