Русский супербомбардир восхищает Америку. Кучеров набирает очки в 15 матчах подряд!

Шла 17-я минута третьего периода матча «Вегас» — «Тампа», гости безнадежно горели со счетом 2:5, но получили возможность поиграть в большинстве — у «Голден Найтс» удалился канадский форвард Коди Икин. На реализацию лишнего «Лайтнинг» потратили почти 2 минуты, но в итоге добились своего — Никита Кучеров поперечным пасом вывел на бросок Стивен Стэмкоса, а тот классным вантаймером оформил дубль.

На шайбу Стэмкоса можно было не обратить особого внимания — все-таки никакого влияния на результат матча она оказать не могла, если бы не один момент. Голевая передача позволила Кучерову продлить свою результативную серию до 15 матчей. В это сложно поверить, но русский супербомбардир набирает очки в каждой игре, начиная с 14 января — просто фантастика!

По-хорошему продлить невероятную серию Кучеров должен был еще в первом периоде, и тогда, вполне возможно, игра для «Тампы» сложилась бы совсем иначе. «Молнии» вели 1:0, впервые за вечер остались в формате «5 на 4», а после броска Виктора Хедмана и сейва Марка-Андре Флери шайба отскочила в правый круг вбрасывания. Никита бросал, казалось, наверняка, но канадский вратарь совершил одно из главных спасений вечера.

У российского коллеги Флери Андрея Василевского с крутыми сейвами дело обстояло гораздо хуже, но здесь надо признать, что и партнеры помогали россиянину просто отвратительно. Оставляли хоккеистов «Вегаса» у собственных ворот в полном одиночестве.

Делали им царские подарки сразу после вбрасывания в центральном круге.

И позволяли расстреливать Василевского с близкого расстояния.