«Питтсбург» Малкина пропустил четыре шайбы от «Торонто»
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:0 обыграл «Питтсбург Пингвинз».
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:0 обыграл «Питтсбург Пингвинз».
В составе победителей голами отметились Джейк Маззин, Вильям Нюландер, Каспери Капанен и Зак Хайман. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 16 минут 52 секунды с показателем полезности «-2».
«Торонто» одержал первую победу в последних трёх матчах и прервал успешную серию «Питтсбурга» из трёх матчей. После этой игры канадская команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» —
|Шелдон Киф
|Майк Салливан
|Фредерик Андерсен
|Мэттью Мюррей
|17:26
|Денис Мальгин
|27:45
|Джейк Маззин(Джастин Холл, Джон Таварес)
|29:20
|Маркус Петтерссон
|29:27
|Брэндон Танев
|30:01
|Вильям Нюландер(Джон Таварес, Остон Мэттьюс)
|33:04
|Каспери Капанен(Александр Керфут, Джейк Маззин)
|36:05
|Каспери Капанен
|36:05
|Джаред Маккэн
|43:56
|Зак Хаймэн(Митчелл Марнер, Джейк Маззин)
|50:56
|Чад Руведел
Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Джейк Маззин (Торонто Мэйпл Ливз), Джон Таварес (Торонто Мэйпл Ливз)
|7
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0