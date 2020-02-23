История года в НХЛ. Водитель заливочной машины сыграл в воротах «Каролины» и помог прибить «Торонто»

Источник: Reuters

Субботний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто» и «Каролиной» подарил нам одну из самых невероятных историй сезона. Перед игрой у «Харрикейнз» не было никаких проблем с составом вратарской линии. Зачехлять атаку «Мэйпл Лифс» во главе с Остоном Мэттьюсом должен был бывший кипер канадского клуба Джеймс Раймер, страховать его предстояло Петру Мразеку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6467d3ab4e57475ead8d" data-vnd="6467d3ab4e57475ead8d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6467d3ab4e57475ead8d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Увы, страховка потребовалась уже во второй половине первого периода. В одном из игровых эпизодов Раймер внимательно следил за тем, как Мэттьюс закладывает вираж за его воротами и оказался совершенно не готов к тому, что в него въедет собственный защитник Джейкоб Слэвин. Американцу в этом активно помог канадец Зак Хайман, но судьи фола не увидели, а «Ураганы» вынуждены были прибегнуть к замене вратаря.

Как оказалось, замена эта была не последней. Спустя период нападающий «Торонто» Кайл Клиффорд на полной скорости влетел в зону соперника в надежде первым успеть к шайбе и не заметил, что навстречу ему движется чешский голкипер гостей. Столкновение получилось очень жестким, Мразек с трудом поднялся со льда и тут же его покинул.

На случай, когда травмы получают оба основных кипера, в НХЛ предусмотрен выход на площадку чрезвычайного вратаря. На этот раз повезло 42-летнему Дэвиду Эйрсу, который ранее никогда не играл ни в НХЛ, ни в АХЛ, ни в других профессиональных лигах. Согласно сайту Eliteprosресts.com весь его игровой опыт до субботы ограничивался 8 матчами в высшей лиге провинции Онтарио. И вот этот ноунейм, который сейчас работает водителем ледозаливочной машины, вышел играть против одного из претендентов на «Морис Ришар Трофи» (Мэттьюс) и его партнеров.

Адаптироваться в совершенно невероятной для себя атмосфере Эйрсу помог тот факт, что его команде следующие 2 минуты предстояло играть в большинстве — то есть работы у него поначалу должно было быть немного. Так и получилось — «Харрикейнз» все это время провели в зоне «Мэйпл Лифс», а за 2 секунды до возвращения Клиффорда на лед увеличили свой отрыв. Постарались вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен и защитник Трэвис Дермотт, которые совместными усилиями затолкали шайбу за линию, подарив гол Теуво Терявяйнену и результативный ассист Андрею Свечникову.

Ну, а затем настал черед Эйрса совершать свой первый сейв в лучшей лиге планеты. С задачей он справился, правда, не без помощи партнеров.

Да, в итоге до второго перерыва великовозрастный новичок НХЛ пропустил дважды, но кто готов критиковать его за это?

При этом пропущенные шайбы не сломали Дэвида — в третьем периоде он отразил все 7 бросков игроков «Торонто», обеспечив своей команде победу. Двумя голами ее подкрепили Уоррен Фогеле и Мартин Нечас.

С главным героем вечера все было предельно ясно. Твиттер «Каролины» называл Эйрса «мифом» и «легендой».

Андрей Свечников хвалил его: «Молодец, брат».

А губернатор Северной Каролины Рой Купер пообещал сделать Дэвида почетным гражданином штата.

Ну, а в раздевалке творилось настоящее безумие. Безумие, которое этот парень точно заслужил.

Артём Гаев