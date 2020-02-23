Как Овечкин отметил 700-й гол в НХЛ. Подарил сыну первую хоккейную форму и съел праздничную пиццу
Идеальный снайпер и образцовый отец.
Идеальный снайпер и образцовый отец.
В субботу днем по североамериканскому восточному времени российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездном матче против «Нью-Джерси» забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.
Если вы
Времени на масштабные празднования у Овечкина не было: уже в воскресенье «столичных» ждет очередной матч регулярного чемпионата, да не против
Александр решил в праздничный день не получать, а дарить подарки — именно в субботу он вручил сыну Сергею комплект хоккейной формы.
Овечкин надевает сыну его первые краги. Какая же милота!
Хотя самому мальчику, кажется, больше всего понравился шлем.
Так выглядят первые коньки Сергея Овечкина, скоро его ждут первые уроки катания.
Ну, а пока есть время отпраздновать историческое достижение папы. Сеть пиццерий «Papa John’s» по такому случаю приготовила для Овечкиных две специальные пиццы — пепперони для старшего и с зеленым перцем для младшего.
Ну, а фанаты «Вашингтона» уже по традиции поздравили своего кумира, повесив небольшой плакатик на заборе его дома. До битвы с «Питтсбургом» оставалось 15 часов.
Артём Гаев
|Ален Насреддин
|Тодд Рирден
|Маккензи Блэквуд
|Илья Самсонов(Илья Самсонов)
|02:36
|Коннор Кэррик
|05:21
|Трэвис Зэйджак
|12:55
|Йеспер Братт(Дэймон Сиверсон)
|30:14
|Бренден Диллон
|32:12
|Уэйн Симмондс(Йеспер Братт, Никита Гусев)
|34:03
|Колтон Уайт
|34:44
|Том Уилсон(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|36:45
|Джон Хейден
|44:50
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Ник Дженсен)
|50:51
|Колтон Уайт
|50:51
|Евгений Кузнецов
|51:55
|Дакота Мермис
|53:41
|Трэвис Зэйджак
|55:44
|Евгений Кузнецов
|56:55
|Михал Кемпны
|58:01
|Дэймон Сиверсон(Никита Гусев, Кайл Палмиери)
Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|14
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0