«Монреаль» ведет переговоры о новом контракте с Ковальчуком

Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение с 36-летним россиянином может быть продлено на один год, сообщает в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Базовая зарплата игрока составит около 3,5 миллионов долларов. Также эта сумма может вырасти до 5 миллионов за счет бонусов.

Клуб надеется все же обменять игрока до дедлайна, но одновременно прорабатывает варианты с новым контрактом.