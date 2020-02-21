Овечкин прорвало! Александр Великий прервал кошмарную засуху, забив самому дорогому вратарю мира

Защитник Бренден Диллон дебютирует за «Вашингтон» после обмена из «Сан-Хосе». Форвард Евгений Кузнецов возвращается в состав «Кэпиталз» после пропуска трех матчей из-за травмы. Генеральный менеджер «Столичных» Брайан Маклеллан отверг возможность трейда вратаря Брэйдена Холтби перед трансферным дедлайном.

Как видите, перед домашним матчем с «Монреалем» в стане «Вашингтона» хватало заметных событий, но ни одно из них не могло затмить для фанатов клуба ожидания 700-го гола Овечкина. Это ожидание в последние пару недель для многих фанатов и журналистов превратилось в навязчивую идею, хотя сам Ови старательно делал вид, что совсем не думает о близости большого достижения:

«Мне нравится играть против “Канадиенс”? Мне вообще нравится играть в хоккей. Попытки забросить 700-ю шайбу стали причиной неудач команды? Не уверен, что кто-то из нас об этом думает. Забью, когда получится. Это вопрос времени — завтра, послезавтра, не важно. Сейчас мы думаем, как нам наладить игру, гарантировать себе место в плей-офф. Тогда будем двигаться дальше».

Но прежде, чем замахнуться на 700-й гол, капитану «Кэпс» надо было разобраться с шайбой номер 699 и прервать пятиматчевую сухую серию. С выполнением этой миссии проблем не возникло. 8-я минута, Никлас Бэкстрем выигрывает вбрасывание в зоне «Канадиенс», а Овечкин мгновенно бросает в дальний угол. Выстрел получился не самым сильным, но Кэри Прайс поздно увидел шайбу, вылетевшую из скопления хоккеистов и среагировать не успел.

Овечкин снова доказал, что «Монреаль» и его вратарь являются его клиентами — канадцу Прайсу он забил в 22-й раз в карьере. Теперь нужно было сделать это еще однажды. В первом периоде не получилось, в нем был забит еще один гол, но его автором стал защитник «Монреаля» Ши Уэбер. Полторы недели назад появилась новость, что 34-летний канадец может завершить карьеру из-за травмы недавно прооперированной ноги, но ветеран доказывает, что списывать его рано.

Уже через 37 секунд после перерыва Овечкин во второй раз за вечер попал в протокол, но повод оказался не самым приятным — удаление. В целом же сценарий первой двадцатиминутки повторился. Хозяева снова вышли вперед — Ларс Эллер вылез из-за ворот и классно попал по подлетевшей шайбе, а гости опять отыгрались — Брендан Галлахер отвоевал шайбу на пятаке, находясь в окружении трех игроков «Вашигтона».

На старте третьей двадцатиминутки у «Кэпиталз» возникли уже полноценные проблемы. В первой же смене они позволили Бену Чиаро без помех бросить со средней дистанции — канадский оборонец воткнул шайбу под перекладину. Хозяева вплотную приблизились к пятому поражения в последних шести матчах.

Удивительно, но угроза очередной неудачи не заставила Овечкина и компанию подняться на подвиги. Хозяева после третьего гола «Монреаля» даже не попробовали взвинтить тем, а стали убаюкивать «Кэпитал уан-арену» скучным хоккеем, без особых голевых шансов. Спасти «Столичных» мог чех Якуб Врана, но оказавшись с глазу на глаз с Прайсом он решил бросать между щитков и ошибся. В итоге, «Вашингтону» пришлось устраивать финальный штурм, он-то и принес результат. Выздоровевший Кузнецов хитрым пасом из-за ворот нашел Тома Уилсона и тот отправил команды в овертайм.