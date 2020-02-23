Овечкин отреагировал на 700-ю заброшенную шайбу в НХЛ

Овечкин назвал 700-ю шайбу особенным моментом в своей карьере. «Когда я приближался к нему, то уже ждал, когда же он настанет. Наконец-то это все закончилось, нам всем не нужно больше об этом говорить. Теперь двигаемся дальше», — посчитал хоккеист.