Панарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативная передачами. Его партнер по команде Игорь Шестёркин отразил 44 броска и был признан первой звездой матча. Российский голкипер, одержав семь побед подряд, повторил клубный рекорд для
В другом матче НХЛ «Монреаль» обыграл «Оттаву» со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Илья Ковальчук отдал отдал голевую передачу и записал в свой актив 22-е очко (9+13) в сезоне.
Другие результаты игрового дня:
«Торонто» — «Каролина» — 3:6,
«Аризона» — «Тампа Бэй» — 7:3,
«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 (по буллитам).