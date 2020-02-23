Дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Баффало»
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1). Шайбы в составе «Сейбрз» забросили Земгус Гиргенсонс (1-я минута), Сэм Райнхарт (7-я), Джек Айкел (11-я, 53-я) и Джефф Скиннер (46-я). У «Питтсбурга» обе шайбы забросил Евгений Малкин (32-я, 58-я), который был признан третьей звездой матча.
В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Виннипег Джетс» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Российский защитник «летчиков» Иван Проворов записал на свой счет голевую передачу.
|Майк Салливан
|Ральф Крюгер
|Тристан Джерри
|Картер Хаттон
|00:14
|Земгус Гиргенсонс(Кайл Окпосо)
|06:48
|Сэм Райнхарт
|09:44
|Евгений Малкин
|10:51
|Джек Айкел(Расмус Ристолайнен, Сэм Райнхарт)
|15:52
|Колин Миллер
|28:24
|Джастин Шульц
|31:10
|Евгений Малкин
|45:39
|Джефф Скиннер(Маркус Юханссон, Михаэл Фролик)
|46:05
|Брэндон Монтур
|48:03
|Евгений Малкин
|48:03
|Кертис Лазар
|51:26
|Брэндон Танев
|52:17
|Джек Айкел(Расмус Далин, Расмус Ристолайнен)
|57:57
|Евгений Малкин(Патрик Хернквист)
Джек Айкел (Баффало Сэйбрз), Картер Хаттон (Баффало Сэйбрз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0