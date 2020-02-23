«Гретцки забивал тощим идиотам, которые боялись выйти из ворот. А Овечкин …» Что пишут в Америке о 700 голах Александра Великого
Обзор североамериканских СМИ о достижениях капитана «Вашингтона».
Обзор североамериканских СМИ о достижениях капитана «Вашингтона».
— Добро пожаловать в клуб, Александр Овечкин. 34-летний форвард, возможно, окончательно утвердился в звании лучшего снайпера всех времен, когда забросил 700-ю шайбу за карьеру. Теперь он вошел в число избранных хоккеистов, которые добивались столь значительного результата. А таких насчитывалось только семь человек: Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Яромир Ягр, Бретт Халл, Марсель Дионн, Фил Эспозито и Майк Гартнер.
Овечкин стал первым россиянином, который преодолел отметку в 700 голов, и только вторым европейцем за всю историю.
Только один человек забил столько шайб быстрее, чем Овечкин. Александру понадобилось на это 1144 матча, а Уэйну Гретцки — 886.
Зато Овечкин уже побил один рекорд знаменитого канадца. Он быстрее всех в истории проделал путь от 600 до 700 голов за карьеру.
— В 2016 году я поехал в
Тогда он говорил о том, как любит забивать. Как желание отправить шайбу в сетку подпитывает его.
Но отдельно запомнились его слова о том, что это будет большой честью стать первым россиянином, которому покорился рубеж в 500 очков. Однако Овечкин отдавал себе отчет в том, что рано или поздно этот рекорд побьют. Как он побил рекорд Федорова.
Его не пугала и не раздражала эта мысль. Алекс относился к ней абсолютно спокойно. Но в одном он был уверен твердо: никто не забьет больше, чем Уэйн Гретцки. Это казалось просто нереальным.
Четыре года и 200 голов спустя, кажется, что эта цель становится более реальной, чем казалось
The Globe and Mail: «Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея».
— Пока вы читаете эти строки, Александр Овечкин уже забросил 700-ю шайбу. Он приближается к Бретту Халлу и Филу Эспозито.
Если он проведет еще пару сезонов, а он проведет, так как, цитируя самого хоккеиста: «Русская машина никогда не ломается», — он будет приближаться к Горди Хоу и Уэйну Гретцки.
Но россиянин уже доказал, что он — лучший снайпер в истории хоккея.
Когда Гретцки забивал по 70, 80 или даже 90 шайб за сезон, то он поражал ворота
Еще показательнее, что никто из сверстников Александра и близко не демонстрирует такой результативности. Ближе всех подобрался Сидни Кросби — и у него на 250 голов меньше.
— Гонка за рекордом Гретцки официально началась, когда шайба после броска Овечкина пересекла линию ворот. И теперь перспектива побить рекорд Уэйна в 894 гола перешла из разряда теоретических в разряд возможных. Овечкину 34 года. Он не пропустил
Гонка официально началась.
Если брать статистику, то Александр забивает в среднем 0,61 гола за матч. Такими темпами он превзойдет Гретцки в сезоне-2023/24, когда россиянину будет 38 лет. Если средний показатель упадет до 0,5 шайбы, то форвард перегонит Уэйна в 39 лет, в сезоне-2024/25.
Вся карьера Овечкина доказывает, что он единственный, кто может замахнуться на эти немыслимые цифры.
|Ален Насреддин
|Тодд Рирден
|Маккензи Блэквуд
|Илья Самсонов(Илья Самсонов)
|02:36
|Коннор Кэррик
|05:21
|Трэвис Зэйджак
|12:55
|Йеспер Братт(Дэймон Сиверсон)
|30:14
|Бренден Диллон
|32:12
|Уэйн Симмондс(Йеспер Братт, Никита Гусев)
|34:03
|Колтон Уайт
|34:44
|Том Уилсон(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|36:45
|Джон Хейден
|44:50
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Ник Дженсен)
|50:51
|Колтон Уайт
|50:51
|Евгений Кузнецов
|51:55
|Дакота Мермис
|53:41
|Трэвис Зэйджак
|55:44
|Евгений Кузнецов
|56:55
|Михал Кемпны
|58:01
|Дэймон Сиверсон(Никита Гусев, Кайл Палмиери)
Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|14
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0