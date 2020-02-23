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12:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Флорида» уступила «Вегасу» в матче НХЛ, Дадонов оформил гол и пас

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Флорида» на выезде уступила «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе «Голден Найтс» дубль оформил Райлли Смит (41-я и 59-я минуты), также шайбы забросили Томаш Носек (12-я), Уильям Каррье (33-я), Макс Пачиоретти (40-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Пантерз» отличились Майк Хоффман (4-я), Евгений Дадонов (21-я), также отметившийся передачей, и Алекси Саарела (46-я). Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе.

«Вегас» занимает четвертое место в Западной конференции, «Флорида» идет на Востоке на 11-й строчке.

Официальный сайт НХЛ

В другом матче «регулярки» «Ванкувер» дома победил «Бостон» со счетом 9:3 (2:1, 3:0, 4:2).

Официальный сайт НХЛ
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