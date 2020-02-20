Овечкин заявил, что хоккеисты «Вашингтона» не концентрируются на его личной статистике

Овечкин не может отличиться на протяжении пяти матчей подряд. В его активе 698 голов за время карьеры в НХЛ, что является восьмым результатом в истории лиги. Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

«Я всегда получаю удовольствие от хоккея, не думаю, что кто-то в команде обращает внимание на мою статистику. Достижение является вопросом времени — это может произойти завтра, послезавтра, когда угодно. Сейчас мы концентрируемся на улучшении своей игры и хотим обеспечить себе место в плей-офф. После этого начнем двигаться дальше», — заявил Овечкин.