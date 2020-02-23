«Флорида» уступила «Вегасу» в матче НХЛ, Дадонов оформил гол и пас
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Флорида» на выезде уступила «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Флорида» на выезде уступила «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе «Голден Найтс» дубль оформил Райлли Смит (41-я и 59-я минуты), также шайбы забросили Томаш Носек (12-я), Уильям Каррье (33-я), Макс Пачиоретти (40-я).
У «Пантерз» отличились Майк Хоффман (4-я), Евгений Дадонов (21-я), также отметившийся передачей, и Алекси Саарела (46-я). Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе.
«Вегас» занимает четвертое место в Западной конференции, «Флорида» идет на Востоке на 11-й строчке.
В другом матче «регулярки» «Ванкувер» дома победил «Бостон» со счетом 9:3 (2:1, 3:0, 4:2).