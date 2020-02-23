Родители Овечкина в письме поздравили сына с 700-й шайбой в НХЛ

«Мы не пропускаем ни одного твоего матча. Сейчас мы находимся на даче в Подмосковье. Но всегда включаем телевизор, когда играют “Кэпиталз”. Хоть в три часа ночи, хоть в пять утра. Мы привыкли к такому режиму на протяжении всей твоей карьеры, когда находимся в России. А когда прилетаем в Вашингтон, то сами идем на стадион. Там совсем другие ощущения. Если самочувствие позволит, то снова прилетим. Но и дома хорошо, и вот на даче мы видели твой 700-й гол. Мы тебе всегда говорим: “Саша, ты просто играй в хоккей, а голы всегда придут. Своё ты забьешь”. Мы не удивляемся твоим 700 шайбам. Ты — молодец», — приводит письмо родителей Овечкина сайт НХЛ.