Русский вундеркинд восхищает Америку. Такого форварда, как Свечников, в НХЛ ждали 37 лет
Андрей повторил достижение человека, который взял его в «Харрикейнз».
Андрей повторил достижение человека, который взял его в «Харрикейнз».
Перед вторничным матчем с «Нэшвиллом» 19-летний россиянин Андрей Свечников набирал очки в 9 из 10 последних матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Такая стабильность для юного форварда удивительна сама по себе, но вдвойне удивителен тот факт, что всплеск результативности вундеркинда (до этого было 4 игры без результативных баллов) пришелся на самый ответственный для его команды отрезок сезона. Когда попадание «Каролины» в
В противостоянии с «Предаторз» очковая серия Андрея добралась до отметки в 8 матчей, а «Харрикейнз» одержали важнейшую победу. Но сначала у гостей зажгли ребята поопытнее. 37-летний Джастин Уильямс не смог сам добить шайбу в ворота, зато, оказавшись за ними, выложил пас на 31-летнего Джордана Стаала — рамка «Нэвшилла» была пуста, обладатели Кубка Стэнли и чемпионы мира из таких ситуаций не промахиваются.
Но ключевыми стали стартовые минуты не первого, а второго периода. Сперва «Нэшвилл» отыгрался, «Каролина» затребовала «челлендж», но гол был засчитан, и «Ураганы» получили 2 минуты штрафа. Забей «Хищники» второй гол, неизвестно, чем бы все в итоге закончилось. Но гости выстояли, вскоре сами получили возможность поработать в формате «5 на 4» и организовали победную шайбу. Уильямс снова выкатил шайбу
Гол позволил Свечникову установить удивительное достижение. Он стал лишь вторым тинейджером в истории клуба, которому удалось выдать две результативные серии длиною в 8 матчей по ходу одного сезона. Первым 37 лет назад был легендарный Рон Фрэнсис (1731 матч, 1239 очков в НХЛ), который сейчас работает… генеральным менеджером «Харрикейнз». Выбор русского вундеркинда под вторым номером на драфте-2018 оказался одним из первых шагов Фрэнсиса в его нынешней должности. Ставка сработала.
Добивали «Нэшвилл» швейцарец Нино Нидеррайтер и финн Себастьян Ахо — оба удачно подкарауливали добивания. Победа вынесла «Каролину» на 7-е место в Восточной конференции, но успокаиваться «Харрикейнз» ни в коем случае нельзя. Всего одна неудача может снова вышибить их из кубковой восьмерки — такая плотность в турнирной таблице, скорее всего, сохранится до финиша регулярки. Свечников и партнеры уже доказывали, что способны пошуметь в
|Джон Хайнс
|Род Бриндамор
|Юусе Сарос
|Петр Мразек
|03:23
|Джордан Стаал(Джастин Уильямс, Уоррен Фегеле)
|04:07
|Себастьян Ахо
|20:48
|Райан Джохансен(Джарред Тинорди, Микаэль Гранлунд)
|20:48
|Командный штраф
|23:40
|Кайл Террис
|23:45
|Андрей Свечников(Джастин Уильямс)
|28:02
|Нино Нидеррайтер(Мартин Нечас, Эрик Хаула)
|36:41
|Джоэль Эдмундсон
|44:33
|Себастьян Ахо(Тревор ван Римсдайк)
|46:14
|Лукас Валлмарк
|58:31
|Янник Вебер
|58:31
|Янник Вебер
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0