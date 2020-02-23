«Каролина» обыграла «Торонто», победу на свой счёт записал 42-летний водитель «замбони»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз».
Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе победителей дубль оформил Уоррен Фёгеле и ещё по разу отличились Лукас Валльмарк, Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен, форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.
За «Торонто» отличились Александр Керфут, Джон Таварес и Пьер Энгвалль.
По ходу матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить игру. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины «замбони».
«Торонто» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Каролина» в свою очередь одержала вторую победу за последние три матча.
|Шелдон Киф
|Род Бриндамор
|Фредерик Андерсен
|Джеймс Раймер(Петр Мразек, Д. Эйрс)
|03:07
|Зак Хаймэн
|06:10
|Андрей Свечников
|09:31
|Нино Нидеррайтер
|19:24
|Александр Керфут(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
|25:46
|Лукас Валлмарк(Брок Макгинн)
|28:44
|Вильям Нюландер
|29:53
|Нино Нидеррайтер(Джейк Гардинер, Мартин Нечас)
|30:49
|Уоррен Фегеле(Джордан Стаал, Джоэль Эдмундсон)
|31:19
|Кайл Клиффорд
|33:17
|Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
|33:36
|Джон Таварес(Вильям Нюландер, Тайсон Бэрри)
|35:10
|Пьер Энгвалль(Каспери Капанен, Тайсон Бэрри)
|35:39
|Эрик Хаула
|38:39
|Кайл Клиффорд
|38:39
|Джоэль Эдмундсон
|40:53
|Уоррен Фегеле
|43:44
|Мартин Нечас
|45:55
|Уоррен Фегеле
|49:31
|Александр Керфут
|58:37
|Каспери Капанен
|58:37
|Джордан Стаал
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
|15
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0