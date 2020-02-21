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09:57 (мск), источник: ТАСС

Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

ТАСС, 21 февраля. «Нью-Джерси» победил «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

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В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт (37-я минута) и Пи-Кей Суббан (43). Нападающий команды Никита Гусев отметился двумя результативными передачами. У проигравших отличился Тим Хид (8).

Гусев набрал в текущем сезоне 35 (10 голов + 25 передач) очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды. Россиянин уступает только Кайлу Палмиери, которые имеет в своем активе 41 (22+19) балл.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 60 матчах. «Сан-Хосе» идет 13-м на Западе, тоже имея в активе 56 баллов после 60 игр. «Нью-Джерси» в следующем матче примет «Вашингтон» 22 февраля, «Сан-Хосе» 23 февраля встретится на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В другом матче дня «Коламбус» дома уступил «Филадельфии» в овертайме со счетом 3:4. Защитник хозяев Владислав Гавриков отметился результативной передачей. В активе россиянина теперь 14 (5+9) очков.

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Нью-Джерси Дэвилз
2:1
0:1, 1:0, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2221.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
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Вратари
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07:22Тим Хед(Джейкоб Миддлтон, Александр Труэ)
07:26Джон Хейден
07:26Джейкоб Миддлтон
07:26Джейкоб Миддлтон
19:46Стефан Ноесен
2-й период
20:47Уэйн Симмондс
27:11Пи. Кей. Суббан
29:55Дилан Гэмбрелл
31:09Мелькер Карлссон
36:15Йеспер Братт(Павел Заха, Никита Гусев)
38:31Мирко Мюллер
3-й период
41:06Марио Ферраро
42:56Пи. Кей. Суббан(Никита Гусев)
56:56Александр Труэ
Лучшие игроки матча
Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Пи. Кей. Суббан (Нью-Джерси Дэвилз), Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
11Штрафное время17
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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