Русский супербомбардир восхищает Америку. Кучеров набирает очки в 15 матчах подряд!
В игре с «Вегасом» он помог канадцу оформить дубль.
В игре с «Вегасом» он помог канадцу оформить дубль.
Шла 17-я минута третьего периода матча «Вегас» — «Тампа», гости безнадежно горели со счетом 2:5, но получили возможность поиграть в большинстве — у «Голден Найтс» удалился канадский форвард Коди Икин. На реализацию лишнего «Лайтнинг» потратили почти 2 минуты, но в итоге добились своего — Никита Кучеров поперечным пасом вывел на бросок Стивен Стэмкоса, а тот классным вантаймером оформил дубль.
На шайбу Стэмкоса можно было не обратить особого внимания —
У российского коллеги Флери Андрея Василевского с крутыми сейвами дело обстояло гораздо хуже, но здесь надо признать, что и партнеры помогали россиянину просто отвратительно. Оставляли хоккеистов «Вегаса» у собственных ворот в полном одиночестве.
Делали им царские подарки сразу после вбрасывания в центральном круге.
И позволяли расстреливать Василевского с близкого расстояния.
В итоге «Тампа» сгорела со счетом 3:5 и прервала победную серию на отметке в 11 матчей. Ну, а Кучеров продолжает погоню за казавшимся вечным клубным рекордом — в сезоне-2009/2010 набирал очки в 18 матчах подряд. Чтобы превзойти это достижение, Никите нужно забивать голы и отдавать результативные передачи в четырех следующих матчах. В соперниках — «Аризона», «Торонто», «Чикаго» и «Калгари». Сможет ли русский форвард в очередной раз переписать историю американского клуба?
|Питер Дебур
|Джон Купер
|Марк-Андре Флери
|Андрей Василевский(Андрей Василевский)
|07:02
|Кевин Шаттенкирк(Алекс Киллорн, Ондржей Палат)
|11:10
|Джон Меррилл
|18:05
|Алек Мартинес(Коди Икин, Николя Руа)
|21:26
|Марк-Андре Флери
|26:45
|Пол Штястны(Райлли Смит, Нэйт Шмидт)
|28:22
|Эрик Чернак
|33:13
|Виктор Хедман
|35:23
|Вильям Карлссон
|35:38
|Стивен Стэмкос(Энтони Чирелли, Виктор Хедман)
|36:39
|Марк Стоун(Алек Мартинес, Макс Пачоретти)
|40:10
|Райан Ривз
|40:40
|Брэйдон Коберн
|40:47
|Макс Пачоретти(Марк Стоун, Ши Теодор)
|46:33
|Блэйк Коулман
|56:33
|Коди Икин
|58:00
|Стивен Стэмкос(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
Алек Мартинес (Вегас Голден Найтс), Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0