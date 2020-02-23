«Каролина» обыграла «Торонто», победу на свой счёт записал 42-летний водитель «замбони»

Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

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В составе победителей дубль оформил Уоррен Фёгеле и ещё по разу отличились Лукас Валльмарк, Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен, форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

За «Торонто» отличились Александр Керфут, Джон Таварес и Пьер Энгвалль.

По ходу матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить игру. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины «замбони».