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12:12 (мск), источник: Sport24

Русские устроили в Канаде кошмар длиною в 209 секунд. Анисимов и Наместников забили 3 гола на двоих

Но «Оттава» чуть не отдала выигранный матч.

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Источник: AP 2020

В нынешнем сезоне у российских болельщиков было очень немного позитивных поводов вспоминать про клуб НХЛ «Оттава Сенаторз». Сама команда безнадежна (перед воскресной победой над «Далласом» проиграла 17 из 20 последних матчей), центральный нападающий Артем Анисимов проводит один из худших сезонов в карьере, Владислав Наместников не феерит, про скандалы в семье Никиты Зайцева всем хорошо известно.

Но редкие всплески все же случаются, и они точно достойны особенного внимания. Ту же встречу со «Старз» для «Сенаторз» затащил Анисимов, в овертайме реализовавший выход «1 в 0». А в среду два русских нападающих канадского клуба как следует покуражились в домашней игре с «Баффало». Началась эта игра для «Оттава» привычно отвратительно — защитник «Сэйбрз» Брэндон Монтур оформил дубль уже к 10-й минуте.

Но затем настало время Наместникова и Анисимов, которые устроили для гостей кошмарные 3 с половиной минуты. Сперва Влад в очередной раз подтвердил имидж специалиста по голам в меньшинстве — в одиночку умчался к воротам Картера Хаттона и заставил шайбу переползти линию.

А затем за дело взялся и Артем. Первая из его шайб получилась очень красиво — центральный нападающий спиной вперед выкатился из-за ворот и без шансов для голкипера бросил в дальнюю девятку.

Во втором случае все было менее эффектно, но так же эффективно. Тайлер Эннис прокатился от своей до чужой зоны, отдал передачу на Анисимова, а тот классно бросил со средней дистанции после небольшой паузы. Между голами россиянина затесалась шайба Дрейка Батерсона — так счет 0:2 превратился в 4:2, для «Баффало» это выглядело настоящим нокаутом.

«Сенаторы» не были бы «Сенаторами», если бы не дали сопернику шанса зацепиться за результат. Вскоре после перерыва разница в счете стала минимальной, а чуть позже «Баффало» еще раз вплотную подобрался к «Оттаве» — снять все вопросы хозяева смогли лишь во второй половине третьего периода, когда успокоили гостей еще двумя голами. Наместников и Анисимов во всем этом особо не участвовали — со своей миссией они справились за 209 секунд первой двадцатиминутки.

«Оттава» одерживает ничего не значащую в турнирном плане, но все равно приятную победу. В конце концов, дважды подряд команда не выигрывала с конца ноября. Ну, а ее русские форварды накануне трансферного дедлайна еще немного повысили свои шансы на обмен в клуб, который будет в этом сезоне биться в плей-офф. Специалист по меньшинству и один из лучших центральных нападающих России показывают, что способны принести пользу кому-то из контендеров, вопрос — не поздновато ли они включили дополнительные обороты?

Артём Гаев

Оттава Сенаторз
7:4
4:2, 1:2, 2:0
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2219.02.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитРальф Крюгер
Вратари
Крэйг АндерсонКартер Хаттон(Картер Хаттон)
1-й период
02:14Брэндон Монтур
10:12Брэндон Монтур(Расмус Ристолайнен, Виктор Улофссон)
12:05Рон Хэйнси
14:02Владислав Наместников(Майк Райлли, Жан-Габриэль Пажо)
15:07Артем Анисимов(Ник Пол, Скотт Сабурин)
15:16Дрейк Батерсон(Колин Уайт, Тайлер Эннис)
15:45Джефф Скиннер
17:31Артем Анисимов(Тайлер Эннис, Майк Райлли)
2-й период
22:36Кайл Окпосо(Брэндон Монтур, Юхан Ларссон)
29:00Жан-Габриэль Пажо(Брэди Ткачак, Энтони Дюклер)
32:54Командный штраф
33:47Виктор Улофссон(Расмус Далин, Джек Айкел)
36:05Майк Райлли
3-й период
52:21Джейк Маккейб
52:53Жан-Габриэль Пажо(Брэди Ткачак, Дрейк Батерсон)
57:35Владислав Наместников
59:14Энтони Дюклер(Жан-Габриэль Пажо)
Лучшие игроки матча
Жан-Габриэль Пажо (Оттава Сенаторз), Артем Анисимов (Оттава Сенаторз), Крэйг Андерсон (Оттава Сенаторз)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
2Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Оттава Сенаторз
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