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09:43 (мск), источник: Sport24

Овечкин прорвало! Александр Великий прервал кошмарную засуху, забив самому дорогому вратарю мира

До 700-го гола один шаг, а вот «Вашингтон» снова проиграл.

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Защитник Бренден Диллон дебютирует за «Вашингтон» после обмена из «Сан-Хосе». Форвард Евгений Кузнецов возвращается в состав «Кэпиталз» после пропуска трех матчей из-за травмы. Генеральный менеджер «Столичных» Брайан Маклеллан отверг возможность трейда вратаря Брэйдена Холтби перед трансферным дедлайном.

Как видите, перед домашним матчем с «Монреалем» в стане «Вашингтона» хватало заметных событий, но ни одно из них не могло затмить для фанатов клуба ожидания 700-го гола Овечкина. Это ожидание в последние пару недель для многих фанатов и журналистов превратилось в навязчивую идею, хотя сам Ови старательно делал вид, что совсем не думает о близости большого достижения:

«Мне нравится играть против “Канадиенс”? Мне вообще нравится играть в хоккей. Попытки забросить 700-ю шайбу стали причиной неудач команды? Не уверен, что кто-то из нас об этом думает. Забью, когда получится. Это вопрос времени — завтра, послезавтра, не важно. Сейчас мы думаем, как нам наладить игру, гарантировать себе место в плей-офф. Тогда будем двигаться дальше».

Но прежде, чем замахнуться на 700-й гол, капитану «Кэпс» надо было разобраться с шайбой номер 699 и прервать пятиматчевую сухую серию. С выполнением этой миссии проблем не возникло. 8-я минута, Никлас Бэкстрем выигрывает вбрасывание в зоне «Канадиенс», а Овечкин мгновенно бросает в дальний угол. Выстрел получился не самым сильным, но Кэри Прайс поздно увидел шайбу, вылетевшую из скопления хоккеистов и среагировать не успел.

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Овечкин снова доказал, что «Монреаль» и его вратарь являются его клиентами — канадцу Прайсу он забил в 22-й раз в карьере. Теперь нужно было сделать это еще однажды. В первом периоде не получилось, в нем был забит еще один гол, но его автором стал защитник «Монреаля» Ши Уэбер. Полторы недели назад появилась новость, что 34-летний канадец может завершить карьеру из-за травмы недавно прооперированной ноги, но ветеран доказывает, что списывать его рано.

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Уже через 37 секунд после перерыва Овечкин во второй раз за вечер попал в протокол, но повод оказался не самым приятным — удаление. В целом же сценарий первой двадцатиминутки повторился. Хозяева снова вышли вперед — Ларс Эллер вылез из-за ворот и классно попал по подлетевшей шайбе, а гости опять отыгрались — Брендан Галлахер отвоевал шайбу на пятаке, находясь в окружении трех игроков «Вашигтона».

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На старте третьей двадцатиминутки у «Кэпиталз» возникли уже полноценные проблемы. В первой же смене они позволили Бену Чиаро без помех бросить со средней дистанции — канадский оборонец воткнул шайбу под перекладину. Хозяева вплотную приблизились к пятому поражения в последних шести матчах.

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Удивительно, но угроза очередной неудачи не заставила Овечкина и компанию подняться на подвиги. Хозяева после третьего гола «Монреаля» даже не попробовали взвинтить тем, а стали убаюкивать «Кэпитал уан-арену» скучным хоккеем, без особых голевых шансов. Спасти «Столичных» мог чех Якуб Врана, но оказавшись с глазу на глаз с Прайсом он решил бросать между щитков и ошибся. В итоге, «Вашингтону» пришлось устраивать финальный штурм, он-то и принес результат. Выздоровевший Кузнецов хитрым пасом из-за ворот нашел Тома Уилсона и тот отправил команды в овертайм.

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Там все решилось очень быстро, уже на исходе первой минуте Чиаро во второй раз за вечер прошил Холтби — теперь броском между щитков. «Монреаль» побеждает со счетом 4:3, несмотря на продлившуюся до 6 матчей засуху Ильи Ковальчука. Ну, а фанатам и журналистам придется еще подождать 700-го гола Овечкина, который, если забить о заброшенной шайбе, снова провел не самый запоминающийся матч. «Вашингтону» же пора задуматься о том, о чем говорил его капитан перед игрокй — о попадании в плей-офф. Девятую команду Восточной конференции недавний лидер регулярного чемпионата теперь опережает всего на 8 очков.

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Вашингтон Кэпиталз
3:4ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2221.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденКлод Жюльен
Вратари
Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)Кэри Прайс
1-й период
07:29Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
08:47Джонатан Друэн
17:43Ши Уэбер(Филлип Дано)
2-й период
20:37Александр Овечкин
37:03Ларс Эллер(Рихард Паник, Карл Хагелин)
38:37Брендан Галлахер(Бретт Кулак)
3-й период
40:30Бен Чиаро(Томаш Татар)
59:39Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем, Евгений Кузнецов)
Овертайм
60:58Бен Чиаро(Макс Доми, Джефф Питри)
Лучшие игроки матча
Бен Чиаро (Монреаль Канадиенс), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс)
Статистика
2Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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