Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард отличился в третьем периоде встречи регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Таким образом, Овечкин вошел в так называемый «Клуб 700», членами которого являются еще семь хоккеистов, в разное время выступавших в НХЛ.
В текущем сезоне на счету Овечкина 59 очков (42 шайбы и 17 передач) в 59 матчах лиги. Всего же за свою карьеру форвард провел 1152 матча и набрал 1270 очков (700 шайб и 570 передач).
|Ален Насреддин
|Тодд Рирден
|Маккензи Блэквуд
|Илья Самсонов(Илья Самсонов)
|02:36
|Коннор Кэррик
|05:21
|Трэвис Зэйджак
|12:55
|Йеспер Братт(Дэймон Сиверсон)
|30:14
|Бренден Диллон
|32:12
|Уэйн Симмондс(Йеспер Братт, Никита Гусев)
|34:03
|Колтон Уайт
|34:44
|Том Уилсон(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|36:45
|Джон Хейден
|44:50
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Ник Дженсен)
|50:51
|Колтон Уайт
|50:51
|Евгений Кузнецов
|51:55
|Дакота Мермис
|53:41
|Трэвис Зэйджак
|55:44
|Евгений Кузнецов
|56:55
|Михал Кемпны
|58:01
|Дэймон Сиверсон(Никита Гусев, Кайл Палмиери)
Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|14
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0