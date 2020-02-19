Русского великана срубил загадочный вирус. Кросби уничтожил «Торонто» и без помощи Малкина

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«Я в восторге от его игры, от его желания играть в атаке и обороне, от его внимания к мелочам. Наш тренерский штаб просил его обратить внимание на некоторые детали, что он и сделал. Молодец! Он действительно переживает за “Пингвинз”, хочет побеждать. И он понимает, что нужно для победы. Он через это уже проходил. Нам очень нравится, как он сейчас играет. И мы сделаем все, чтобы он продолжал играть на таком же уровне».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a22979d3506b1380e07b" data-vnd="a22979d3506b1380e07b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a22979d3506b1380e07b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине прошлой недели главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан восхитился игрой российского форварда Евгения Малкина в нынешнем сезоне. Вот только в двух последних матчах «Пингвинз» 71-й номер не набрал ни одного результативного балла, несмотря на то, что его команда камня на камне не оставила от «Монреаля» и «Детройта» — 4:1 и 5:1. Оправдывать слова коуча русскому великану предстояло в домашней игре с «Торонто», который решил не давать второго подряд шанса Егору Коршкову, пару дней назад отметившемуся голом в первом же матче в НХЛ.

Однако после разминки «Питтсбурга» из Пенсильвании прилетела неприятная новость — Малкин не примет участия во встрече с «Мэйпл Лифс». Первое предположение — Евгений получил повреждение во время подготовки в игре, но оно оказалось ошибочным. Оказалось, россиянин подхватил вирус, разбираться с канадским клубом «Пингвинам» предстояло без него.

«Пингвинз» и разобрались, благо в их составе есть еще один центрфорвард топ-уровня. Сидни Кросби начал уничтожение «Торонто» с шикарного голевого ассиста на Брайана Раста — 1:0.

Удвоили преимущество хозяева без его помощи — это Энтони Анжелло забил свой первый энхаэловский гол, подправив шайбу с пятака.

Ну, а в периоде номер два Кросби и компания прикончили «Кленовых листьев» еще тремя голами. Интересно, что забиты эти голы были после всего 4 бросков в створ — невероятная эффективность. Сначала малыш Сид вычертил еще один чудо-пас, на этот раз на Джэйсона Цукера. У бывшего форварда «Миннесоты» 4 очка в 4 матчах за «Питтсбург», неплохое усиление.

Вскоре любимчик Канады забил сам — теперь уже Джаред Макканн и Патрик Хернквист вывели его самого на пустой угол ворот «Торонто».

Ну, а закончилось избиение гостей ошибкой их кипера Фредерика Андерсена. Сид мог спокойно оформлять дубль, но не пожадничал и транзитом через Раста доставил шайбу до латыша Теодорса Блюгерса. Все это уже напоминало издевательство над соперником.

5:2 — «Питтсбург» обгоняет «Вашингтон» и теперь всего на пункт отстает от «Тампы» и на два от лидера сезона «Бостона». Такими темпами «Пингвинз» вполне способны включиться в борьбу за Президентский кубок, ну, а в качестве теневого фаворита плей-офф их можно рассматривать уже сейчас. Главное, чтобы со здоровьем Малкина все было в порядке — в одиночку Кросби сможет побеждать не всегда.