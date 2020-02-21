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11:41 (мск), источник: Sport24

Русский супербомбардир восхищает Америку. Кучеров набирает очки в 15 матчах подряд!

В игре с «Вегасом» он помог канадцу оформить дубль.

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Шла 17-я минута третьего периода матча «Вегас» — «Тампа», гости безнадежно горели со счетом 2:5, но получили возможность поиграть в большинстве — у «Голден Найтс» удалился канадский форвард Коди Икин. На реализацию лишнего «Лайтнинг» потратили почти 2 минуты, но в итоге добились своего — Никита Кучеров поперечным пасом вывел на бросок Стивен Стэмкоса, а тот классным вантаймером оформил дубль.

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На шайбу Стэмкоса можно было не обратить особого внимания — все-таки никакого влияния на результат матча она оказать не могла, если бы не один момент. Голевая передача позволила Кучерову продлить свою результативную серию до 15 матчей. В это сложно поверить, но русский супербомбардир набирает очки в каждой игре, начиная с 14 января — просто фантастика!

По-хорошему продлить невероятную серию Кучеров должен был еще в первом периоде, и тогда, вполне возможно, игра для «Тампы» сложилась бы совсем иначе. «Молнии» вели 1:0, впервые за вечер остались в формате «5 на 4», а после броска Виктора Хедмана и сейва Марка-Андре Флери шайба отскочила в правый круг вбрасывания. Никита бросал, казалось, наверняка, но канадский вратарь совершил одно из главных спасений вечера.

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У российского коллеги Флери Андрея Василевского с крутыми сейвами дело обстояло гораздо хуже, но здесь надо признать, что и партнеры помогали россиянину просто отвратительно. Оставляли хоккеистов «Вегаса» у собственных ворот в полном одиночестве.

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Делали им царские подарки сразу после вбрасывания в центральном круге.

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И позволяли расстреливать Василевского с близкого расстояния.

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В итоге «Тампа» сгорела со счетом 3:5 и прервала победную серию на отметке в 11 матчей. Ну, а Кучеров продолжает погоню за казавшимся вечным клубным рекордом — в сезоне-2009/2010 набирал очки в 18 матчах подряд. Чтобы превзойти это достижение, Никите нужно забивать голы и отдавать результативные передачи в четырех следующих матчах. В соперниках — «Аризона», «Торонто», «Чикаго» и «Калгари». Сможет ли русский форвард в очередной раз переписать историю американского клуба?

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Вегас Голден Найтс
5:3
1:1, 2:1, 2:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2221.02.2020, 06:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Питер ДебурДжон Купер
Вратари
Марк-Андре ФлериАндрей Василевский(Андрей Василевский)
1-й период
07:02Кевин Шаттенкирк(Алекс Киллорн, Ондржей Палат)
11:10Джон Меррилл
18:05Алек Мартинес(Коди Икин, Николя Руа)
2-й период
21:26Марк-Андре Флери
26:45Пол Штястны(Райлли Смит, Нэйт Шмидт)
28:22Эрик Чернак
33:13Виктор Хедман
35:23Вильям Карлссон
35:38Стивен Стэмкос(Энтони Чирелли, Виктор Хедман)
36:39Марк Стоун(Алек Мартинес, Макс Пачоретти)
3-й период
40:10Райан Ривз
40:40Брэйдон Коберн
40:47Макс Пачоретти(Марк Стоун, Ши Теодор)
46:33Блэйк Коулман
56:33Коди Икин
58:00Стивен Стэмкос(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
Лучшие игроки матча
Алек Мартинес (Вегас Голден Найтс), Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас Голден Найтс
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