Русский защитник умчался от американца выдал идеальный пас на гол. Проворов — просто машина!

Источник: AP 2020

«И вообще сейчас многие ребята хотят быть или вратарями, или нападающими. Мало кто проявляет желание, чтобы играть в защите. Ведь как бывает? Ты плохо играешь в нападении, и тебя отправляют в оборону. Хотя ведь защитник может влиять на игру больше, чем нападающий и даже вратарь. Особенно если хоккеист — универсал, умеющий сильно проявлять себя и в нападении, и в защите».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6467d3ab4e57475ead8d" data-vnd="6467d3ab4e57475ead8d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6467d3ab4e57475ead8d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В недавнем интервью «Матч ТВ» российский защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов немного пофилософствовал на тему универсальности защитников, а в субботней игре против «Виннипега» на деле показал, что он имел в виду. Шла только 3-я минута первого периода, когда россиянин обогнул собственные ворота и попер в направлении рамки «Джетс». Иван ушел ногами от американца Джека Рословика и без особых препятствий добрался до левого круга вбрасывания. Оттуда Проворов вложил пас в клюшку канадца Скотта Лоутона, который спокойно разобрался с соотечественником Коннором Хеллибаком. Но мощнейший проход и идеальный ассист русского оборонца затмили даже образцовое завершение.

В 62 матчах нынешнего сезона Проворов набрал 31 очко, это на 5 баллов больше, чем за всю прошлую регулярку. О том, кто поспособствовал прогрессу Ивана, Sport24 писал здесь. Ну, а в игре с «Виннипегом» россиянин еще и заработал показатель полезности «+2» — он закрывал синию линии зоны «Джетс», пока Шон Кутюрье выгрызал шайбу под воротами и делал счет 3:0.

В итоге «Летчики» победили со счетом 4:2 и до 3 очков сократили свое отставание от «Вашингтона» и «Питтсбурга», которые занимают третье и четвертое места в турнирной таблице Восточной конференции, и в субботу дружно проиграли. Впрочем, идущий девятым «Торонто» команда Проворова опережает всего на 5 баллов — так что успокаиваться парням из Пенсильвании рано.

Артём Гаев