Панарин побил рекорд Гретцки и Мессье
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин побил рекорд клуба по количеству набранных очков до первых 60 матчей регулярного сезона.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин побил рекорд клуба по количеству набранных очков до первых 60 матчей регулярного сезона.
В текущей «регулярке» нападающий уже набрал 81 очко (31 гол + 50 передач) в 59 играх. Согласно данным ESPN, по этому показателю россиянин обошел Марка Мессье и Уэйна Гретцки, которые включены в Зал хоккейной славы.
Несмотря на результативную игру Панарина, «Рейнджеры» занимают предпоследнее место в дивизионе и 11 в конференции.