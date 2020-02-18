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09:38 (мск), источник: Sport24

Овечкин выкинул американца за борт и защищал ворота как зверь! Но не забил даже любимому вратарю

Ови вернулся в Вегас и встретился с Флери. Не помогло.

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Что нужно сделать Александру Овечкину, чтобы забить-таки свой 700-й гол в НХЛ? Великий снайпер современности, раскидывающийся хет-триками в январе, переживает кризис. На него играет команда, сам он без остановки бросает, дежурит в своем любимом «офисе», но безуспешно. В преддверии юбилея у капитана «Вашингтона» четыре матча без заброшенных шайб. Парадокс, да и только.

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Когда человеку, рожденному забивать, так фатально не везет, невольно будешь искать знаки. В этом плане матч в Лас-Вегасе обещал стать «тем самым». Мало того, что именно в этом городе Овечкин выиграл свой первый и пока единственный Кубок Стэнли, так еще и Марк-Андре Флери — любимый вратарь Ови. Столько же — 24 шайб — он забросил в ворота Хенрика Лундквиста, а больше — никому.

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Вот только несмотря на весь символизм, проблемы для «Вашингтона» и Овечкина начались с самого старта. Уже на четвертой минуте Уильям Каррье и Ник Холден издевательски раскатали оборону «столичных». Гости пытались симметрично ответить, и у Овечкина была прекрасный момент, но Флери совершил на нем, пожалуй, лучший сейв матча.

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Если Овечкину мешал его любимый вратарь, то что мешало Ти Джею Оши — решительного непонятно. Ближе к концу второго периода он из невероятно выгодной позиции промазал по пустым воротам. И все было бы не так страшно, не пропусти «Кэпиталс» тут же голевую контратаку. Среди тех, кого «Вегас» наказал за казус Оши, оказался и Александр Великий.

Когда у Ови не идет — он не растворяется на площадке. Вместо того, чтобы ломать клюшки — он ломает соперников. Вот и в матче с «Вегасом» количество силовых приемов в исполнении вашингтонской восьмерки перевешивало количество бросков. Александр крушил всех и вся, а особенно зрелищным выдался силовой прием на Нэйте Шмидте. Овечкин просто взял и забросил бывшего одноклубника на лавку его новой команды! Американец, на протяжении четырех лет игравший за «Вашингтон», перелетел через борт как пушинка.

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Чтобы включиться в игру, такого зубодробительного Овечкина «Вашингтону» оказалось мало. Понадобилось пропустить третью шайбу и дождаться третьего периода. Как известно, команда из столицы США — лучшая в НХЛ по игре на заключительном отрезке. И «Кэпиталс» это в очередной раз подтвердили! За промах в начале матче сполна исправился Оши. Сначала он воспользовался передачей Дмитрия Орлова, а затем тем, что в большинстве игроки «Вегаса» по традиции держали Овечкина.

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«Вашингтон» выдал чумовую концовку. Жаждой камбэка гости подняли на ноги всю арену. Шайба то и дело металась где-то под Флери, а противоположные ворота защищал… Овечкин. Когда Брэйден Холтби покинул свой пост, а «Вегас» пытался снять все вопросы о победителе, капитан «столичных» совершил суперсейв.

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Это самоотверженность не помогла ни «Вашингтону», ни самому Ови. Вот уже пятый матч он не в состоянии сделать шаг к 700 голу. Может быть, визит старого друга Ильи Ковальчука с его «Монреалем» поможет перевалить за этот рубеж?

Дмитрий Ерыкалов

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Вегас Голден Найтс
3:2
2:0, 1:0, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2218.02.2020, 02:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Питер ДебурТодд Рирден
Вратари
Марк-Андре ФлериБрэйден Холтби
1-й период
03:43Ник Холден(Вильям Каррье, Томаш Носек)
17:17Райлли Смит(Джонатан Маршессо, Пол Штястны)
2-й период
28:59Джон Меррилл
34:06Макс Пачоретти(Вильям Карлссон)
3-й период
40:34Джон Карлсон
43:16Коди Икин
45:22Дмитрий Орлов
48:47Ти. Джей. Оши(Дмитрий Орлов, Якуб Врана)
49:31Джон Меррилл
50:40Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Ник Холден (Вегас Голден Найтс), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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