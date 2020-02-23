Русский защитник умчался от американца выдал идеальный пас на гол. Проворов — просто машина!
А его «Филадельфия» упала на хвост «Вашингтону» и «Питтсбургу».
А его «Филадельфия» упала на хвост «Вашингтону» и «Питтсбургу».
«И вообще сейчас многие ребята хотят быть или вратарями, или нападающими. Мало кто проявляет желание, чтобы играть в защите. Ведь как бывает? Ты плохо играешь в нападении, и тебя отправляют в оборону. Хотя ведь защитник может влиять на игру больше, чем нападающий и даже вратарь. Особенно если хоккеист — универсал, умеющий сильно проявлять себя и в нападении, и в защите».
В недавнем интервью «Матч ТВ» российский защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов немного пофилософствовал на тему универсальности защитников, а в субботней игре против «Виннипега» на деле показал, что он имел в виду. Шла только 3-я минута первого периода, когда россиянин обогнул собственные ворота и попер в направлении рамки «Джетс». Иван ушел ногами от американца Джека Рословика и без особых препятствий добрался до левого круга вбрасывания. Оттуда Проворов вложил пас в клюшку канадца Скотта Лоутона, который спокойно разобрался с соотечественником Коннором Хеллибаком. Но мощнейший проход и идеальный ассист русского оборонца затмили даже образцовое завершение.
В 62 матчах нынешнего сезона Проворов набрал 31 очко, это на 5 баллов больше, чем за всю прошлую регулярку. О том, кто поспособствовал прогрессу Ивана, Sport24 писал здесь. Ну, а в игре с «Виннипегом» россиянин еще и заработал показатель полезности «+2» — он закрывал синию линии зоны «Джетс», пока Шон Кутюрье выгрызал шайбу под воротами и делал счет 3:0.
В итоге «Летчики» победили со счетом 4:2 и до 3 очков сократили свое отставание от «Вашингтона» и «Питтсбурга», которые занимают третье и четвертое места в турнирной таблице Восточной конференции, и в субботу дружно проиграли. Впрочем, идущий девятым «Торонто» команда Проворова опережает всего на 5 баллов — так что успокаиваться парням из Пенсильвании рано.
Артём Гаев
|Ален Виньо
|Пол Морис
|Картер Харт
|Коннор Хеллебайк
|02:06
|Скотт Лотон(Иван Проворов, Джастин Браун)
|06:25
|Ник Шор
|06:54
|Шон Кутюрье
|09:03
|Скотт Лотон(Джастин Браун)
|34:50
|Шон Кутюрье(Якуб Ворачек, Мэтт Нисканен)
|38:04
|Джош Моррисси(Марк Шайфли, Николай Элерс)
|42:34
|Роберт Хегг
|43:00
|Патрик Лайне(Нил Пионк, Блэйк Уилер)
|47:21
|Кайл Коннор
|49:34
|Тайлер Питлик(Джастин Браун, Роберт Хегг)
|55:56
|Блэйк Уилер
Скотт Лотон (Филадельфия Флайерз), Патрик Лайне (Виннипег Джетс), Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0