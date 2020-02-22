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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин идёт по пути русских легенд НХЛ! Он снова набрал больше 80 очков за сезон

У Хлебушка 400 очков за карьеру. И шансы «рейнджеров» на плей-офф стремительно растут.

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Лучший отрезок сезона для «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжился в ночь с пятницы на субботу в Роли, когда «синерубашечники» гостили у молодой дерзкой «Каролины». Победа могла подтянуть «рейнджеров» на дистанцию в 4 очка отставания от зоны плей-офф, о чём пару месяцев назад ещё невозможно было и думать. Вышло так, что за три дня до дедлайна ньюйоркцы в хорошем смысле осложнили жизнь своему генеральному менеджеру Джеффу Гортону, который теперь не знает, кем быть в базарный день — продавцом или покупателем, потому что парни с Бродвея включились в гонку за кубковым местом.

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«Каждая игра сейчас — как матч плей-офф», — сказал главный тренер Дэвид Куинн перед матчем. Вратарский выбор пал в пользу Игоря Шестёркина, несмотря на то, что Хенрик Лундквист выиграл все три предыдущих встречи с «Каролиной» в нынешнем сезоне, отразив в этих встречах 95% бросков. Знаменитого шведа даже не «раздели» на игру, которую он смотрел из пресс-ложи.

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Шестёркин не подвёл. Российский голкипер отразил 27 бросков из 29, в том числе удержав «рейнджеров» в первом периоде, когда активность «ураганов» была максимальной (11 выстрелов). Итоговая победа стала для Игоря восьмой в девяти матчах, а кроме этого, голкипер стал третьим новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией. Клубный рекорд принадлежит Джиму Генри (семь матчей в сезоне-1941/1942), а Шестёркин разделил второе место со Стивом Уикзом (шесть, сезон-1981/1982).

«Игорь — это парень, который продолжает побеждать. У наших хоккеистов есть уверенность во всех вратарях, но Шестёркин сейчас особенно горяч. Почему в запас отправили Лундквиста? У Хенрика сегодня был тяжёлый рабочий день. Это потому, что он мало играл в последнее время, а у нас не так много тренировок. Если же говорить серьёзно, что Лундквист сам пришёл и спросил меня, почему Георгиева не ставят бэкапом. Так что это было строго решение самого Хенрика», — пояснил после матча Дэвид Куинн.

В атаке же у «синерубашечников» всё сделало трио Мики Зибанеджада, Йеспера Фаста и Артемия Панарина.

Шведский центрфорвард наказал «Каролину» за неаккуратность, самостоятельно обокрав соперника и реализовав выход один на один в конце первого периода.

Официальный сайт НХЛ

Во второй двадцатиминутке в похожей ситуации здорово сыграли Строум, Панарин и Фаст, которые не дали «ураганам» распрямить пружину своей контратаки, а за счёт перехвата организовали свой момент, который был удачно завершён.

Официальный сайт НХЛ

Оставалось только, чтобы Артемий Панарин открыл счёт четвёртому десятку своих шайб в нынешнем сезоне, и за этим дело не стало. Его гол в третьем периоде стал 401-м набранным очком за карьеру — для преодоления этой отметки ему потребовалось сыграть 380 матчей. Кроме этого, парень из Коркино преодолел рубеж в 80 набранных очков за сезон и сделал это третий год подряд, что до него из россиян удавалось только Сергею Фёдорову, Евгению Малкину и Никите Кучерову.

Официальный сайт НХЛ

Из действующих хоккеистов до отметки в 400 очков за первые пять сезонов в НХЛ добирались очень немногие. Помимо Панарина среди них Александр Овечкин, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Евгений Малкин — компания весьма солидная.

Борьба за уайлд-кард на Востоке:

1. «Коламбус» — 62 матча, 73 очка.
2. «Айлендерс» — 59 матчей, 72 очка.

3. «Каролина» — 60 матчей, 72 очка.
4. «Флорида» — 61 матч, 70 очков.
5. «Рейнджерс» — 60 матчей, 68 очков.

«Тренерский штаб постоянно требует, чтобы мы прибавляли при игре в обороне, и это правильно. Даже когда в самом начале сезона мы выигрывали, то не выигрывали правильно. Сейчас наша игра в защите стала намного лучше и это приятно», — сказал нападающий Крис Крайдер, который считался одним из главных кандидатов на обмен.

Максим Замятин

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31 января© Ньюстюб
Каролина Харрикейнз
2:5
0:1, 1:2, 1:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморДэвид Куинн
Вратари
Петр Мразек(Петр Мразек)Игорь Шестеркин
1-й период
11:56Джейкоб Труба
16:41Мика Зибанежад
17:46Джейкоб Труба
2-й период
21:14Джордан Стаал
23:25Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
24:23Йеспер Фаст
29:48Йеспер Фаст(Джейкоб Труба, Артемий Панарин)
32:51Андрей Свечников
32:51Джейкоб Труба
36:09Брэди Шей(Райан Стром, Мика Зибанежад)
39:21Джастин Уильямс
3-й период
41:10Артемий Панарин(Мика Зибанежад, Филип Хитил)
43:33Жюльен Готье
45:12Себастьян Ахо(Андрей Свечников, Джейкоб Славин)
47:25Уоррен Фегеле
52:40Себастьян Ахо
56:19Нино Нидеррайтер
56:19Энтони Дианджело
58:12Райан Стром(Джейкоб Труба)
Лучшие игроки матча
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз)
Статистика
12Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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