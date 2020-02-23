Овечкин сделал это! Александр Великий забил 700 голов в НХЛ
Россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси».
Россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси».
В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин забил 700-й гол в НХЛ и стал восьмым хоккеистом в истории, которому удалось добраться до этой отметки.
От занимающего седьмое место Майка Гартнера российский форвард «Вашингтона» отстает на восемь голов, а от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 194.
|Игрок
|Страна
|Матчи
|Голы
|Уэйн Гретцки
|Канада
|1487
|894
|Горди Хоу
|Канада
|1767
|801
|Яромир Ягр
|Чехия
|1733
|766
|Бретт Халл
|США
|1269
|741
|Марсель Дионн
|Канада
|1348
|731
|Фил Эспозито
|Канада
|1282
|717
|Майк Гартнер
|Канада
|1432
|708
|Александр Овечкин
|Россия
|1144
|700
Юбилейный гол Овечкин забил в 1144-м матче в возрасте 34 лет 178 дней. Оба результата оказались вторыми в истории НХЛ. Гретцки отметил этот юбилей в 886-й игре незадолго до 30-летия. Занимающих в каждой из номинаций третьи места Бретта Халла и Марселя Дионна он опередил соответственно на девять проведенных встреч и полтора года соответственно.
|Игрок
|Номер матча
|Возраст
|Уэйн Гретцки
|886-й
|29 лет 316 дней
|Горди Хоу
|1493-й
|40 лет 248 дней
|Яромир Ягр
|1452-й
|42 года 14 дней
|Бретт Халл
|1153-й
|37 лет 170 дней
|Марсель Дионн
|1255-й
|36 лет 89 дней
|Фил Эспозито
|1214-й
|37 лет 343 дня
|Майк Гартнер
|1390-й
|38 лет 46 дней
|Александр Овечкин
|1144-й
|34 года 178 дней
600-й и 700-й голы Овечкина разделил 721 календарный день. Только одну сотню в карьере Александр преодолевал быстрее. Шайбы с 100-й по 200-ю разделили всего лишь 482 дня. Самым тяжелым оказался отрезок между 300-м и 400-м голами — на сотню российскому супербомбардиру понадобилось 990 дней.
|Номер
|Дата
|Ожидание
|1-й
|06.10.2005
|-
|100-й
|13.10.2007
|737 дней
|200-й
|06.02.2009
|482 дня
|300-й
|06.04.2011
|789 дней
|400-й
|21.12.2013
|990 дней
|500-й
|11.01.2016
|751 день
|600-й
|13.03.2018
|782 дня
|700-й
|22.02.2020
|721 день
Кроме того, Овечкин оказался вторым в истории игроком, отличившимся 700 раз в составе одного клуба. До него подобную результативность в составе одной команды проявлял только великий Горди Хоу, посвятивший «Детройту» 25 лет своей неповторимой карьеры.
|Игрок
|Клуб
|И
|Г
|Ср.
|Горди Хоу
|Детройт
|1687
|786
|0.47
|Александр Овечкин
|Вашингтон
|1144
|700
|0.61
|Стив Айзерман
|Детройт
|1514
|692
|0.46
|Марио Лемье
|Питтсбург
|915
|690
|0.75
|Джо Сакик
|Колорадо
|1378
|625
|0.45
|Бобби Халл
|Чикаго
|1036
|604
|0.58
|Ален Насреддин
|Тодд Рирден
|Маккензи Блэквуд
|Илья Самсонов(Илья Самсонов)
|02:36
|Коннор Кэррик
|05:21
|Трэвис Зэйджак
|12:55
|Йеспер Братт(Дэймон Сиверсон)
|30:14
|Бренден Диллон
|32:12
|Уэйн Симмондс(Йеспер Братт, Никита Гусев)
|34:03
|Колтон Уайт
|34:44
|Том Уилсон(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|36:45
|Джон Хейден
|44:50
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Ник Дженсен)
|50:51
|Колтон Уайт
|50:51
|Евгений Кузнецов
|51:55
|Дакота Мермис
|53:41
|Трэвис Зэйджак
|55:44
|Евгений Кузнецов
|56:55
|Михал Кемпны
|58:01
|Дэймон Сиверсон(Никита Гусев, Кайл Палмиери)
Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|14
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0