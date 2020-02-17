Травма угрожает карьере канадской звезды. Уэбер закрывал Овечкина и отнимал у России медали

Источник: Спорт-Экспресс

«Монреаль» окончательно выбыл из гонки за попадание в плей-офф. Можно со спокойной совестью менять Илью Ковальчука в клуб, способный замахнуться на Кубок Стэнли. Потерю капитана команды Ши Уэбера компенсировать никем нельзя. Опытный защитник, которому в августе исполнится 35 лет, проводит на льду в среднем больше 24 минут, а на нем самые важные зоны ответственности: большинство, меньшинство, нейтрализация лучших нападающих у соперников. Наконец, роль лидера на льду и в раздевалке. Таких людей во всей лиге и десятка не наберется. А еще он обладает пушечным броском, наводя ужас на вратарей и смельчаков, пытающихся блокировать шайбу. Список людей, пострадавших от щелчков Уэбера, весьма приличный.

Защитник серьезно повредил голеностоп в недавней игре с «Нью-Джерси». Первоначально много шума наделали слова бывшего хоккеиста, эксперта Ника Кипреоса, ранее работавшего на телеканале Sportsnet. Он известен своими громкими заявлениями, подчас сомнительного и даже провокационного характера, нацеленными на сотрясание воздуха в публичном пространстве. Чего, спрашивается, не сделаешь ради модного нынче хайпа. Кипреос намекнул, что Уэбер сломал стопу. Ту самую, на которой перенес операцию в начале прошлого сезона.

Более того, под вопросом оказывается и карьера защитника. Возраст, здоровье и ни одного сезона без серьезных травм за последние три года — факторы, с которыми необходимо считаться. Реакция на информацию Кипреоса была бурной. Всплыли даже любопытные цифры, грозящие финансовой катастрофой для «Нэшвилла». Именно этот клуб летом 2012 года подписал с защитником 14-летний контракт на общую сумму в 110 миллионов долларов (68 миллионов из них составили бонусы, распределенные на первые шесть лет действия соглашения). Генеральный менеджер «Хищников» Дэвид Пойл не был сумасшедшим. Он был вынужден повторить предложение «Филадельфии», воспользовавшейся опцией «оффершита».

В июне 2016 года Уэбер был обменян в «Монреаль» на Пи Кей Суббана. Но именно «Нэшвилл» в случае официального завершения защитником в ближайшее время карьеры попадет на большие деньги — немногим меньше 64 миллионов. Из них сезон 2024/25 — 12, за 2025/26 — 24! Колоссальные суммы! «Флорида» недавно убедила завершить карьеру вратаря Роберто Луонго, вследствие чего «Ванкувер», заключивший с ним в свое время 12-летний контракт в течение нынешнего и двух последующих сезонов, получил под свой потолок зарплат дополнительный штраф по три миллиона.

Страшилка, заявленная Кипреосом, в действительности почти нереальна. Всегда есть способ поместить игрока в список долговременно травмированных. К тому же «Канадиенс» тут же выступили с заявлением, что Уэбер пропустит всего на 4−6 недель и успеет вернуться в строй до конца регулярного чемпионата.

Верить в худшее пока не хочется. Но даже если для защитника все обойдется, то его карьера близится к закату. С такой манерой игры протянуть долго могут только уникумы с фантастическим здоровьем типа Здено Хары. Уэбер каждый сезон блокирует по полторы сотни бросков и проводит примерно столько же силовых приемов. Классический защитник старой школы, воспитанный в «Келоуне». Клубе из самой жесткой юниорской лиги Канады — Западной.

Сейчас таких мужиков, с которыми бежать в угол бороться за бесхозную шайбу опасно, в НХЛ почти нет. Просто преступление, что Уэбер ни разу за много лет не получил «Норрис Трофи».

Он дважды оставался вторым в голосовании журналистов, уступив совсем немного Никласу Лидстрему, а потом Эрику Карлссону. В моем личном списке предпочтений сильнее канадского защитника, чем Уэбер, не было со времен Скотта Нидермайера и Криса Пронгера. Возможно, на одном уровне находится Алекс Пьетранджело, по-настоящему оцененный только прошлым летом после победы с «Сент-Луисом» в Кубке Стэнли.

Однако популярностью среди СМИ и рядовых болельщиков пользуются тот же Карлссон, Джон Карлсон, Брент Бернс, Морган Райлли, Суббан, подрастающие Тома Шабо, Кайл Макар и Куинн Хьюз. Те, кто всегда сломя голову бежит в атаку, а в своей зоне больше проблем доставляют собственным вратарям. Лучшие годы карьеры Уэбера прошли в провинциальном «Нэшвилле» под руководством Барри Тротца. Перейди он в «Монреаль» на несколько сезонов раньше, уверен, достался ему свой «Норрис».

Карьера в НХЛ в плане личных и командных достижений для него сложилась неважно. Зато на международном уровне Уэбер собрал все, что можно: два олимпийских «золота», Кубок мира, победы на взрослом и молодежном чемпионатах мира. Именно он был тем человеком, который, начиная с финала МЧМ-2005, запугивал Александра Овечкина. Ту игру наш нападающий не закончил из-за травмы плеча. Все потому, что за ним охоту — предельно жесткую, но в рамках правил — устроили канадцы во главе с Уэбером. Звездой защитник стал позднее.

В Ванкувере-2010 и Сочи-2014 он выходил в первой паре — сначала с Нидермайером, потом с Пьетранджело. Овечкину и другим нашим звездам снова пришлось испытать и физическую боль, и моральное унижение, как в памятном четвертьфинале Олимпиады десять лет назад. Полуфинал Кубка мира-2016. Уэбер играет в первой паре с Марком-Эдуардом Власиком, зарабатывая по «+3» на брата и вновь оставляя Овечкина с Евгением Малкиным без заброшенных шайб. Канада победила 5:3 и в итоге стала первой.

Личные впечатления нельзя опровергнуть статистикой. Уэбер при просмотре игр вживую казался мне совершенным защитником, которого невозможно пройти. Финал чемпионата мира-2009 в Берне. Россия и Канада. Великолепный Илья Ковальчук, проводивший лучший турнир в карьере, был прикрыт наглухо парой Уэбера и его тогдашнего одноклубника по «Нэшвиллу» Дэна Хэмьюса. Выручили тогда россиян Илья Брызгалов и связка Радулов-Сапрыкин.