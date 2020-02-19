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11:58 (мск), источник: Sport24

Русского великана срубил загадочный вирус. Кросби уничтожил «Торонто» и без помощи Малкина

«Питтсбург» победил в третий раз подряд и обошел «Вашингтон».

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«Я в восторге от его игры, от его желания играть в атаке и обороне, от его внимания к мелочам. Наш тренерский штаб просил его обратить внимание на некоторые детали, что он и сделал. Молодец! Он действительно переживает за “Пингвинз”, хочет побеждать. И он понимает, что нужно для победы. Он через это уже проходил. Нам очень нравится, как он сейчас играет. И мы сделаем все, чтобы он продолжал играть на таком же уровне».

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В середине прошлой недели главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан восхитился игрой российского форварда Евгения Малкина в нынешнем сезоне. Вот только в двух последних матчах «Пингвинз» 71-й номер не набрал ни одного результативного балла, несмотря на то, что его команда камня на камне не оставила от «Монреаля» и «Детройта» — 4:1 и 5:1. Оправдывать слова коуча русскому великану предстояло в домашней игре с «Торонто», который решил не давать второго подряд шанса Егору Коршкову, пару дней назад отметившемуся голом в первом же матче в НХЛ.

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Однако после разминки «Питтсбурга» из Пенсильвании прилетела неприятная новость — Малкин не примет участия во встрече с «Мэйпл Лифс». Первое предположение — Евгений получил повреждение во время подготовки в игре, но оно оказалось ошибочным. Оказалось, россиянин подхватил вирус, разбираться с канадским клубом «Пингвинам» предстояло без него.

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«Пингвинз» и разобрались, благо в их составе есть еще один центрфорвард топ-уровня. Сидни Кросби начал уничтожение «Торонто» с шикарного голевого ассиста на Брайана Раста — 1:0.

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Удвоили преимущество хозяева без его помощи — это Энтони Анжелло забил свой первый энхаэловский гол, подправив шайбу с пятака.

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Ну, а в периоде номер два Кросби и компания прикончили «Кленовых листьев» еще тремя голами. Интересно, что забиты эти голы были после всего 4 бросков в створ — невероятная эффективность. Сначала малыш Сид вычертил еще один чудо-пас, на этот раз на Джэйсона Цукера. У бывшего форварда «Миннесоты» 4 очка в 4 матчах за «Питтсбург», неплохое усиление.

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Вскоре любимчик Канады забил сам — теперь уже Джаред Макканн и Патрик Хернквист вывели его самого на пустой угол ворот «Торонто».

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Ну, а закончилось избиение гостей ошибкой их кипера Фредерика Андерсена. Сид мог спокойно оформлять дубль, но не пожадничал и транзитом через Раста доставил шайбу до латыша Теодорса Блюгерса. Все это уже напоминало издевательство над соперником.

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5:2 — «Питтсбург» обгоняет «Вашингтон» и теперь всего на пункт отстает от «Тампы» и на два от лидера сезона «Бостона». Такими темпами «Пингвинз» вполне способны включиться в борьбу за Президентский кубок, ну, а в качестве теневого фаворита плей-офф их можно рассматривать уже сейчас. Главное, чтобы со здоровьем Малкина все было в порядке — в одиночку Кросби сможет побеждать не всегда.

Артём Гаев

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Питтсбург Пингвинз
5:2
2:0, 3:2, 0:0
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2219.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанШелдон Киф
Вратари
Тристан ДжерриФредерик Андерсен
1-й период
02:19Сэм Лафферти
11:27Дмитрий Тимашов
11:41Брайан Раст(Сидни Кросби, Крис Летанг)
17:03Энтони Анджелло(Сэм Лафферти, Маркус Петтерссон)
2-й период
21:18Александр Керфут
22:52Джейсон Зукер(Сидни Кросби, Брайан Раст)
26:26Джейсон Спецца
27:11Сидни Кросби(Джаред Маккэн, Патрик Хернквист)
29:43Энтони Анджелло
30:24Брайан Раст
32:35Теодорс Блюгерс(Брайан Раст, Сидни Кросби)
34:05Брайан Раст
36:35Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Джейк Маззин)
38:01Кайл Клиффорд(Джейсон Спецца, Мартин Маринчин)
Лучшие игроки матча
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Энтони Анджелло (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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