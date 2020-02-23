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11:31 (мск), источник: Sport24

История года в НХЛ. Водитель заливочной машины сыграл в воротах «Каролины» и помог прибить «Торонто»

Травмы двух основных киперов осуществили мечту 42-летнего Дэвида Эйрса.

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Источник: Reuters

Субботний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто» и «Каролиной» подарил нам одну из самых невероятных историй сезона. Перед игрой у «Харрикейнз» не было никаких проблем с составом вратарской линии. Зачехлять атаку «Мэйпл Лифс» во главе с Остоном Мэттьюсом должен был бывший кипер канадского клуба Джеймс Раймер, страховать его предстояло Петру Мразеку.

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Увы, страховка потребовалась уже во второй половине первого периода. В одном из игровых эпизодов Раймер внимательно следил за тем, как Мэттьюс закладывает вираж за его воротами и оказался совершенно не готов к тому, что в него въедет собственный защитник Джейкоб Слэвин. Американцу в этом активно помог канадец Зак Хайман, но судьи фола не увидели, а «Ураганы» вынуждены были прибегнуть к замене вратаря.

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Как оказалось, замена эта была не последней. Спустя период нападающий «Торонто» Кайл Клиффорд на полной скорости влетел в зону соперника в надежде первым успеть к шайбе и не заметил, что навстречу ему движется чешский голкипер гостей. Столкновение получилось очень жестким, Мразек с трудом поднялся со льда и тут же его покинул.

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На случай, когда травмы получают оба основных кипера, в НХЛ предусмотрен выход на площадку чрезвычайного вратаря. На этот раз повезло 42-летнему Дэвиду Эйрсу, который ранее никогда не играл ни в НХЛ, ни в АХЛ, ни в других профессиональных лигах. Согласно сайту Eliteprosресts.com весь его игровой опыт до субботы ограничивался 8 матчами в высшей лиге провинции Онтарио. И вот этот ноунейм, который сейчас работает водителем ледозаливочной машины, вышел играть против одного из претендентов на «Морис Ришар Трофи» (Мэттьюс) и его партнеров.

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Адаптироваться в совершенно невероятной для себя атмосфере Эйрсу помог тот факт, что его команде следующие 2 минуты предстояло играть в большинстве — то есть работы у него поначалу должно было быть немного. Так и получилось — «Харрикейнз» все это время провели в зоне «Мэйпл Лифс», а за 2 секунды до возвращения Клиффорда на лед увеличили свой отрыв. Постарались вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен и защитник Трэвис Дермотт, которые совместными усилиями затолкали шайбу за линию, подарив гол Теуво Терявяйнену и результативный ассист Андрею Свечникову.

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Ну, а затем настал черед Эйрса совершать свой первый сейв в лучшей лиге планеты. С задачей он справился, правда, не без помощи партнеров.

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Да, в итоге до второго перерыва великовозрастный новичок НХЛ пропустил дважды, но кто готов критиковать его за это?

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При этом пропущенные шайбы не сломали Дэвида — в третьем периоде он отразил все 7 бросков игроков «Торонто», обеспечив своей команде победу. Двумя голами ее подкрепили Уоррен Фогеле и Мартин Нечас.

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С главным героем вечера все было предельно ясно. Твиттер «Каролины» называл Эйрса «мифом» и «легендой».

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Андрей Свечников хвалил его: «Молодец, брат».

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А губернатор Северной Каролины Рой Купер пообещал сделать Дэвида почетным гражданином штата.

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Ну, а в раздевалке творилось настоящее безумие. Безумие, которое этот парень точно заслужил.

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Артём Гаев

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3:6
1:0, 2:4, 0:2
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2223.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Шелдон КифРод Бриндамор
Вратари
Фредерик АндерсенДжеймс Раймер(Петр Мразек, Д. Эйрс)
1-й период
03:07Зак Хаймэн
06:10Андрей Свечников
09:31Нино Нидеррайтер
19:24Александр Керфут(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
2-й период
25:46Лукас Валлмарк(Брок Макгинн)
28:44Вильям Нюландер
29:53Нино Нидеррайтер(Мартин Нечас, Джейк Гардинер)
30:49Уоррен Фегеле(Джоэль Эдмундсон, Джордан Стаал)
31:19Кайл Клиффорд
33:17Теуво Терявяйнен(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
33:36Джон Таварес(Тайсон Бэрри, Вильям Нюландер)
35:10Пьер Энгвалль(Тайсон Бэрри, Каспери Капанен)
35:39Эрик Хаула
38:39Кайл Клиффорд
38:39Джоэль Эдмундсон
3-й период
40:53Уоррен Фегеле
43:44Мартин Нечас
45:55Уоррен Фегеле
49:31Александр Керфут
58:37Каспери Капанен
58:37Джордан Стаал
Лучшие игроки матча
Дэвид Эйрс, Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
Статистика
15Штрафное время15
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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