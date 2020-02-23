Как Овечкин отметил 700-й гол в НХЛ. Подарил сыну первую хоккейную форму и съел праздничную пиццу

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В субботу днем по североамериканскому восточному времени российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездном матче против «Нью-Джерси» забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

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Времени на масштабные празднования у Овечкина не было: уже в воскресенье «столичных» ждет очередной матч регулярного чемпионата, да не против кого-нибудь, а против самого принципиального соперника — «Питтсбург Пингвинз». Поэтому после дежурного общения с журналистами хоккеисты «Вашингтона» отправились в родной город, где Ови ждали его жена и годовалый сын. Они наблюдали за великими достижениями отца семейства по телевизору.

Александр решил в праздничный день не получать, а дарить подарки — именно в субботу он вручил сыну Сергею комплект хоккейной формы.

Овечкин надевает сыну его первые краги. Какая же милота!

Хотя самому мальчику, кажется, больше всего понравился шлем.

Так выглядят первые коньки Сергея Овечкина, скоро его ждут первые уроки катания.

Ну, а пока есть время отпраздновать историческое достижение папы. Сеть пиццерий «Papa John’s» по такому случаю приготовила для Овечкиных две специальные пиццы — пепперони для старшего и с зеленым перцем для младшего.

Ну, а фанаты «Вашингтона» уже по традиции поздравили своего кумира, повесив небольшой плакатик на заборе его дома. До битвы с «Питтсбургом» оставалось 15 часов.