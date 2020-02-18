Овечкин выкинул американца за борт и защищал ворота как зверь! Но не забил даже любимому вратарю
Ови вернулся в Вегас и встретился с Флери. Не помогло.
Ови вернулся в Вегас и встретился с Флери. Не помогло.
Что нужно сделать Александру Овечкину, чтобы
Когда человеку, рожденному забивать, так фатально не везет, невольно будешь искать знаки. В этом плане матч в
Вот только несмотря на весь символизм, проблемы для «Вашингтона» и Овечкина начались с самого старта. Уже на четвертой минуте Уильям Каррье и Ник Холден издевательски раскатали оборону «столичных». Гости пытались симметрично ответить, и у Овечкина была прекрасный момент, но Флери совершил на нем, пожалуй, лучший сейв матча.
Если Овечкину мешал его любимый вратарь, то что мешало Ти Джею Оши — решительного непонятно. Ближе к концу второго периода он из невероятно выгодной позиции промазал по пустым воротам. И все было бы не так страшно, не пропусти «Кэпиталс» тут же голевую контратаку. Среди тех, кого «Вегас» наказал за казус Оши, оказался и Александр Великий.
Когда у Ови не идет — он не растворяется на площадке. Вместо того, чтобы ломать клюшки — он ломает соперников. Вот и в матче с «Вегасом» количество силовых приемов в исполнении вашингтонской восьмерки перевешивало количество бросков. Александр крушил всех и вся, а особенно зрелищным выдался силовой прием на Нэйте Шмидте. Овечкин просто взял и забросил бывшего одноклубника на лавку его новой команды! Американец, на протяжении четырех лет игравший за «Вашингтон», перелетел через борт как пушинка.
Чтобы включиться в игру, такого зубодробительного Овечкина «Вашингтону» оказалось мало. Понадобилось пропустить третью шайбу и дождаться третьего периода. Как известно, команда из столицы США — лучшая в НХЛ по игре на заключительном отрезке. И «Кэпиталс» это в очередной раз подтвердили! За промах в начале матче сполна исправился Оши. Сначала он воспользовался передачей Дмитрия Орлова, а затем тем, что в большинстве игроки «Вегаса» по традиции держали Овечкина.
«Вашингтон» выдал чумовую концовку. Жаждой камбэка гости подняли на ноги всю арену. Шайба то и дело металась
Это самоотверженность не помогла ни «Вашингтону», ни самому Ови. Вот уже пятый матч он не в состоянии сделать шаг к 700 голу. Может быть, визит старого друга Ильи Ковальчука с его «Монреалем» поможет перевалить за этот рубеж?
Дмитрий Ерыкалов
|Питер Дебур
|Тодд Рирден
|Марк-Андре Флери
|Брэйден Холтби
|03:43
|Ник Холден(Вильям Каррье, Томаш Носек)
|17:17
|Райлли Смит(Джонатан Маршессо, Пол Штястны)
|28:59
|Джон Меррилл
|34:06
|Макс Пачоретти(Вильям Карлссон)
|40:34
|Джон Карлсон
|43:16
|Коди Икин
|45:22
|Дмитрий Орлов
|48:47
|Ти. Джей. Оши(Дмитрий Орлов, Якуб Врана)
|49:31
|Джон Меррилл
|50:40
|Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Джон Карлсон)
Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Ник Холден (Вегас Голден Найтс), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0