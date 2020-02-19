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11:49 (мск), источник: Sport24

Русский вундеркинд восхищает Америку. Такого форварда, как Свечников, в НХЛ ждали 37 лет

Андрей повторил достижение человека, который взял его в «Харрикейнз».

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Источник: AP 2020

Перед вторничным матчем с «Нэшвиллом» 19-летний россиянин Андрей Свечников набирал очки в 9 из 10 последних матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Такая стабильность для юного форварда удивительна сама по себе, но вдвойне удивителен тот факт, что всплеск результативности вундеркинда (до этого было 4 игры без результативных баллов) пришелся на самый ответственный для его команды отрезок сезона. Когда попадание «Каролины» в плей-офф оказалось под большим вопросом, Свечников и начал штамповать голы и ассисты, помогая клубу из Роли доказывать, что прошлогодний финал конференции не был случайностью.

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В противостоянии с «Предаторз» очковая серия Андрея добралась до отметки в 8 матчей, а «Харрикейнз» одержали важнейшую победу. Но сначала у гостей зажгли ребята поопытнее. 37-летний Джастин Уильямс не смог сам добить шайбу в ворота, зато, оказавшись за ними, выложил пас на 31-летнего Джордана Стаала — рамка «Нэвшилла» была пуста, обладатели Кубка Стэнли и чемпионы мира из таких ситуаций не промахиваются.

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Но ключевыми стали стартовые минуты не первого, а второго периода. Сперва «Нэшвилл» отыгрался, «Каролина» затребовала «челлендж», но гол был засчитан, и «Ураганы» получили 2 минуты штрафа. Забей «Хищники» второй гол, неизвестно, чем бы все в итоге закончилось. Но гости выстояли, вскоре сами получили возможность поработать в формате «5 на 4» и организовали победную шайбу. Уильямс снова выкатил шайбу из-за ворот, а Свечников классно шлепнул прямо с правой точки вбрасывания.

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Гол позволил Свечникову установить удивительное достижение. Он стал лишь вторым тинейджером в истории клуба, которому удалось выдать две результативные серии длиною в 8 матчей по ходу одного сезона. Первым 37 лет назад был легендарный Рон Фрэнсис (1731 матч, 1239 очков в НХЛ), который сейчас работает… генеральным менеджером «Харрикейнз». Выбор русского вундеркинда под вторым номером на драфте-2018 оказался одним из первых шагов Фрэнсиса в его нынешней должности. Ставка сработала.

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Добивали «Нэшвилл» швейцарец Нино Нидеррайтер и финн Себастьян Ахо — оба удачно подкарауливали добивания. Победа вынесла «Каролину» на 7-е место в Восточной конференции, но успокаиваться «Харрикейнз» ни в коем случае нельзя. Всего одна неудача может снова вышибить их из кубковой восьмерки — такая плотность в турнирной таблице, скорее всего, сохранится до финиша регулярки. Свечников и партнеры уже доказывали, что способны пошуметь в плей-офф, в этом сезоне хочется увидеть повторения. Зря, что ли, русский вундеркинд наколотил уже 55 очков в нынешнем чемпионате и не собирается останавливаться?!

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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20 ноября 2019© Ньюстюб
Нэшвилл Предаторз
1:4
0:1, 1:2, 0:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2219.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Джон ХайнсРод Бриндамор
Вратари
Юусе СаросПетр Мразек
1-й период
03:23Джордан Стаал(Джастин Уильямс, Уоррен Фегеле)
04:07Себастьян Ахо
2-й период
20:48Райан Джохансен(Джарред Тинорди, Микаэль Гранлунд)
20:48Командный штраф
23:40Кайл Террис
23:45Андрей Свечников(Джастин Уильямс)
28:02Нино Нидеррайтер(Мартин Нечас, Эрик Хаула)
36:41Джоэль Эдмундсон
3-й период
44:33Себастьян Ахо(Тревор ван Римсдайк)
46:14Лукас Валлмарк
58:31Янник Вебер
58:31Янник Вебер
Лучшие игроки матча
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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