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12:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе хозяев дважды отличился Йеспер Фаст (10-я и 47-я минуты), также шайбу забросил Мика Зибанежад (38-я). У гостей два гола на счету Джо Торнтона (18-я и 34-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативная передачами. Его партнер по команде Игорь Шестёркин отразил 44 броска и был признан первой звездой матча. Российский голкипер, одержав семь побед подряд, повторил клубный рекорд для вратарей-новичков, который принадлежит Джиму Генри (сезон-1941/42),

Официальный сайт НХЛ

В другом матче НХЛ «Монреаль» обыграл «Оттаву» со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Илья Ковальчук отдал отдал голевую передачу и записал в свой актив 22-е очко (9+13) в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

Другие результаты игрового дня:

«Торонто» — «Каролина» — 3:6,

Официальный сайт НХЛ

«Аризона» — «Тампа Бэй» — 7:3,

Официальный сайт НХЛ

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 (по буллитам).

Официальный сайт НХЛ
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