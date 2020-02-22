Овечкин сфотографировался с пожарными возле своего дома. Они приехали на вызов соседа
Фото дня.
Фото дня.
Александр Овечкин — самая заметная и обсуждаемая фигура НХЛ. Ови, пожалуй, чаще всех появляется в официальном аккаунте лиги. Кроме того, «Вашингтон» регулярно посвящает посты своему капитану. Например, на недавней тренировке лидер «столичных» появился с годовалым сыном Сергеем, который тоже встал на лед и вооружился клюшкой.
Ови лидирует среди хоккеистов по числу подписчиков в Instagram. Более 1,5 млн пользователей наблюдают за Александром в соцсети. У эксцентричного Пи Кея Суббана нет и миллиона подписчиков.
34-летний россиянин даже за пределами площадки зачастую оказывается в центре событий. Накануне с игроком произошел необычный случай. Сосед Овечкина вызвал пожарных. Впрочем, приехав по указанному адресу, спасатели не обнаружили возгорания, зато сделали селфи с Ови возле его дома.
Сегодня вечером внимание фанатов вновь будет сконцентрировано на Александре. Звездный хоккеист в матче с «Нью-Джерси» может