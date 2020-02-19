Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ХК Динамо
Б
32
Хоккей. НХЛ
20.02
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Адмирал
50
Хоккей. НХЛ
20.02
Эдмонтон Ойлерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.02
Даллас Старз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
20.02
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20.02
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.02
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
9Погиб Коби Брайант
21:35 (мск), источник: Sport24

«Он и так недалекий». Хоккеист Задоров — о футболисте Тарасове, посмотревшем не тот финал МЧМ

Защитник «Колорадо» Никита Задоров прокомментировал тот факт, что многие люди приняли финал МЧМ-2011, который показывали на «Матч ТВ» параллельно с показом финала МЧМ-2020 на Первом канале, за актуальный. Трансляцию на «Матч ТВ» посмотрело более миллиона человек.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Я прочитал пару комментариев на этот счет. Я согласен с людьми — Тарасенко, Панарин, Зайцев, Орлов играют. Вы не знаете, что они в НХЛ играют? Плохая съемка — это было 9 лет назад. Я думаю, что это далекие от хоккея люди. Они не разбираются, и из-за этого всего не увидели.

У нас спортивный канал — «Матч ТВ». И все думали, что будут показывать по «Матч ТВ» финал МЧМ-2020. Но этот матч забрал большой канал. В США есть большие каналы, и ты знаешь, что по ним будут показывать. В США такое бы могло случиться, в Канаде — точно нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

У нас спортивная страна, но есть недалекие люди, которые просто не знают имен игроков из НХЛ. И футболист Тарасов там смотрел — но он и так недалекий, — сказал Задоров в эфире канала Тафгерл.

Читайте также
Почему Россия проиграла Канаде на МЧМ. Live с Валерием Брагиным
Во время загрузки произошла ошибка.
16 января© Ньюстюб
Канада U20
4:3
0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Бомбическая девушка восходящей звезды сборной России. Хоккеисту крупно повезло
«Те, кто против силиконовых сисек, ни разу с ними не игрались». Жена украинского футболиста
Россиянка может сменить гражданство, если не выступит на ЧМ
Экс-футболист сборной России заявлен в ФНЛ за «Спартак-2»
Шипулин назвал наибольший годовой заработок за время карьеры
Олимпийский чемпион дал совет Большунову по борьбе с норвежцами
РФС снял с клуба РПЛ запрет на регистрацию новых футболистов
Ольга Зайцева раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь