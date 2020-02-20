Губерниев раскритиковал хоккеиста Задорова. Тот назвал футболиста Тарасова недалеким

Источник: Sport24

Защитник «Колорадо Эвеланш» назвал футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова недалеким после курьеза с просмотром финального матча МЧМ 2011 года на «Матч ТВ», в то время как финал 2020 года показывали на Первом канале.

«Интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким, знает о корпоративной (спортивной) солидарности? Если нет, то думаю, Задоров истинный чудак на букву М, хоть и играет не тут, а там», — написал Губерниев в своем «телеграм-канале».

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Многие люди приняли финал МЧМ-2011, который показывали на «Матч ТВ» параллельно с показом финала МЧМ-2020 на Первом канале, за актуальный. Трансляцию на «Матч ТВ» посмотрело более миллиона человек.