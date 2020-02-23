История года в НХЛ. Водитель заливочной машины сыграл в воротах «Каролины» и помог прибить «Торонто»
Травмы двух основных киперов осуществили мечту 42-летнего Дэвида Эйрса.
Травмы двух основных киперов осуществили мечту 42-летнего Дэвида Эйрса.
Субботний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто» и «Каролиной» подарил нам одну из самых невероятных историй сезона. Перед игрой у «Харрикейнз» не было никаких проблем с составом вратарской линии. Зачехлять атаку «Мэйпл Лифс» во главе с Остоном Мэттьюсом должен был бывший кипер канадского клуба Джеймс Раймер, страховать его предстояло Петру Мразеку.
Увы, страховка потребовалась уже во второй половине первого периода. В одном из игровых эпизодов Раймер внимательно следил за тем, как Мэттьюс закладывает вираж за его воротами и оказался совершенно не готов к тому, что в него въедет собственный защитник Джейкоб Слэвин. Американцу в этом активно помог канадец Зак Хайман, но судьи фола не увидели, а «Ураганы» вынуждены были прибегнуть к замене вратаря.
Как оказалось, замена эта была не последней. Спустя период нападающий «Торонто» Кайл Клиффорд на полной скорости влетел в зону соперника в надежде первым успеть к шайбе и не заметил, что навстречу ему движется чешский голкипер гостей. Столкновение получилось очень жестким, Мразек с трудом поднялся со льда и тут же его покинул.
На случай, когда травмы получают оба основных кипера, в НХЛ предусмотрен выход на площадку чрезвычайного вратаря. На этот раз повезло 42-летнему Дэвиду Эйрсу, который ранее никогда не играл ни в НХЛ, ни в АХЛ, ни в других профессиональных лигах. Согласно сайту Eliteprosресts.com весь его игровой опыт до субботы ограничивался 8 матчами в высшей лиге провинции Онтарио. И вот этот ноунейм, который сейчас работает водителем ледозаливочной машины, вышел играть против одного из претендентов на «Морис Ришар Трофи» (Мэттьюс) и его партнеров.
Адаптироваться в совершенно невероятной для себя атмосфере Эйрсу помог тот факт, что его команде следующие 2 минуты предстояло играть в большинстве — то есть работы у него поначалу должно было быть немного. Так и получилось — «Харрикейнз» все это время провели в зоне «Мэйпл Лифс», а за 2 секунды до возвращения Клиффорда на лед увеличили свой отрыв. Постарались вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен и защитник Трэвис Дермотт, которые совместными усилиями затолкали шайбу за линию, подарив гол Теуво Терявяйнену и результативный ассист Андрею Свечникову.
Ну, а затем настал черед Эйрса совершать свой первый сейв в лучшей лиге планеты. С задачей он справился, правда, не без помощи партнеров.
Да, в итоге до второго перерыва великовозрастный новичок НХЛ пропустил дважды, но кто готов критиковать его за это?
При этом пропущенные шайбы не сломали Дэвида — в третьем периоде он отразил все 7 бросков игроков «Торонто», обеспечив своей команде победу. Двумя голами ее подкрепили Уоррен Фогеле и Мартин Нечас.
С главным героем вечера все было предельно ясно. Твиттер «Каролины» называл Эйрса «мифом» и «легендой».
Андрей Свечников хвалил его: «Молодец, брат».
А губернатор Северной Каролины Рой Купер пообещал сделать Дэвида почетным гражданином штата.
Ну, а в раздевалке творилось настоящее безумие. Безумие, которое этот парень точно заслужил.
Артём Гаев
|Шелдон Киф
|Род Бриндамор
|Фредерик Андерсен
|Джеймс Раймер(Петр Мразек, Д. Эйрс)
|03:07
|Зак Хаймэн
|06:10
|Андрей Свечников
|09:31
|Нино Нидеррайтер
|19:24
|Александр Керфут(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
|25:46
|Лукас Валлмарк(Брок Макгинн)
|28:44
|Вильям Нюландер
|29:53
|Нино Нидеррайтер(Мартин Нечас, Джейк Гардинер)
|30:49
|Уоррен Фегеле(Джоэль Эдмундсон, Джордан Стаал)
|31:19
|Кайл Клиффорд
|33:17
|Теуво Терявяйнен(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
|33:36
|Джон Таварес(Тайсон Бэрри, Вильям Нюландер)
|35:10
|Пьер Энгвалль(Тайсон Бэрри, Каспери Капанен)
|35:39
|Эрик Хаула
|38:39
|Кайл Клиффорд
|38:39
|Джоэль Эдмундсон
|40:53
|Уоррен Фегеле
|43:44
|Мартин Нечас
|45:55
|Уоррен Фегеле
|49:31
|Александр Керфут
|58:37
|Каспери Капанен
|58:37
|Джордан Стаал
Дэвид Эйрс, Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
|15
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0