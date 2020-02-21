Передача Дадонова не спасла «Флориду» от проигрыша «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Виларди (2-я минута), Дрю Даути (16), Тревор Мур (31), Мартин Фрк (39) и Бен Хаттон (53). У проигравших отличились Александр Барков (8, 9), Джонатан Юбердо (24) и Майк Хоффман (41).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Юбердо. Всего в активе 30-летнего форварда в нынешнем сезоне 44 очка (24 шайбы + 20 передач) в 61 матче. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 40.

«Лос-Анджелес» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 61 матче. «Флорида» идет десятой на Востоке, имея в активе 70 очков после 61 встречи. В следующем матче «Лос-Анджелес» 23 февраля примет «Колорадо», «Флорида» в этот же день в гостях встретится с «Вегасом».