Панарин идёт по пути русских легенд НХЛ! Он снова набрал больше 80 очков за сезон
У Хлебушка 400 очков за карьеру. И шансы «рейнджеров» на
У Хлебушка 400 очков за карьеру. И шансы «рейнджеров» на
Лучший отрезок сезона для «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжился в ночь с пятницы на субботу в Роли, когда «синерубашечники» гостили у молодой дерзкой «Каролины». Победа могла подтянуть «рейнджеров» на дистанцию в 4 очка отставания от зоны
«Каждая игра сейчас — как матч плей-офф», — сказал главный тренер Дэвид Куинн перед матчем. Вратарский выбор пал в пользу Игоря Шестёркина, несмотря на то, что Хенрик Лундквист выиграл все три предыдущих встречи с «Каролиной» в нынешнем сезоне, отразив в этих встречах 95% бросков. Знаменитого шведа даже не «раздели» на игру, которую он смотрел из
Шестёркин не подвёл. Российский голкипер отразил 27 бросков из 29, в том числе удержав «рейнджеров» в первом периоде, когда активность «ураганов» была максимальной (11 выстрелов). Итоговая победа стала для Игоря восьмой в девяти матчах, а кроме этого, голкипер стал третьим новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией. Клубный рекорд принадлежит Джиму Генри (семь матчей в сезоне-1941/1942), а Шестёркин разделил второе место со Стивом Уикзом (шесть, сезон-1981/1982).
«Игорь — это парень, который продолжает побеждать. У наших хоккеистов есть уверенность во всех вратарях, но Шестёркин сейчас особенно горяч. Почему в запас отправили Лундквиста? У Хенрика сегодня был тяжёлый рабочий день. Это потому, что он мало играл в последнее время, а у нас не так много тренировок. Если же говорить серьёзно, что Лундквист сам пришёл и спросил меня, почему Георгиева не ставят бэкапом. Так что это было строго решение самого Хенрика», — пояснил после матча Дэвид Куинн.
Шведский центрфорвард наказал «Каролину» за неаккуратность, самостоятельно обокрав соперника и реализовав выход один на один в конце первого периода.
Во второй двадцатиминутке в похожей ситуации здорово сыграли Строум, Панарин и Фаст, которые не дали «ураганам» распрямить пружину своей контратаки, а за счёт перехвата организовали свой момент, который был удачно завершён.
Оставалось только, чтобы Артемий Панарин открыл счёт четвёртому десятку своих шайб в нынешнем сезоне, и за этим дело не стало. Его гол в третьем периоде стал 401-м набранным очком за карьеру — для преодоления этой отметки ему потребовалось сыграть 380 матчей. Кроме этого, парень из Коркино преодолел рубеж в 80 набранных очков за сезон и сделал это третий год подряд, что до него из россиян удавалось только Сергею Фёдорову, Евгению Малкину и Никите Кучерову.
Из действующих хоккеистов до отметки в 400 очков за первые пять сезонов в НХЛ добирались очень немногие. Помимо Панарина среди них Александр Овечкин, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Евгений Малкин — компания весьма солидная.
Борьба за
1. «Коламбус» — 62 матча, 73 очка.
2. «Айлендерс» — 59 матчей, 72 очка.
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3. «Каролина» — 60 матчей, 72 очка.
4. «Флорида» — 61 матч, 70 очков.
5. «Рейнджерс» — 60 матчей, 68 очков.
«Тренерский штаб постоянно требует, чтобы мы прибавляли при игре в обороне, и это правильно. Даже когда в самом начале сезона мы выигрывали, то не выигрывали правильно. Сейчас наша игра в защите стала намного лучше и это приятно», — сказал нападающий Крис Крайдер, который считался одним из главных кандидатов на обмен.
Максим Замятин
|Род Бриндамор
|Дэвид Куинн
|Петр Мразек(Петр Мразек)
|Игорь Шестеркин
|11:56
|Джейкоб Труба
|16:41
|Мика Зибанежад
|17:46
|Джейкоб Труба
|21:14
|Джордан Стаал
|23:25
|Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
|24:23
|Йеспер Фаст
|29:48
|Йеспер Фаст(Джейкоб Труба, Артемий Панарин)
|32:51
|Андрей Свечников
|32:51
|Джейкоб Труба
|36:09
|Брэди Шей(Райан Стром, Мика Зибанежад)
|39:21
|Джастин Уильямс
|41:10
|Артемий Панарин(Мика Зибанежад, Филип Хитил)
|43:33
|Жюльен Готье
|45:12
|Себастьян Ахо(Андрей Свечников, Джейкоб Славин)
|47:25
|Уоррен Фегеле
|52:40
|Себастьян Ахо
|56:19
|Нино Нидеррайтер
|56:19
|Энтони Дианджело
|58:12
|Райан Стром(Джейкоб Труба)
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз)
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0