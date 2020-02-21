«Питтсбург» Малкина пропустил четыре шайбы от «Торонто»

«Торонто» одержал первую победу в последних трёх матчах и прервал успешную серию «Питтсбурга» из трёх матчей. После этой игры канадская команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» — по-прежнему на третьей строчке. Следующий матч «Торонто» проведёт дома с «Каролиной» 23 февраля в 3:00 мск, «Питтсбург» 22 февраля примет «Баффало».