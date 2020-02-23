Дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Баффало»

Игра в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1). Шайбы в составе «Сейбрз» забросили Земгус Гиргенсонс (1-я минута), Сэм Райнхарт (7-я), Джек Айкел (11-я, 53-я) и Джефф Скиннер (46-я). У «Питтсбурга» обе шайбы забросил Евгений Малкин (32-я, 58-я), который был признан третьей звездой матча.