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20:52 (мск), источник: ТАСС

Российский вратарь «Тампы» Василевский признан второй звездой недели в НХЛ

ТАСС, 17 февраля. Российский голкипер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Андрей Василевский вошел в тройку лучших игроков недели. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

Василевский был признан второй звездой недели. Вместе с «Тампой» он победил во всех трех матчах, продлив личную победную серию до восьми игр. В среднем он пропускал 1,64 шайбы за игру и отражал 94,9% бросков (92,1% в сезоне).

Немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал первой звездой недели. За четыре игры он набрал десять очков (три шайбы + семь передач).

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Третьей звездой недели стал канадский нападающий «Лос-Анджелеса» Тайлер Тоффоли, который за два матча забросил четыре шайбы.

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25 января© Ньюстюб
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