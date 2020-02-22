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22 февраля, источник: Lenta.Ru

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Форвард отличился в третьем периоде встречи регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Таким образом, Овечкин вошел в так называемый «Клуб 700», членами которого являются еще семь хоккеистов, в разное время выступавших в НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне на счету Овечкина 59 очков (42 шайбы и 17 передач) в 59 матчах лиги. Всего же за свою карьеру форвард провел 1152 матча и набрал 1270 очков (700 шайб и 570 передач).

Нью-Джерси Дэвилз
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинТодд Рирден
Вратари
Маккензи БлэквудИлья Самсонов(Илья Самсонов)
1-й период
02:36Коннор Кэррик
05:21Трэвис Зэйджак
12:55Йеспер Братт(Дэймон Сиверсон)
2-й период
30:14Бренден Диллон
32:12Уэйн Симмондс(Йеспер Братт, Никита Гусев)
34:03Колтон Уайт
34:44Том Уилсон(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
36:45Джон Хейден
3-й период
44:50Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Ник Дженсен)
50:51Колтон Уайт
50:51Евгений Кузнецов
51:55Дакота Мермис
53:41Трэвис Зэйджак
55:44Евгений Кузнецов
56:55Михал Кемпны
58:01Дэймон Сиверсон(Никита Гусев, Кайл Палмиери)
Лучшие игроки матча
Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
14Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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