Овечкин выкинул американца за борт и защищал ворота как зверь! Но не забил даже любимому вратарю

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Что нужно сделать Александру Овечкину, чтобы забить-таки свой 700-й гол в НХЛ? Великий снайпер современности, раскидывающийся хет-триками в январе, переживает кризис. На него играет команда, сам он без остановки бросает, дежурит в своем любимом «офисе», но безуспешно. В преддверии юбилея у капитана «Вашингтона» четыре матча без заброшенных шайб. Парадокс, да и только.

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Когда человеку, рожденному забивать, так фатально не везет, невольно будешь искать знаки. В этом плане матч в Лас-Вегасе обещал стать «тем самым». Мало того, что именно в этом городе Овечкин выиграл свой первый и пока единственный Кубок Стэнли, так еще и Марк-Андре Флери — любимый вратарь Ови. Столько же — 24 шайб — он забросил в ворота Хенрика Лундквиста, а больше — никому.

Вот только несмотря на весь символизм, проблемы для «Вашингтона» и Овечкина начались с самого старта. Уже на четвертой минуте Уильям Каррье и Ник Холден издевательски раскатали оборону «столичных». Гости пытались симметрично ответить, и у Овечкина была прекрасный момент, но Флери совершил на нем, пожалуй, лучший сейв матча.

Если Овечкину мешал его любимый вратарь, то что мешало Ти Джею Оши — решительного непонятно. Ближе к концу второго периода он из невероятно выгодной позиции промазал по пустым воротам. И все было бы не так страшно, не пропусти «Кэпиталс» тут же голевую контратаку. Среди тех, кого «Вегас» наказал за казус Оши, оказался и Александр Великий.

Когда у Ови не идет — он не растворяется на площадке. Вместо того, чтобы ломать клюшки — он ломает соперников. Вот и в матче с «Вегасом» количество силовых приемов в исполнении вашингтонской восьмерки перевешивало количество бросков. Александр крушил всех и вся, а особенно зрелищным выдался силовой прием на Нэйте Шмидте. Овечкин просто взял и забросил бывшего одноклубника на лавку его новой команды! Американец, на протяжении четырех лет игравший за «Вашингтон», перелетел через борт как пушинка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Y00CiLhyTPM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы включиться в игру, такого зубодробительного Овечкина «Вашингтону» оказалось мало. Понадобилось пропустить третью шайбу и дождаться третьего периода. Как известно, команда из столицы США — лучшая в НХЛ по игре на заключительном отрезке. И «Кэпиталс» это в очередной раз подтвердили! За промах в начале матче сполна исправился Оши. Сначала он воспользовался передачей Дмитрия Орлова, а затем тем, что в большинстве игроки «Вегаса» по традиции держали Овечкина.

«Вашингтон» выдал чумовую концовку. Жаждой камбэка гости подняли на ноги всю арену. Шайба то и дело металась где-то под Флери, а противоположные ворота защищал… Овечкин. Когда Брэйден Холтби покинул свой пост, а «Вегас» пытался снять все вопросы о победителе, капитан «столичных» совершил суперсейв.

Это самоотверженность не помогла ни «Вашингтону», ни самому Ови. Вот уже пятый матч он не в состоянии сделать шаг к 700 голу. Может быть, визит старого друга Ильи Ковальчука с его «Монреалем» поможет перевалить за этот рубеж?

Дмитрий Ерыкалов