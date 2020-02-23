Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 44 броска и одержал седьмую победу кряду. Российский голкипер стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией. Шестёркин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности. В сезоне 1941/1942 семь побед подряд одержал Джим Генри.

В общей сложности для россиянина этот матч стал десятым за карьеру в НХЛ, в которых он одержал девять побед. Единственное поражение Шестёркин потерпел в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), пропустив решающую шайбу на последней минуте основного времени.