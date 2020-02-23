Шестеркин, Овечкин и заливщик льда стали звездами игрового дня в НХЛ

Шестеркин отразил 44 броска в субботнем матче с «Сан-Хосе» (3:2). 24-летний россиянин, одержав семь побед подряд, повторил рекорд «Рейнджерс» для вратарей-новичков, который принадлежит Джиму Генри (сезон-1941/42). Овечкин, ставший второй звездой дня, в игре с «Нью-Джерси Девилз» (2:3) записал на свой счет один гол и стал восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось покорить рубеж в 700 заброшенных шайб в «регулярках».