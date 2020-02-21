Овечкин прорвало! Александр Великий прервал кошмарную засуху, забив самому дорогому вратарю мира
До 700-го гола один шаг, а вот «Вашингтон» снова проиграл.
До 700-го гола один шаг, а вот «Вашингтон» снова проиграл.
Защитник Бренден Диллон дебютирует за «Вашингтон» после обмена из «Сан-Хосе». Форвард Евгений Кузнецов возвращается в состав «Кэпиталз» после пропуска трех матчей
Как видите, перед домашним матчем с «Монреалем» в стане «Вашингтона» хватало заметных событий, но ни одно из них не могло затмить для фанатов клуба ожидания 700-го гола Овечкина. Это ожидание в последние пару недель для многих фанатов и журналистов превратилось в навязчивую идею, хотя сам Ови старательно делал вид, что совсем не думает о близости большого достижения:
«Мне нравится играть против “Канадиенс”? Мне вообще нравится играть в хоккей. Попытки забросить 700-ю шайбу стали причиной неудач команды? Не уверен, что
Но прежде, чем замахнуться на 700-й гол, капитану «Кэпс» надо было разобраться с шайбой номер 699 и прервать пятиматчевую сухую серию. С выполнением этой миссии проблем не возникло. 8-я минута, Никлас Бэкстрем выигрывает вбрасывание в зоне «Канадиенс», а Овечкин мгновенно бросает в дальний угол. Выстрел получился не самым сильным, но Кэри Прайс поздно увидел шайбу, вылетевшую из скопления хоккеистов и среагировать не успел.
Овечкин снова доказал, что «Монреаль» и его вратарь являются его клиентами — канадцу Прайсу он забил в 22-й раз в карьере. Теперь нужно было сделать это еще однажды. В первом периоде не получилось, в нем был забит еще один гол, но его автором стал защитник «Монреаля» Ши Уэбер. Полторы недели назад появилась новость, что 34-летний канадец может завершить карьеру
Уже через 37 секунд после перерыва Овечкин во второй раз за вечер попал в протокол, но повод оказался не самым приятным — удаление. В целом же сценарий первой двадцатиминутки повторился. Хозяева снова вышли вперед — Ларс Эллер вылез
На старте третьей двадцатиминутки у «Кэпиталз» возникли уже полноценные проблемы. В первой же смене они позволили Бену Чиаро без помех бросить со средней дистанции — канадский оборонец воткнул шайбу под перекладину. Хозяева вплотную приблизились к пятому поражения в последних шести матчах.
Удивительно, но угроза очередной неудачи не заставила Овечкина и компанию подняться на подвиги. Хозяева после третьего гола «Монреаля» даже не попробовали взвинтить тем, а стали убаюкивать «Кэпитал уан-арену» скучным хоккеем, без особых голевых шансов. Спасти «Столичных» мог чех Якуб Врана, но оказавшись с глазу на глаз с Прайсом он решил бросать между щитков и ошибся. В итоге, «Вашингтону» пришлось устраивать финальный штурм,
Там все решилось очень быстро, уже на исходе первой минуте Чиаро во второй раз за вечер прошил Холтби — теперь броском между щитков. «Монреаль» побеждает со счетом 4:3, несмотря на продлившуюся до 6 матчей засуху Ильи Ковальчука. Ну, а фанатам и журналистам придется еще подождать 700-го гола Овечкина, который, если забить о заброшенной шайбе, снова провел не самый запоминающийся матч. «Вашингтону» же пора задуматься о том, о чем говорил его капитан перед игрокй — о попадании в
|Тодд Рирден
|Клод Жюльен
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)
|Кэри Прайс
|07:29
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
|08:47
|Джонатан Друэн
|17:43
|Ши Уэбер(Филлип Дано)
|20:37
|Александр Овечкин
|37:03
|Ларс Эллер(Рихард Паник, Карл Хагелин)
|38:37
|Брендан Галлахер(Бретт Кулак)
|40:30
|Бен Чиаро(Томаш Татар)
|59:39
|Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем, Евгений Кузнецов)
|60:58
|Бен Чиаро(Макс Доми, Джефф Питри)
Бен Чиаро (Монреаль Канадиенс), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс)
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0