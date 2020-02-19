Барбашев принес «Сент-Луису» победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча в
«Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений подряд.
«Оттава Сенаторз» на своем льду обыграла «Баффало Сейбрз» со счетом 7:4 (4:2, 1:2, 2:0). У хозяев дубль сделал российский форвард Артем Анисимов, ставший первой звездой матча, еще одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников.
Результаты других встреч:
«Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0),
«Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0),
«Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0),
«Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 6:3 (0:1, 3:0, 3:2).
|Крэйг Беруби
|Ален Насреддин
|Джордан Биннингтон
|Луи Доминге
|06:42
|Александр Стин
|06:42
|Пи. Кей. Суббан
|18:47
|Командный штраф
|23:28
|Николас Меркли
|29:21
|Иван Барбашев(Карл Гуннарссон)
|31:50
|Роберт Томас
|31:55
|Уэйн Симмондс
|45:27
|Иван Барбашев(Сэм Блэй, Оскар Сундквист)
|45:45
|Роберт Томас
|45:45
|Роберт Томас
|54:45
|Джейден Шворц
Иван Барбашев (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0