«Он и так недалекий». Хоккеист Задоров — о футболисте Тарасове, посмотревшем не тот финал МЧМ

«Я прочитал пару комментариев на этот счет. Я согласен с людьми — Тарасенко, Панарин, Зайцев, Орлов играют. Вы не знаете, что они в НХЛ играют? Плохая съемка — это было 9 лет назад. Я думаю, что это далекие от хоккея люди. Они не разбираются, и из-за этого всего не увидели.
У нас спортивный канал — «Матч ТВ». И все думали, что будут показывать по «Матч ТВ» финал МЧМ-2020. Но этот матч забрал большой канал. В США есть большие каналы, и ты знаешь, что по ним будут показывать. В США такое бы могло случиться, в Канаде — точно нет.
У нас спортивная страна, но есть недалекие люди, которые просто не знают имен игроков из НХЛ. И футболист Тарасов там смотрел — но он и так недалекий, — сказал Задоров в эфире канала Тафгерл.