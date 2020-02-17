Две передачи Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго», Чибисов — без очков

Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Мейсон Аплтон, Джек Рослович и Натан Больё. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Российский форвард Андрей Чибисов в своём дебютном матче провёл на площадке 8 минут и 3 секунды и не отметился результативными действиями.

За «Чикаго» забивали Райан Карпентер и Патрик Кейн.

«Виннипег» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.