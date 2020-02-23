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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Каролина» обыграла «Торонто», победу на свой счёт записал 42-летний водитель «замбони»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз».

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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

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В составе победителей дубль оформил Уоррен Фёгеле и ещё по разу отличились Лукас Валльмарк, Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен, форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

За «Торонто» отличились Александр Керфут, Джон Таварес и Пьер Энгвалль.

По ходу матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить игру. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины «замбони».

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«Торонто» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Каролина» в свою очередь одержала вторую победу за последние три матча.

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Торонто Мэйпл Ливз
3:6
1:0, 2:4, 0:2
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2223.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Шелдон КифРод Бриндамор
Вратари
Фредерик АндерсенДжеймс Раймер(Петр Мразек, Д. Эйрс)
1-й период
03:07Зак Хаймэн
06:10Андрей Свечников
09:31Нино Нидеррайтер
19:24Александр Керфут(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
2-й период
25:46Лукас Валлмарк(Брок Макгинн)
28:44Вильям Нюландер
29:53Нино Нидеррайтер(Джейк Гардинер, Мартин Нечас)
30:49Уоррен Фегеле(Джордан Стаал, Джоэль Эдмундсон)
31:19Кайл Клиффорд
33:17Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
33:36Джон Таварес(Вильям Нюландер, Тайсон Бэрри)
35:10Пьер Энгвалль(Каспери Капанен, Тайсон Бэрри)
35:39Эрик Хаула
38:39Кайл Клиффорд
38:39Джоэль Эдмундсон
3-й период
40:53Уоррен Фегеле
43:44Мартин Нечас
45:55Уоррен Фегеле
49:31Александр Керфут
58:37Каспери Капанен
58:37Джордан Стаал
Лучшие игроки матча
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
Статистика
15Штрафное время15
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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