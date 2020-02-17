Две передачи Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго», Чибисов — без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Чикаго Блэкхоукс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Чикаго Блэкхоукс».
Встреча проходила на стадионе «Белл
В составе победителей отличились Мейсон Аплтон, Джек Рослович и Натан Больё. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Российский форвард Андрей Чибисов в своём дебютном матче провёл на площадке 8 минут и 3 секунды и не отметился результативными действиями.
За «Чикаго» забивали Райан Карпентер и Патрик Кейн.
«Виннипег» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
|Пол Морис
|Джереми Коллитон
|Коннор Хеллебайк
|Кори Кроуфорд
|15:44
|Райан Карпентер(Олли Мяяття, Патрик Кейн)
|26:38
|Мэйсон Эпплтон(Дженсен Харкинс, Натан Болье)
|35:37
|Джек Рословик(Дмитрий Куликов, Мэйсон Эпплтон)
|39:07
|Патрик Кейн(Джонатан Тэйвз, Доминик Кубалик)
|41:36
|Натан Болье(Дмитрий Куликов, Патрик Лайне)
Мэйсон Эпплтон (Виннипег Джетс), Натан Болье (Виннипег Джетс), Дмитрий Куликов (Виннипег Джетс)
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0