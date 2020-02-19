«Он и так недалекий». Хоккеист Задоров — о футболисте Тарасове, посмотревшем не тот финал МЧМ

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«Я прочитал пару комментариев на этот счет. Я согласен с людьми — Тарасенко, Панарин, Зайцев, Орлов играют. Вы не знаете, что они в НХЛ играют? Плохая съемка — это было 9 лет назад. Я думаю, что это далекие от хоккея люди. Они не разбираются, и из-за этого всего не увидели.

У нас спортивный канал — «Матч ТВ». И все думали, что будут показывать по «Матч ТВ» финал МЧМ-2020. Но этот матч забрал большой канал. В США есть большие каналы, и ты знаешь, что по ним будут показывать. В США такое бы могло случиться, в Канаде — точно нет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i854J5HqAME" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.