Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»

Встреча, прошедшая в пятницу в Роли, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Мика Зибанежад (17-я минута), Йеспер Фаст (30), Брэди Шей (37), российский форвард Артемий Панарин (42), также записавший в актив результативную передачу, и Райан Строум (59). У проигравших отличились Брок Макгинн (24) и Себастьян Ахо (46), которому ассистировал нападающий Андрей Свечников.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков и одержал шестую победу подряд. Как сообщается в микроблоге НХЛ в Twitter, 24-летний вратарь стал третьим новичком в истории клуба с шестиматчевой победной серией. В общей сложности для Шестеркина этот матч стал девятым в карьере в НХЛ, в которых он одержал восемь побед.