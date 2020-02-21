Передача Дадонова не спасла «Флориду» от проигрыша «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ
ТАСС, 21 февраля. «Лос-Анджелес» обыграл «Флориду» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 21 февраля. «Лос-Анджелес» обыграл «Флориду» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Габриэль Виларди (2-я минута), Дрю Даути (16), Тревор Мур (31), Мартин Фрк (39) и Бен Хаттон (53). У проигравших отличились Александр Барков (8, 9), Джонатан Юбердо (24) и Майк Хоффман (41).
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Юбердо. Всего в активе 30-летнего форварда в нынешнем сезоне 44 очка (24 шайбы + 20 передач) в 61 матче. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 40.
«Лос-Анджелес» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 61 матче. «Флорида» идет десятой на Востоке, имея в активе 70 очков после 61 встречи. В следующем матче «Лос-Анджелес» 23 февраля примет «Колорадо», «Флорида» в этот же день в гостях встретится с «Вегасом».
В другой встрече игрового дня «Вегас» дома победил «Тампу» со счетом 5:3 и прервал 11-матчевую победную серию клуба из Флориды. В составе «Тампы» передачей отметился российский форвард Никита Кучеров, продливший результативную серию до 15 встреч. Всего в активе 26-летнего россиянина в текущем сезоне 74 (29+45) очка в 59 матчах. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 33.
|Тодд Маклеллан
|Джоэль Кенневилль
|Джонатан Куик
|Сергей Бобровский
|01:26
|13130(Кертис Макдермид)
|07:03
|Александр Барков(Джонатан Юбердо)
|08:43
|Александр Барков(Ноэль Аккьяри, Джонатан Юбердо)
|11:02
|Дрю Даути
|14:59
|Майк I Хоффман
|15:12
|Дрю Даути(Анже Копитар, Адриан Кемпе)
|15:59
|Райли Стиллман
|18:33
|Винс Трочек
|20:00
|Шон Уокер
|21:36
|Адриан Кемпе
|23:19
|Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Аарон Экблад)
|27:27
|Фрэнк Ватрано
|30:18
|Тревор Мур(Дрю Даути, Блэйк Лизотт)
|38:42
|Мартин Фрк(Мэтт Рой)
|39:26
|Дрю Даути
|40:00
|Адриан Кемпе
|40:00
|Кит Яндл
|40:36
|Майк I Хоффман(Джонатан Юбердо, Аарон Экблад)
|50:38
|Ноэль Аккьяри
|52:45
|Бен Хаттон(Алекс Иафалло, Анже Копитар)
Габриэль Виларди, Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Дрю Даути (Лос-Анджелес Кингз)
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0