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12:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панарин побил рекорд Гретцки и Мессье

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин побил рекорд клуба по количеству набранных очков до первых 60 матчей регулярного сезона.

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13
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13
фотографий

В текущей «регулярке» нападающий уже набрал 81 очко (31 гол + 50 передач) в 59 играх. Согласно данным ESPN, по этому показателю россиянин обошел Марка Мессье и Уэйна Гретцки, которые включены в Зал хоккейной славы.

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Несмотря на результативную игру Панарина, «Рейнджеры» занимают предпоследнее место в дивизионе и 11 в конференции.

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31 января© Ньюстюб
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