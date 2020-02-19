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12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Барбашев принес «Сент-Луису» победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2020

Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Первой звездой встречи стал российский форвард Иван Барбашев, забросивший две шайбы (30-я, 46-я минуты). Еще один гол забил Джейден Шварц (55-я).

«Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений подряд.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава Сенаторз» на своем льду обыграла «Баффало Сейбрз» со счетом 7:4 (4:2, 1:2, 2:0). У хозяев дубль сделал российский форвард Артем Анисимов, ставший первой звездой матча, еще одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников.

Результаты других встреч:

«Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0),

«Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0),

«Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0),

«Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 6:3 (0:1, 3:0, 3:2).

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3:0
0:0, 1:0, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2219.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиАлен Насреддин
Вратари
Джордан БиннингтонЛуи Доминге
1-й период
06:42Александр Стин
06:42Пи. Кей. Суббан
18:47Командный штраф
2-й период
23:28Николас Меркли
29:21Иван Барбашев(Карл Гуннарссон)
31:50Роберт Томас
31:55Уэйн Симмондс
3-й период
45:27Иван Барбашев(Сэм Блэй, Оскар Сундквист)
45:45Роберт Томас
45:45Роберт Томас
54:45Джейден Шворц
Лучшие игроки матча
Иван Барбашев (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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