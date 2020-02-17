Русский вундеркинд разрывает Америку и, возможно, нарывается на неприятности. Свечникова накажут за грязный удар?
«Каролина» проиграла и может потерять русского гения.
«Каролина» проиграла и может потерять русского гения.
В феврале форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал
На этот раз 19-летний форвард отметился результативным баллом в самый нужный момент — за 5 минут до конца основного времени, при счете 3:2 в пользу соперника. Андрей в очередной раз подтвердил, что умеет не просто забивать и отдавать голевые ассисты, но и любит делать это красиво. Россиянин на скорости получил шайбу у синей линии зоны гостей, пролетели мимо 22-летнего защитника Итэна Бира, а затем, убедив всех, что будет закладывать вираж за воротами, выкатил передачу на дальний пятак — точно на набежавшего Себастьяна Ахо. Бум!
«Каролину» в этом матче вообще можно было смело назвать командой одного звена. Тот же Ахо, на пару с защитником Джейккобом Слэвином помогли Тревору ван Римсдайку открыть счет. А во второй двадцатиминутке финн улетел «1 в 0» и во второй раз за вечер вывел «Харрикейнз» вперед.
К несчастью для «Ураганов» даже вдохновения их ударного звена оказалось недостаточно, чтобы остановить
А вдобавок к этому отметился двумя голевыми ассистами, один из которых случился в овертайме. Дразайтль оставил Джоша Арчибальда с глазу на глаз с Джеймсом Раймер и вывел «Эдмонтон» на первое место в Тихоокеанском дивизионе. Ну, а его лидерство в гонке за «Арт Росс Трофи» не вызывает вообще никаких сомнений — ближайшему преследователю Леон везет уже 13 баллов.
«Каролина» же продолжает балансировать на границе зоны
|Род Бриндамор
|Дэйв Типпетт
|Джеймс Раймер
|Майк Смит
|00:12
|Тревор ван Римсдайк(Себастьян Ахо, Джейкоб Славин)
|04:27
|Андрей Свечников
|06:28
|Леон Драйзайтль(Джухар Хайра, Дарнелл Нерс)
|19:14
|Адам Ларссон
|25:19
|Себастьян Ахо(Джейкоб Славин)
|26:18
|Эрик Хаула
|26:18
|Нино Нидеррайтер
|26:18
|Джош Арчибальд
|33:34
|Эрик Хаула
|34:33
|Кайлер Ямамото(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
|35:01
|Джош Арчибальд(Тайлер Бенсон)
|45:30
|Джухар Хайра
|50:43
|Колби Кейв
|54:58
|Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
|63:57
|Джош Арчибальд(Леон Драйзайтль)
Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0