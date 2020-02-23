«Колорадо» победил «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче НХЛ
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» в гостях в серии буллитов победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» в гостях в серии буллитов победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в
Российские игроки «Эвеланш» Валерий Ничушкин, Никита Задоров и Владислав Каменев результативными действия не отметились.
«Колорадо» идет на втором месте в Западной конференции, «Лос-Анджелес» замыкает турнирную таблицу на Западе.
|Тодд Маклеллан
|Джаред Беднар
|Джонатан Куик
|Павел Францоуз
|04:47
|Остин Вагнер
|06:39
|Остин Вагнер
|16:47
|Дерек Форборт
|24:22
|Бен Хаттон
|26:16
|Кейл Макар
|31:27
|Габриэль Виларди
|36:35
|Райан Грэйвс(Габриэль Ландескуг, Ян Коул)
|39:33
|Дастин Браун
|39:33
|Кейл Макар
|45:14
|Командный штраф
|63:45
|Джей Ти Комфер
|победный бросок: Йоонас Донской(Колорадо Эвеланш)
Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Йоонас Донской (Колорадо Эвеланш)
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0