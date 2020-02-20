Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
ТАСС, 20 февраля. «Колорадо» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 февраля. «Колорадо» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Йоонас Донской (10-я минута), Андре Бураковски (21) и Габриэль Ландескуг (48). Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне форвард за 54 игры набрал 25 очков (12 шайб + 13 голевых передач).
В составе «Айлендерс» единственную шайбу забросил Брок Нельсон (58). Российский вратарь команды из
«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав после 59 игр 75 очков. «Айлендерс» находятся на шестой позиции в Восточной конференции (72 очка после 59 матчей).
В следующей игре 22 февраля «Колорадо» в гостях встретится с «Анахаймом», в этот же день «Айлендерс» дома сыграют с «Детройтом».
|Джаред Беднар
|Барри Тротц
|Павел Францоуз(Павел Францоуз)
|Семен Варламов(Семен Варламов)
|09:07
|Йоонас Донской(Кейл Макар, Валерий Ничушкин)
|11:10
|Мэтью Барзал
|17:22
|Ян Коул
|18:39
|Андерс Ли
|20:45
|Андре Бураковски(Натан Маккиннон, Кейл Макар)
|23:45
|Том Кюнхакль
|36:29
|Киффер Беллоуз
|36:42
|Андре Бураковски
|38:19
|Никита Задоров
|47:43
|Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Райан Грэйвс)
|57:46
|Брок Нельсон(Мэтью Барзал, Джордан Эберле)
Кейл Макар (Колорадо Эвеланш), Йоонас Донской (Колорадо Эвеланш), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0