Русского великана срубил загадочный вирус. Кросби уничтожил «Торонто» и без помощи Малкина
«Питтсбург» победил в третий раз подряд и обошел «Вашингтон».
«Питтсбург» победил в третий раз подряд и обошел «Вашингтон».
«Я в восторге от его игры, от его желания играть в атаке и обороне, от его внимания к мелочам. Наш тренерский штаб просил его обратить внимание на некоторые детали, что он и сделал. Молодец! Он действительно переживает за “Пингвинз”, хочет побеждать. И он понимает, что нужно для победы. Он через это уже проходил. Нам очень нравится, как он сейчас играет. И мы сделаем все, чтобы он продолжал играть на таком же уровне».
В середине прошлой недели главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан восхитился игрой российского форварда Евгения Малкина в нынешнем сезоне. Вот только в двух последних матчах «Пингвинз» 71-й номер не набрал ни одного результативного балла, несмотря на то, что его команда камня на камне не оставила от «Монреаля» и «Детройта» — 4:1 и 5:1. Оправдывать слова коуча русскому великану предстояло в домашней игре с «Торонто», который решил не давать второго подряд шанса Егору Коршкову, пару дней назад отметившемуся голом в первом же матче в НХЛ.
Однако после разминки «Питтсбурга» из Пенсильвании прилетела неприятная новость — Малкин не примет участия во встрече с «Мэйпл Лифс». Первое предположение — Евгений получил повреждение во время подготовки в игре, но оно оказалось ошибочным. Оказалось, россиянин подхватил вирус, разбираться с канадским клубом «Пингвинам» предстояло без него.
«Пингвинз» и разобрались, благо в их составе есть еще один центрфорвард
Удвоили преимущество хозяева без его помощи — это Энтони Анжелло забил свой первый энхаэловский гол, подправив шайбу с пятака.
Ну, а в периоде номер два Кросби и компания прикончили «Кленовых листьев» еще тремя голами. Интересно, что забиты эти голы были после всего 4 бросков в створ — невероятная эффективность. Сначала малыш Сид вычертил еще один
Вскоре любимчик Канады забил сам — теперь уже Джаред Макканн и Патрик Хернквист вывели его самого на пустой угол ворот «Торонто».
Ну, а закончилось избиение гостей ошибкой их кипера Фредерика Андерсена. Сид мог спокойно оформлять дубль, но не пожадничал и транзитом через Раста доставил шайбу до латыша Теодорса Блюгерса. Все это уже напоминало издевательство над соперником.
5:2 — «Питтсбург» обгоняет «Вашингтон» и теперь всего на пункт отстает от «Тампы» и на два от лидера сезона «Бостона». Такими темпами «Пингвинз» вполне способны включиться в борьбу за Президентский кубок, ну, а в качестве теневого фаворита
Артём Гаев
|Майк Салливан
|Шелдон Киф
|Тристан Джерри
|Фредерик Андерсен
|02:19
|Сэм Лафферти
|11:27
|Дмитрий Тимашов
|11:41
|Брайан Раст(Сидни Кросби, Крис Летанг)
|17:03
|Энтони Анджелло(Сэм Лафферти, Маркус Петтерссон)
|21:18
|Александр Керфут
|22:52
|Джейсон Зукер(Сидни Кросби, Брайан Раст)
|26:26
|Джейсон Спецца
|27:11
|Сидни Кросби(Джаред Маккэн, Патрик Хернквист)
|29:43
|Энтони Анджелло
|30:24
|Брайан Раст
|32:35
|Теодорс Блюгерс(Брайан Раст, Сидни Кросби)
|34:05
|Брайан Раст
|36:35
|Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Джейк Маззин)
|38:01
|Кайл Клиффорд(Джейсон Спецца, Мартин Маринчин)
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Энтони Анджелло (Питтсбург Пингвинз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0