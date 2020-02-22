Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Форвард отличился в третьем периоде встречи регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Таким образом, Овечкин вошел в так называемый «Клуб 700», членами которого являются еще семь хоккеистов, в разное время выступавших в НХЛ.