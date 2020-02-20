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10:35 (мск), источник: ТАСС

Овечкин заявил, что хоккеисты «Вашингтона» не концентрируются на его личной статистике

ТАСС, 20 февраля. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что партнеры по команде не делают акцент на его личной статистике и погоне за отметкой в 700 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова россиянина приводит пресс-служба НХЛ.

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Источник: Reuters

Овечкин не может отличиться на протяжении пяти матчей подряд. В его активе 698 голов за время карьеры в НХЛ, что является восьмым результатом в истории лиги. Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

«Я всегда получаю удовольствие от хоккея, не думаю, что кто-то в команде обращает внимание на мою статистику. Достижение является вопросом времени — это может произойти завтра, послезавтра, когда угодно. Сейчас мы концентрируемся на улучшении своей игры и хотим обеспечить себе место в плей-офф. После этого начнем двигаться дальше», — заявил Овечкин.

«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков в 59 матчах. В последних пяти встречах команда уступила четырежды. В текущем сезоне Овечкин забросил 40 шайб и занимает третье место в списке снайперов. Лидирует форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (43), второе место занимает нападающий «Бостона» Давид Пастрняк (42).

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