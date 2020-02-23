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13:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Колорадо» победил «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче НХЛ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» в гостях в серии буллитов победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время на гол Остина Вагнера (5-я минута) гости ответили точным броском Райана Грэйвза (37-я). В серии буллитов победу «Колорадо» принес финский форвард Йоонас Донской.

Российские игроки «Эвеланш» Валерий Ничушкин, Никита Задоров и Владислав Каменев результативными действия не отметились.

Официальный сайт НХЛ

«Колорадо» идет на втором месте в Западной конференции, «Лос-Анджелес» замыкает турнирную таблицу на Западе.

Лос-Анджелес Кингз
1:2Б
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 2223.02.2020, 06:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланДжаред Беднар
Вратари
Джонатан КуикПавел Францоуз
1-й период
04:47Остин Вагнер
06:39Остин Вагнер
16:47Дерек Форборт
2-й период
24:22Бен Хаттон
26:16Кейл Макар
31:27Габриэль Виларди
36:35Райан Грэйвс(Габриэль Ландескуг, Ян Коул)
39:33Дастин Браун
39:33Кейл Макар
3-й период
45:14Командный штраф
Овертайм
63:45Джей Ти Комфер
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Йоонас Донской(Колорадо Эвеланш)
Лучшие игроки матча
Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Йоонас Донской (Колорадо Эвеланш)
Статистика
12Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо Эвеланш
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