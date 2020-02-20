Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2yTa74G-Oto" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей шайбы забросили Йоонас Донской (10-я минута), Андре Бураковски (21) и Габриэль Ландескуг (48). Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне форвард за 54 игры набрал 25 очков (12 шайб + 13 голевых передач).

В составе «Айлендерс» единственную шайбу забросил Брок Нельсон (58). Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 26 из 29 бросков.

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«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав после 59 игр 75 очков. «Айлендерс» находятся на шестой позиции в Восточной конференции (72 очка после 59 матчей).

В следующей игре 22 февраля «Колорадо» в гостях встретится с «Анахаймом», в этот же день «Айлендерс» дома сыграют с «Детройтом».