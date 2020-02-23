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12:14 (мск), источник: Sport24

Русский защитник умчался от американца выдал идеальный пас на гол. Проворов — просто машина!

А его «Филадельфия» упала на хвост «Вашингтону» и «Питтсбургу».

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Источник: AP 2020

«И вообще сейчас многие ребята хотят быть или вратарями, или нападающими. Мало кто проявляет желание, чтобы играть в защите. Ведь как бывает? Ты плохо играешь в нападении, и тебя отправляют в оборону. Хотя ведь защитник может влиять на игру больше, чем нападающий и даже вратарь. Особенно если хоккеист — универсал, умеющий сильно проявлять себя и в нападении, и в защите».

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В недавнем интервью «Матч ТВ» российский защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов немного пофилософствовал на тему универсальности защитников, а в субботней игре против «Виннипега» на деле показал, что он имел в виду. Шла только 3-я минута первого периода, когда россиянин обогнул собственные ворота и попер в направлении рамки «Джетс». Иван ушел ногами от американца Джека Рословика и без особых препятствий добрался до левого круга вбрасывания. Оттуда Проворов вложил пас в клюшку канадца Скотта Лоутона, который спокойно разобрался с соотечественником Коннором Хеллибаком. Но мощнейший проход и идеальный ассист русского оборонца затмили даже образцовое завершение.

В 62 матчах нынешнего сезона Проворов набрал 31 очко, это на 5 баллов больше, чем за всю прошлую регулярку. О том, кто поспособствовал прогрессу Ивана, Sport24 писал здесь. Ну, а в игре с «Виннипегом» россиянин еще и заработал показатель полезности «+2» — он закрывал синию линии зоны «Джетс», пока Шон Кутюрье выгрызал шайбу под воротами и делал счет 3:0.

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В итоге «Летчики» победили со счетом 4:2 и до 3 очков сократили свое отставание от «Вашингтона» и «Питтсбурга», которые занимают третье и четвертое места в турнирной таблице Восточной конференции, и в субботу дружно проиграли. Впрочем, идущий девятым «Торонто» команда Проворова опережает всего на 5 баллов — так что успокаиваться парням из Пенсильвании рано.

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Артём Гаев

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Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center, 19870 зрителей
Главные тренеры
Ален ВиньоПол Морис
Вратари
Картер ХартКоннор Хеллебайк
1-й период
02:06Скотт Лотон(Иван Проворов, Джастин Браун)
06:25Ник Шор
06:54Шон Кутюрье
09:03Скотт Лотон(Джастин Браун)
2-й период
34:50Шон Кутюрье(Якуб Ворачек, Мэтт Нисканен)
38:04Джош Моррисси(Марк Шайфли, Николай Элерс)
3-й период
42:34Роберт Хегг
43:00Патрик Лайне(Нил Пионк, Блэйк Уилер)
47:21Кайл Коннор
49:34Тайлер Питлик(Джастин Браун, Роберт Хегг)
55:56Блэйк Уилер
Лучшие игроки матча
Скотт Лотон (Филадельфия Флайерз), Патрик Лайне (Виннипег Джетс), Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия Флайерз
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