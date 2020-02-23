Панарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе хозяев дважды отличился Йеспер Фаст (10-я и 47-я минуты), также шайбу забросил Мика Зибанежад (38-я). У гостей два гола на счету Джо Торнтона (18-я и 34-я).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6467d3ab4e57475ead8d" data-vnd="6467d3ab4e57475ead8d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6467d3ab4e57475ead8d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативная передачами. Его партнер по команде Игорь Шестёркин отразил 44 броска и был признан первой звездой матча. Российский голкипер, одержав семь побед подряд, повторил клубный рекорд для вратарей-новичков, который принадлежит Джиму Генри (сезон-1941/42),

Официальный сайт НХЛ

В другом матче НХЛ «Монреаль» обыграл «Оттаву» со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Илья Ковальчук отдал отдал голевую передачу и записал в свой актив 22-е очко (9+13) в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

Другие результаты игрового дня:

«Торонто» — «Каролина» — 3:6,

Официальный сайт НХЛ

«Аризона» — «Тампа Бэй» — 7:3,

Официальный сайт НХЛ

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 (по буллитам).