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11:43 (мск), источник: ТАСС

Передача Дадонова не спасла «Флориду» от проигрыша «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

ТАСС, 21 февраля. «Лос-Анджелес» обыграл «Флориду» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Виларди (2-я минута), Дрю Даути (16), Тревор Мур (31), Мартин Фрк (39) и Бен Хаттон (53). У проигравших отличились Александр Барков (8, 9), Джонатан Юбердо (24) и Майк Хоффман (41).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Юбердо. Всего в активе 30-летнего форварда в нынешнем сезоне 44 очка (24 шайбы + 20 передач) в 61 матче. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 40.

«Лос-Анджелес» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 61 матче. «Флорида» идет десятой на Востоке, имея в активе 70 очков после 61 встречи. В следующем матче «Лос-Анджелес» 23 февраля примет «Колорадо», «Флорида» в этот же день в гостях встретится с «Вегасом».

В другой встрече игрового дня «Вегас» дома победил «Тампу» со счетом 5:3 и прервал 11-матчевую победную серию клуба из Флориды. В составе «Тампы» передачей отметился российский форвард Никита Кучеров, продливший результативную серию до 15 встреч. Всего в активе 26-летнего россиянина в текущем сезоне 74 (29+45) очка в 59 матчах. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 33.

Лос-Анджелес Кингз
5:4
2:2, 2:1, 1:1
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2221.02.2020, 06:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланДжоэль Кенневилль
Вратари
Джонатан КуикСергей Бобровский
1-й период
01:2613130(Кертис Макдермид)
07:03Александр Барков(Джонатан Юбердо)
08:43Александр Барков(Ноэль Аккьяри, Джонатан Юбердо)
11:02Дрю Даути
14:59Майк I Хоффман
15:12Дрю Даути(Анже Копитар, Адриан Кемпе)
15:59Райли Стиллман
18:33Винс Трочек
2-й период
20:00Шон Уокер
21:36Адриан Кемпе
23:19Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Аарон Экблад)
27:27Фрэнк Ватрано
30:18Тревор Мур(Дрю Даути, Блэйк Лизотт)
38:42Мартин Фрк(Мэтт Рой)
39:26Дрю Даути
3-й период
40:00Адриан Кемпе
40:00Кит Яндл
40:36Майк I Хоффман(Джонатан Юбердо, Аарон Экблад)
50:38Ноэль Аккьяри
52:45Бен Хаттон(Алекс Иафалло, Анже Копитар)
Лучшие игроки матча
Габриэль Виларди, Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Дрю Даути (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
10Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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