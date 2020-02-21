Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
ТАСС, 21 февраля. «Нью-Джерси» победил «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
ТАСС, 21 февраля. «Нью-Джерси» победил «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт (37-я минута) и
Гусев набрал в текущем сезоне 35 (10 голов + 25 передач) очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды. Россиянин уступает только Кайлу Палмиери, которые имеет в своем активе 41 (22+19) балл.
«Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 60 матчах. «Сан-Хосе» идет 13-м на Западе, тоже имея в активе 56 баллов после 60 игр. «Нью-Джерси» в следующем матче примет «Вашингтон» 22 февраля, «Сан-Хосе» 23 февраля встретится на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс».
В другом матче дня «Коламбус» дома уступил «Филадельфии» в овертайме со счетом 3:4. Защитник хозяев Владислав Гавриков отметился результативной передачей. В активе россиянина теперь 14 (5+9) очков.
|Ален Насреддин
|Боб Бугнер
|Маккензи Блэквуд
|Мартин Джонс
|07:22
|Тим Хед(Джейкоб Миддлтон, Александр Труэ)
|07:26
|Джон Хейден
|07:26
|Джейкоб Миддлтон
|07:26
|Джейкоб Миддлтон
|19:46
|Стефан Ноесен
|20:47
|Уэйн Симмондс
|27:11
|Пи. Кей. Суббан
|29:55
|Дилан Гэмбрелл
|31:09
|Мелькер Карлссон
|36:15
|Йеспер Братт(Павел Заха, Никита Гусев)
|38:31
|Мирко Мюллер
|41:06
|Марио Ферраро
|42:56
|Пи. Кей. Суббан(Никита Гусев)
|56:56
|Александр Труэ
Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Пи. Кей. Суббан (Нью-Джерси Дэвилз), Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз)
|11
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0