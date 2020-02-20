«Мне было не по себе от обмена из «Чикаго». Интервью Артемия Панарина

Источник: Спорт-Экспресс

Обожаю Чикаго

Сначала Панарин ответил на вопросы местных журналистов, причем говорил Артемий на английском языке.

— Какие эмоции вы испытываете, возвращаясь в Чикаго?

— Каждый раз, приезжая в Чикаго, испытываю особенные эмоции. Мне нравится возвращаться сюда, повидаться с ребятами.

— Вы разозлились, когда узнали, что «Чикаго» обменяло вас?

— Да. Я не был готов к обмену. Для меня это было большим сюрпризом. Мне было не по себе от подобной новости.

— Казалось, что вы действительно не хотели покидать «Блэкхокс» и прощаться с Патриком Кейном?

— Вы абсолютно правы. Я был в замешательстве, услышав те новости. Но случилось то, что случилось. На данный момент я очень рад быть в «Рейнджерс».

— Когда вы решили стать свободным агентом, вы специально не хотели иметь каких-либо дел с «Чикаго»?

— Никто из «Чикаго» не звонил мне.

— Если бы представитель «Блэкхокс» связался и сделал вам предложение, как бы вы ответили на это?

— На данный момент я «рейнджер». И нет смысла думать о если бы да кабы. Я уже в Нью-Йорке, поэтому ничего не могу сказать на этот счет.

— Похоже, когда вы на льду с Патриком Кейном, вам нравится прикалываться друг над другом?

— Конечно! (Улыбается — прим. «СЭ»). Всегда рад, когда удается повидаться с ним. Он хороший парень. Когда мы вместе играли в «Чикаго», у нас действительно было особое понимание на льду.

— Какая была самая главная причина, почему вы подписались с «Рейнджерс»?

— Также, как в свое время я выбирал «Чикаго», я выбрал и Нью-Йорк: я просто послушал свое сердце.

— Вы скучаете по Чикаго?

— Да, я обожаю этот город. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, всегда наслаждаюсь временем, проведенным здесь. Чикаго просто суперский город! Спасибо всем фанатам за теплый прием. Я это очень ценю.

— Третий период выдался для вашей команды на ура, «Рейнджерс» забили пять голов.

— Есть такое. У нас отличная тройка: Зибанежад-Крайдер-Бучневич. У них офигенная химия, и они приносят команде много очков.

— Вы соревнуетесь с Кейном, кто забьет больше голов в сезоне? Заключаете пари с ним?

— Нет. На сегодняшний момент главная задача для моей команды — это попасть в плей-офф.

Кейн меня побаивается

А после многочисленных вопросов о «Чикаго» Панарин ответил на вопросы корреспондента «СЭ» и других российских журналистов.

— Уже третий раз вы забиваете 30 голов за сезон в НХЛ.

— Неплохая ситуация. Мне приятно, но я об этом особо не думаю. Если бы вы мне не сказали, что уже третий раз забиваю столько, — не знал бы.

— Чем отличается Нью-Йорк от Чикаго?

— В Нью-Йорке больше русских, но мне сейчас не удается ни с кем познакомиться, потому что идет сезон. Сейчас нет времени на веселухи всякие. Если встречаешься с русскими, это может быть опасно (улыбается). Так что я сейчас домашний. Алиса рада.

— У вас появился дом в центре Нью-Йорка?

— В каком еще центре? Нам денег не хватит в центре Нью-Йорка купить. Ну ладно, хватит.

— А почему решили взять за городом?

— У меня есть и в центре, и за городом.

— У богатых свои причуды.

— Да (улыбается).

— Рыжему нравится?

— Да. Как только установили забор в загородном доме, он стал отказываться гулять по асфальту в Нью-Йорке. Дела свои сделает и дальше никуда не идет. Домой просится.

— «Рейнджерс» подписали звезду, но никак не ожидали, что будет еще и Рыжий.

— В комплекте, да. Также, как я раньше Алису с Рыжим взял.

— Почему не ходили с русскими ребятами в баню в Нью-Йорке?

— Я сейчас начал экономить, у меня же два дома.

— С Патриком Кейном пообщались?

— Он вчера написал мне, когда узнал, что я был в одном ресторане. У него везде шпионы. Но мы не встретились. Он побаивается. Я так-то бойцовый пацан.

— Вы не любите говорить про очки, но у вас их сейчас больше, чем у самого Кейна.

— Да?

— Да. Гордитесь?

— Нет.

— Но когда вы играли в Чикаго, ваша тройка была лучшей в НХЛ.

— Мне очень приятно возвращаться сюда. Я бы с удовольствием провел здесь побольше времени и погулял.

— Сейчас Леон Драйзайтль первый в таблице бомбардиров.

— Вот зачем вы мне это говорите? У вас же глаз черный-черный (смеется). Да я не думаю об этом никогда. Понятия не имею, сколько у лидеров очков. Не потому что я не хочу этого знать, или мне не важны очки. Очень важны. Но я понимаю, что мне это будет мешать. И не захожу.

— Слышали, что «Ленинград» — первая русскоязычная группа, которая выступит на фестивале «Коачелла» в Калифорнии?