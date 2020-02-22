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20:36 (мск), источник: Матч ТВ

Овечкин сфотографировался с пожарными возле своего дома. Они приехали на вызов соседа

Фото дня.

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Александр Овечкин — самая заметная и обсуждаемая фигура НХЛ. Ови, пожалуй, чаще всех появляется в официальном аккаунте лиги. Кроме того, «Вашингтон» регулярно посвящает посты своему капитану. Например, на недавней тренировке лидер «столичных» появился с годовалым сыном Сергеем, который тоже встал на лед и вооружился клюшкой.

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Ови лидирует среди хоккеистов по числу подписчиков в Instagram. Более 1,5 млн пользователей наблюдают за Александром в соцсети. У эксцентричного Пи Кея Суббана нет и миллиона подписчиков.

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34-летний россиянин даже за пределами площадки зачастую оказывается в центре событий. Накануне с игроком произошел необычный случай. Сосед Овечкина вызвал пожарных. Впрочем, приехав по указанному адресу, спасатели не обнаружили возгорания, зато сделали селфи с Ови возле его дома.

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Сегодня вечером внимание фанатов вновь будет сконцентрировано на Александре. Звездный хоккеист в матче с «Нью-Джерси» может наконец-то достичь отметки в 700 голов. Напомним, в предыдущей встрече капитан «Вашингтона» прервал пятиматчевую безголевую серию. Следующий матч «Вашингтон» проведет вечером в cубботу. Соперником станет «Нью-Джерси».

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