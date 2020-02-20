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10:55 (мск), источник: ТАСС

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

ТАСС, 20 февраля. «Колорадо» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Йоонас Донской (10-я минута), Андре Бураковски (21) и Габриэль Ландескуг (48). Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне форвард за 54 игры набрал 25 очков (12 шайб + 13 голевых передач).

В составе «Айлендерс» единственную шайбу забросил Брок Нельсон (58). Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 26 из 29 бросков.

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«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав после 59 игр 75 очков. «Айлендерс» находятся на шестой позиции в Восточной конференции (72 очка после 59 матчей).

В следующей игре 22 февраля «Колорадо» в гостях встретится с «Анахаймом», в этот же день «Айлендерс» дома сыграют с «Детройтом».

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3:1
1:0, 1:0, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2220.02.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарБарри Тротц
Вратари
Павел Францоуз(Павел Францоуз)Семен Варламов(Семен Варламов)
1-й период
09:07Йоонас Донской(Кейл Макар, Валерий Ничушкин)
11:10Мэтью Барзал
17:22Ян Коул
18:39Андерс Ли
2-й период
20:45Андре Бураковски(Натан Маккиннон, Кейл Макар)
23:45Том Кюнхакль
36:29Киффер Беллоуз
36:42Андре Бураковски
38:19Никита Задоров
3-й период
47:43Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Райан Грэйвс)
57:46Брок Нельсон(Мэтью Барзал, Джордан Эберле)
Лучшие игроки матча
Кейл Макар (Колорадо Эвеланш), Йоонас Донской (Колорадо Эвеланш), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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