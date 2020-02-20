Губерниев раскритиковал хоккеиста Задорова. Тот назвал футболиста Тарасова недалеким
Известный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев резко отреагировал на слова хоккеиста Никиты Задорова.
Известный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев резко отреагировал на слова хоккеиста Никиты Задорова.
Защитник «Колорадо Эвеланш» назвал футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова недалеким после курьеза с просмотром финального матча МЧМ 2011 года на «Матч ТВ», в то время как финал 2020 года показывали на Первом канале.
«Интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким, знает о корпоративной (спортивной) солидарности? Если нет, то думаю, Задоров истинный чудак на букву М, хоть и играет не тут, а там», — написал Губерниев в своем «телеграм-канале».
Многие люди приняли финал МЧМ-2011, который показывали на «Матч ТВ» параллельно с показом финала МЧМ-2020 на Первом канале, за актуальный. Трансляцию на «Матч ТВ» посмотрело более миллиона человек.