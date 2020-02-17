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10:25 (мск), источник: Sport24

Русский вундеркинд разрывает Америку и, возможно, нарывается на неприятности. Свечникова накажут за грязный удар?

«Каролина» проиграла и может потерять русского гения.

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В феврале форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал по-настоящему ураганный темп. Перед воскресной игрой с «Эдмонтоном» русский вундеркинд набирал очки во всех 6 матчах «Харрикейнз» в последнем зимнем месяце. В домашней встрече с «Ойлерз» эта серия продолжилась.

На этот раз 19-летний форвард отметился результативным баллом в самый нужный момент — за 5 минут до конца основного времени, при счете 3:2 в пользу соперника. Андрей в очередной раз подтвердил, что умеет не просто забивать и отдавать голевые ассисты, но и любит делать это красиво. Россиянин на скорости получил шайбу у синей линии зоны гостей, пролетели мимо 22-летнего защитника Итэна Бира, а затем, убедив всех, что будет закладывать вираж за воротами, выкатил передачу на дальний пятак — точно на набежавшего Себастьяна Ахо. Бум!

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«Каролину» в этом матче вообще можно было смело назвать командой одного звена. Тот же Ахо, на пару с защитником Джейккобом Слэвином помогли Тревору ван Римсдайку открыть счет. А во второй двадцатиминутке финн улетел «1 в 0» и во второй раз за вечер вывел «Харрикейнз» вперед.

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К несчастью для «Ураганов» даже вдохновения их ударного звена оказалось недостаточно, чтобы остановить всего-навсего одного форварда «Эдмонтона». Лучший бомбардир регулярного чемпионата Леон Драйзайтль продолжает разрывать лигу и в отсутствии травмированного Коннора Макдэвида (впрочем, в последнее время они и не играли вместе), заставляя задаваться вопросом — а кто же на самом деле является главной звездой «Нефтяников»? Во встрече с «Каролиной» немец забил сам — подкараулил отскок в первом периоде.

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А вдобавок к этому отметился двумя голевыми ассистами, один из которых случился в овертайме. Дразайтль оставил Джоша Арчибальда с глазу на глаз с Джеймсом Раймер и вывел «Эдмонтон» на первое место в Тихоокеанском дивизионе. Ну, а его лидерство в гонке за «Арт Росс Трофи» не вызывает вообще никаких сомнений — ближайшему преследователю Леон везет уже 13 баллов.

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«Каролина» же продолжает балансировать на границе зоны плей-офф — пока «Харрикейнз» находятся выше этой границы, но плотность команд в турнирной таблице Востока запредельная. Поражение от «Ойлерз» может закончиться для клуба из Роли дополнительными неприятностями. Неизвестно, как отреагирует НХЛ вот на этот удар клюшкой в исполнении Свечникова. Русский талант в данном эпизоде точно не прав, а все остальное остается на усмотрение Департамента безопасности игроков, который последовательностью и предсказуемостью решений в последние годы не отличается. Потеря одной из главных звезд (даже на 1−2 матча) в разгар борьбы за плей-офф для «Каролины» будет очень не кстати. Особенно, учитывая «горячее» состояния Свечникова прямо сейчас.

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Каролина Харрикейнз
3:4ОТ
1:1, 1:2, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2116.02.2020, 23:59 (МСК UTC+3)PNC Arena, 18680 зрителей
Главные тренеры
Род БриндаморДэйв Типпетт
Вратари
Джеймс РаймерМайк Смит
1-й период
00:12Тревор ван Римсдайк(Себастьян Ахо, Джейкоб Славин)
04:27Андрей Свечников
06:28Леон Драйзайтль(Джухар Хайра, Дарнелл Нерс)
19:14Адам Ларссон
2-й период
25:19Себастьян Ахо(Джейкоб Славин)
26:18Эрик Хаула
26:18Нино Нидеррайтер
26:18Джош Арчибальд
33:34Эрик Хаула
34:33Кайлер Ямамото(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
35:01Джош Арчибальд(Тайлер Бенсон)
3-й период
45:30Джухар Хайра
50:43Колби Кейв
54:58Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
Овертайм
63:57Джош Арчибальд(Леон Драйзайтль)
Лучшие игроки матча
Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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