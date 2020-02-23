Овечкин сделал это! Александр Великий забил 700 голов в НХЛ

Источник: AFP 2020

В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин забил 700-й гол в НХЛ и стал восьмым хоккеистом в истории, которому удалось добраться до этой отметки.

От занимающего седьмое место Майка Гартнера российский форвард «Вашингтона» отстает на восемь голов, а от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 194.

Лучшие снайперы в истории НХЛ Игрок Страна Матчи Голы Уэйн Гретцки Канада 1487 894 Горди Хоу Канада 1767 801 Яромир Ягр Чехия 1733 766 Бретт Халл США 1269 741 Марсель Дионн Канада 1348 731 Фил Эспозито Канада 1282 717 Майк Гартнер Канада 1432 708 Александр Овечкин Россия 1144 700

Юбилейный гол Овечкин забил в 1144-м матче в возрасте 34 лет 178 дней. Оба результата оказались вторыми в истории НХЛ. Гретцки отметил этот юбилей в 886-й игре незадолго до 30-летия. Занимающих в каждой из номинаций третьи места Бретта Халла и Марселя Дионна он опередил соответственно на девять проведенных встреч и полтора года соответственно.

700-е голы лучших снайперов в истории НХЛ Игрок Номер матча Возраст Уэйн Гретцки 886-й 29 лет 316 дней Горди Хоу 1493-й 40 лет 248 дней Яромир Ягр 1452-й 42 года 14 дней Бретт Халл 1153-й 37 лет 170 дней Марсель Дионн 1255-й 36 лет 89 дней Фил Эспозито 1214-й 37 лет 343 дня Майк Гартнер 1390-й 38 лет 46 дней Александр Овечкин 1144-й 34 года 178 дней

600-й и 700-й голы Овечкина разделил 721 календарный день. Только одну сотню в карьере Александр преодолевал быстрее. Шайбы с 100-й по 200-ю разделили всего лишь 482 дня. Самым тяжелым оказался отрезок между 300-м и 400-м голами — на сотню российскому супербомбардиру понадобилось 990 дней.

Юбилейные голы Александра Овечкина в НХЛ Номер Дата Ожидание 1-й 06.10.2005 - 100-й 13.10.2007 737 дней 200-й 06.02.2009 482 дня 300-й 06.04.2011 789 дней 400-й 21.12.2013 990 дней 500-й 11.01.2016 751 день 600-й 13.03.2018 782 дня 700-й 22.02.2020 721 день

Кроме того, Овечкин оказался вторым в истории игроком, отличившимся 700 раз в составе одного клуба. До него подобную результативность в составе одной команды проявлял только великий Горди Хоу, посвятивший «Детройту» 25 лет своей неповторимой карьеры.