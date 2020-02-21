Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт (37-я минута) и Пи-Кей Суббан (43). Нападающий команды Никита Гусев отметился двумя результативными передачами. У проигравших отличился Тим Хид (8).

Гусев набрал в текущем сезоне 35 (10 голов + 25 передач) очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды. Россиянин уступает только Кайлу Палмиери, которые имеет в своем активе 41 (22+19) балл.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hThQaRARV1g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 60 матчах. «Сан-Хосе» идет 13-м на Западе, тоже имея в активе 56 баллов после 60 игр. «Нью-Джерси» в следующем матче примет «Вашингтон» 22 февраля, «Сан-Хосе» 23 февраля встретится на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс».