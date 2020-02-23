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11:47 (мск), источник: Sport24

Как Овечкин отметил 700-й гол в НХЛ. Подарил сыну первую хоккейную форму и съел праздничную пиццу

Идеальный снайпер и образцовый отец.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В субботу днем по североамериканскому восточному времени российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездном матче против «Нью-Джерси» забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

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Если вы каким-то образом умудрились до сих пор не посмотреть видео исторического гола — сейчас же исправляйте эту ошибку.

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Времени на масштабные празднования у Овечкина не было: уже в воскресенье «столичных» ждет очередной матч регулярного чемпионата, да не против кого-нибудь, а против самого принципиального соперника — «Питтсбург Пингвинз». Поэтому после дежурного общения с журналистами хоккеисты «Вашингтона» отправились в родной город, где Ови ждали его жена и годовалый сын. Они наблюдали за великими достижениями отца семейства по телевизору.

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Александр решил в праздничный день не получать, а дарить подарки — именно в субботу он вручил сыну Сергею комплект хоккейной формы.

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Овечкин надевает сыну его первые краги. Какая же милота!

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Хотя самому мальчику, кажется, больше всего понравился шлем.

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Так выглядят первые коньки Сергея Овечкина, скоро его ждут первые уроки катания.

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Ну, а пока есть время отпраздновать историческое достижение папы. Сеть пиццерий «Papa John’s» по такому случаю приготовила для Овечкиных две специальные пиццы — пепперони для старшего и с зеленым перцем для младшего.

Ну, а фанаты «Вашингтона» уже по традиции поздравили своего кумира, повесив небольшой плакатик на заборе его дома. До битвы с «Питтсбургом» оставалось 15 часов.

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Артём Гаев

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13:20 (мск)© Ньюстюб
Нью-Джерси Дэвилз
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Ален НасреддинТодд Рирден
Вратари
Маккензи БлэквудИлья Самсонов(Илья Самсонов)
1-й период
02:36Коннор Кэррик
05:21Трэвис Зэйджак
12:55Йеспер Братт(Дэймон Сиверсон)
2-й период
30:14Бренден Диллон
32:12Уэйн Симмондс(Йеспер Братт, Никита Гусев)
34:03Колтон Уайт
34:44Том Уилсон(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
36:45Джон Хейден
3-й период
44:50Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Ник Дженсен)
50:51Колтон Уайт
50:51Евгений Кузнецов
51:55Дакота Мермис
53:41Трэвис Зэйджак
55:44Евгений Кузнецов
56:55Михал Кемпны
58:01Дэймон Сиверсон(Никита Гусев, Кайл Палмиери)
Лучшие игроки матча
Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
14Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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