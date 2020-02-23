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14:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шестеркин, Овечкин и заливщик льда стали звездами игрового дня в НХЛ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признаны второй и третьей звездами игрового дня соответственно в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: Reuters

Шестеркин отразил 44 броска в субботнем матче с «Сан-Хосе» (3:2). 24-летний россиянин, одержав семь побед подряд, повторил рекорд «Рейнджерс» для вратарей-новичков, который принадлежит Джиму Генри (сезон-1941/42). Овечкин, ставший второй звездой дня, в игре с «Нью-Джерси Девилз» (2:3) записал на свой счет один гол и стал восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось покорить рубеж в 700 заброшенных шайб в «регулярках».

Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой дня был признан 42-летний заливщик льда Дэвид Эйрс, который встал в ворота «Каролины» в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) после травм двух основных голкиперов «Харрикейнз». Эйрс из Торонто провел на льду 28 минут 41 секунд, пропустил два гола, но отразил восемь бросков.

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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