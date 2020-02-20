«Мне было не по себе от обмена из «Чикаго». Интервью Артемия Панарина
Форвард «Рейнджерс» ответил на вопросы журналистов после матча в Чикаго.
Форвард «Рейнджерс» ответил на вопросы журналистов после матча в Чикаго.
Сначала Панарин ответил на вопросы местных журналистов, причем говорил Артемий на английском языке.
— Какие эмоции вы испытываете, возвращаясь в Чикаго?
— Каждый раз, приезжая в Чикаго, испытываю особенные эмоции. Мне нравится возвращаться сюда, повидаться с ребятами.
— Вы разозлились, когда узнали, что «Чикаго» обменяло вас?
— Да. Я не был готов к обмену. Для меня это было большим сюрпризом. Мне было не по себе от подобной новости.
— Казалось, что вы действительно не хотели покидать «Блэкхокс» и прощаться с Патриком Кейном?
— Вы абсолютно правы. Я был в замешательстве, услышав те новости. Но случилось то, что случилось. На данный момент я очень рад быть в «Рейнджерс».
— Когда вы решили стать свободным агентом, вы специально не хотели иметь
— Никто из «Чикаго» не звонил мне.
— Если бы представитель «Блэкхокс» связался и сделал вам предложение, как бы вы ответили на это?
— На данный момент я «рейнджер». И нет смысла думать о если бы да кабы. Я уже в
— Похоже, когда вы на льду с Патриком Кейном, вам нравится прикалываться друг над другом?
— Конечно! (Улыбается — прим. «СЭ»). Всегда рад, когда удается повидаться с ним. Он хороший парень. Когда мы вместе играли в «Чикаго», у нас действительно было особое понимание на льду.
— Какая была самая главная причина, почему вы подписались с «Рейнджерс»?
— Также, как в свое время я выбирал «Чикаго», я выбрал и Нью-Йорк: я просто послушал свое сердце.
— Вы скучаете по Чикаго?
— Да, я обожаю этот город. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, всегда наслаждаюсь временем, проведенным здесь. Чикаго просто суперский город! Спасибо всем фанатам за теплый прием. Я это очень ценю.
— Третий период выдался для вашей команды на ура, «Рейнджерс» забили пять голов.
— Есть такое. У нас отличная тройка:
— Вы соревнуетесь с Кейном, кто забьет больше голов в сезоне? Заключаете пари с ним?
— Нет. На сегодняшний момент главная задача для моей команды — это попасть в
А после многочисленных вопросов о «Чикаго» Панарин ответил на вопросы корреспондента «СЭ» и других российских журналистов.
— Уже третий раз вы забиваете 30 голов за сезон в НХЛ.
— Неплохая ситуация. Мне приятно, но я об этом особо не думаю. Если бы вы мне не сказали, что уже третий раз забиваю столько, — не знал бы.
— Чем отличается
— В
— У вас появился дом в центре
— В каком еще центре? Нам денег не хватит в центре
— А почему решили взять за городом?
— У меня есть и в центре, и за городом.
— У богатых свои причуды.
— Да (улыбается).
— Рыжему нравится?
— Да. Как только установили забор в загородном доме, он стал отказываться гулять по асфальту в
— «Рейнджерс» подписали звезду, но никак не ожидали, что будет еще и Рыжий.
— В комплекте, да. Также, как я раньше Алису с Рыжим взял.
— Почему не ходили с русскими ребятами в баню в
— Я сейчас начал экономить, у меня же два дома.
— С Патриком Кейном пообщались?
— Он вчера написал мне, когда узнал, что я был в одном ресторане. У него везде шпионы. Но мы не встретились. Он побаивается. Я
— Вы не любите говорить про очки, но у вас их сейчас больше, чем у самого Кейна.
— Да?
— Да. Гордитесь?
— Нет.
— Но когда вы играли в Чикаго, ваша тройка была лучшей в НХЛ.
— Мне очень приятно возвращаться сюда. Я бы с удовольствием провел здесь побольше времени и погулял.
— Сейчас Леон Драйзайтль первый в таблице бомбардиров.
— Вот зачем вы мне это говорите? У вас же глаз
— Слышали, что «Ленинград» — первая русскоязычная группа, которая выступит на фестивале «Коачелла» в Калифорнии?
— Я не знаю об этом. Я сейчас сконцентрирован на хоккее. Бегаю за этой шайбой. Я не музыкант и за этим не слежу. Медведь в свое время наступил на ухо. Я танцор.
|Джереми Коллитон
|Дэвид Куинн
|Робин Ленер
|Игорь Шестеркин
|01:58
|Филип Хитил(Энтони Дианджело, Каапо Какко)
|02:41
|Слэйтер Куккук
|17:54
|Бретт Хауден
|22:29
|Доминик Кубалик(Данкан Кит, Патрик Кейн)
|22:39
|Брендан Лемье
|29:26
|Робин Ленер
|33:31
|Бретт Хауден
|42:33
|Павел Бучневич(Крис Крайдер, Мика Зибанежад)
|42:47
|Олли Мяяття
|44:01
|Райан Стром(Энтони Дианджело, Мика Зибанежад)
|46:05
|Доминик Кубалик(Дрейк Каджула, Джонатан Тэйвз)
|48:48
|Крис Крайдер(Марк Стаал, Мика Зибанежад)
|49:41
|Артемий Панарин
|51:39
|Дрейк Каджула(Александр Нюландер, Джонатан Тэйвз)
|53:37
|Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Павел Бучневич)
|58:46
|Дрейк Каджула
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Доминик Кубалик (Чикаго Блэкхокс)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0