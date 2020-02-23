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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Родители Овечкина в письме поздравили сына с 700-й шайбой в НХЛ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Родители капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — Татьяна и Михаил — в письме поздравили сына с 700-й заброшенной шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Овечкин в субботнем матче с «Нью-Джерси Девилз» (2:3) записал на свой счет один гол и стал восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось покорить рубеж в 700 заброшенных шайб в «регулярках».

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«Мы не пропускаем ни одного твоего матча. Сейчас мы находимся на даче в Подмосковье. Но всегда включаем телевизор, когда играют “Кэпиталз”. Хоть в три часа ночи, хоть в пять утра. Мы привыкли к такому режиму на протяжении всей твоей карьеры, когда находимся в России. А когда прилетаем в Вашингтон, то сами идем на стадион. Там совсем другие ощущения. Если самочувствие позволит, то снова прилетим. Но и дома хорошо, и вот на даче мы видели твой 700-й гол. Мы тебе всегда говорим: “Саша, ты просто играй в хоккей, а голы всегда придут. Своё ты забьешь”. Мы не удивляемся твоим 700 шайбам. Ты — молодец», — приводит письмо родителей Овечкина сайт НХЛ.

«700-й гол — это хорошая цифра. Но будем ждать 900-й. Можно из фантастики представить и 1000 голов. Но мы на такой вопрос всегда отвечаем журналистам: “Не считайте шайбы. Пусть парень играет в свое удовольствие. У него все хорошо получается. И надо продолжать в том же духе”», — написали родители хоккеиста.

Лидером НХЛ по числу шайб в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки (894). Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

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