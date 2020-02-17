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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Две передачи Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго», Чибисов — без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Чикаго Блэкхоукс».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Мейсон Аплтон, Джек Рослович и Натан Больё. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Российский форвард Андрей Чибисов в своём дебютном матче провёл на площадке 8 минут и 3 секунды и не отметился результативными действиями.

За «Чикаго» забивали Райан Карпентер и Патрик Кейн.

«Виннипег» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Виннипег Джетс
3:2
0:1, 2:1, 1:0
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2217.02.2020, 04:30 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисДжереми Коллитон
Вратари
Коннор ХеллебайкКори Кроуфорд
1-й период
15:44Райан Карпентер(Олли Мяяття, Патрик Кейн)
2-й период
26:38Мэйсон Эпплтон(Дженсен Харкинс, Натан Болье)
35:37Джек Рословик(Дмитрий Куликов, Мэйсон Эпплтон)
39:07Патрик Кейн(Джонатан Тэйвз, Доминик Кубалик)
3-й период
41:36Натан Болье(Дмитрий Куликов, Патрик Лайне)
Лучшие игроки матча
Мэйсон Эпплтон (Виннипег Джетс), Натан Болье (Виннипег Джетс), Дмитрий Куликов (Виннипег Джетс)
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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