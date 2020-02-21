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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» Малкина пропустил четыре шайбы от «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:0 обыграл «Питтсбург Пингвинз».

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В составе победителей голами отметились Джейк Маззин, Вильям Нюландер, Каспери Капанен и Зак Хайман. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 16 минут 52 секунды с показателем полезности «-2».

«Торонто» одержал первую победу в последних трёх матчах и прервал успешную серию «Питтсбурга» из трёх матчей. После этой игры канадская команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» — по-прежнему на третьей строчке. Следующий матч «Торонто» проведёт дома с «Каролиной» 23 февраля в 3:00 мск, «Питтсбург» 22 февраля примет «Баффало».

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Торонто Мэйпл Ливз
4:0
0:0, 3:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2221.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Шелдон КифМайк Салливан
Вратари
Фредерик АндерсенМэттью Мюррей
1-й период
17:26Денис Мальгин
2-й период
27:45Джейк Маззин(Джастин Холл, Джон Таварес)
29:20Маркус Петтерссон
29:27Брэндон Танев
30:01Вильям Нюландер(Джон Таварес, Остон Мэттьюс)
33:04Каспери Капанен(Александр Керфут, Джейк Маззин)
36:05Каспери Капанен
36:05Джаред Маккэн
3-й период
43:56Зак Хаймэн(Митчелл Марнер, Джейк Маззин)
50:56Чад Руведел
Лучшие игроки матча
Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Джейк Маззин (Торонто Мэйпл Ливз), Джон Таварес (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
7Штрафное время11
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто Мэйпл Ливз
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