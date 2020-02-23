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00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Баффало»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Игра в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1). Шайбы в составе «Сейбрз» забросили Земгус Гиргенсонс (1-я минута), Сэм Райнхарт (7-я), Джек Айкел (11-я, 53-я) и Джефф Скиннер (46-я). У «Питтсбурга» обе шайбы забросил Евгений Малкин (32-я, 58-я), который был признан третьей звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Виннипег Джетс» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Российский защитник «летчиков» Иван Проворов записал на свой счет голевую передачу.

Питтсбург Пингвинз
2:5
0:3, 1:0, 1:2
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2020, 21:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанРальф Крюгер
Вратари
Тристан ДжерриКартер Хаттон
1-й период
00:14Земгус Гиргенсонс(Кайл Окпосо)
06:48Сэм Райнхарт
09:44Евгений Малкин
10:51Джек Айкел(Расмус Ристолайнен, Сэм Райнхарт)
15:52Колин Миллер
2-й период
28:24Джастин Шульц
31:10Евгений Малкин
3-й период
45:39Джефф Скиннер(Маркус Юханссон, Михаэл Фролик)
46:05Брэндон Монтур
48:03Евгений Малкин
48:03Кертис Лазар
51:26Брэндон Танев
52:17Джек Айкел(Расмус Далин, Расмус Ристолайнен)
57:57Евгений Малкин(Патрик Хернквист)
Лучшие игроки матча
Джек Айкел (Баффало Сэйбрз), Картер Хаттон (Баффало Сэйбрз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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