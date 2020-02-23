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00:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин сделал это! Александр Великий забил 700 голов в НХЛ

Россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси».

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Источник: AFP 2020

В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин забил 700-й гол в НХЛ и стал восьмым хоккеистом в истории, которому удалось добраться до этой отметки.

Во время загрузки произошла ошибка.

От занимающего седьмое место Майка Гартнера российский форвард «Вашингтона» отстает на восемь голов, а от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 194.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

ИгрокСтранаМатчиГолы
Уэйн ГретцкиКанада1487894
Горди ХоуКанада1767801
Яромир ЯгрЧехия1733766
Бретт ХаллСША1269741
Марсель ДионнКанада1348731
Фил ЭспозитоКанада1282717
Майк ГартнерКанада1432708
Александр ОвечкинРоссия1144700

Юбилейный гол Овечкин забил в 1144-м матче в возрасте 34 лет 178 дней. Оба результата оказались вторыми в истории НХЛ. Гретцки отметил этот юбилей в 886-й игре незадолго до 30-летия. Занимающих в каждой из номинаций третьи места Бретта Халла и Марселя Дионна он опередил соответственно на девять проведенных встреч и полтора года соответственно.

700-е голы лучших снайперов в истории НХЛ

ИгрокНомер матчаВозраст
Уэйн Гретцки886-й29 лет 316 дней
Горди Хоу1493-й40 лет 248 дней
Яромир Ягр1452-й42 года 14 дней
Бретт Халл1153-й37 лет 170 дней
Марсель Дионн1255-й36 лет 89 дней
Фил Эспозито1214-й37 лет 343 дня
Майк Гартнер1390-й38 лет 46 дней
Александр Овечкин1144-й34 года 178 дней

600-й и 700-й голы Овечкина разделил 721 календарный день. Только одну сотню в карьере Александр преодолевал быстрее. Шайбы с 100-й по 200-ю разделили всего лишь 482 дня. Самым тяжелым оказался отрезок между 300-м и 400-м голами — на сотню российскому супербомбардиру понадобилось 990 дней.

Юбилейные голы Александра Овечкина в НХЛ

НомерДатаОжидание
1-й06.10.2005-
100-й13.10.2007737 дней
200-й06.02.2009482 дня
300-й06.04.2011789 дней
400-й21.12.2013990 дней
500-й11.01.2016751 день
600-й13.03.2018782 дня
700-й22.02.2020721 день

Кроме того, Овечкин оказался вторым в истории игроком, отличившимся 700 раз в составе одного клуба. До него подобную результативность в составе одной команды проявлял только великий Горди Хоу, посвятивший «Детройту» 25 лет своей неповторимой карьеры.

Хоккеисты, забившие 600 голов в НХЛ за один клуб

ИгрокКлубИГСр.
Горди ХоуДетройт16877860.47
Александр ОвечкинВашингтон11447000.61
Стив АйзерманДетройт15146920.46
Марио ЛемьеПиттсбург9156900.75
Джо СакикКолорадо13786250.45
Бобби ХаллЧикаго10366040.58
Нью-Джерси Дэвилз
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинТодд Рирден
Вратари
Маккензи БлэквудИлья Самсонов(Илья Самсонов)
1-й период
02:36Коннор Кэррик
05:21Трэвис Зэйджак
12:55Йеспер Братт(Дэймон Сиверсон)
2-й период
30:14Бренден Диллон
32:12Уэйн Симмондс(Йеспер Братт, Никита Гусев)
34:03Колтон Уайт
34:44Том Уилсон(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
36:45Джон Хейден
3-й период
44:50Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Ник Дженсен)
50:51Колтон Уайт
50:51Евгений Кузнецов
51:55Дакота Мермис
53:41Трэвис Зэйджак
55:44Евгений Кузнецов
56:55Михал Кемпны
58:01Дэймон Сиверсон(Никита Гусев, Кайл Палмиери)
Лучшие игроки матча
Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
14Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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