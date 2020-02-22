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12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в пятницу в Роли, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Мика Зибанежад (17-я минута), Йеспер Фаст (30), Брэди Шей (37), российский форвард Артемий Панарин (42), также записавший в актив результативную передачу, и Райан Строум (59). У проигравших отличились Брок Макгинн (24) и Себастьян Ахо (46), которому ассистировал нападающий Андрей Свечников.

Панарин был признан второй звездой матча.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков и одержал шестую победу подряд. Как сообщается в микроблоге НХЛ в Twitter, 24-летний вратарь стал третьим новичком в истории клуба с шестиматчевой победной серией. В общей сложности для Шестеркина этот матч стал девятым в карьере в НХЛ, в которых он одержал восемь побед.

Результаты других встреч игрового дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт» — 4:1,

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:1 (после овертайма),

«Даллас» — «Сент-Луис» — 1:5.

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