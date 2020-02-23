«Гретцки забивал тощим идиотам, которые боялись выйти из ворот. А Овечкин …» Что пишут в Америке о 700 голах Александра Великого

Yahoo Sports: «Овечкин быстрее всех в истории проделал путь от 600 до 700 голов за карьеру»

— Добро пожаловать в клуб, Александр Овечкин. 34-летний форвард, возможно, окончательно утвердился в звании лучшего снайпера всех времен, когда забросил 700-ю шайбу за карьеру. Теперь он вошел в число избранных хоккеистов, которые добивались столь значительного результата. А таких насчитывалось только семь человек: Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Яромир Ягр, Бретт Халл, Марсель Дионн, Фил Эспозито и Майк Гартнер.

Овечкин стал первым россиянином, который преодолел отметку в 700 голов, и только вторым европейцем за всю историю.

Только один человек забил столько шайб быстрее, чем Овечкин. Александру понадобилось на это 1144 матча, а Уэйну Гретцки — 886.

Зато Овечкин уже побил один рекорд знаменитого канадца. Он быстрее всех в истории проделал путь от 600 до 700 голов за карьеру.

The Athletic: «Цель побить рекорд Гретцки становится более реальной, чем казалось когда-то»

— В 2016 году я поехал в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, как Овечкин забросит 500-й гол в карьере, — написал журналист Скотт Бернсайд. — По ходу того сезона он уже превзошел Сергея Федорова по количеству голов для россиян и готовился стать первым представителем России, который покорит магическую отметку в 500 шайб.

Тогда он говорил о том, как любит забивать. Как желание отправить шайбу в сетку подпитывает его.

Но отдельно запомнились его слова о том, что это будет большой честью стать первым россиянином, которому покорился рубеж в 500 очков. Однако Овечкин отдавал себе отчет в том, что рано или поздно этот рекорд побьют. Как он побил рекорд Федорова.

Его не пугала и не раздражала эта мысль. Алекс относился к ней абсолютно спокойно. Но в одном он был уверен твердо: никто не забьет больше, чем Уэйн Гретцки. Это казалось просто нереальным.

Четыре года и 200 голов спустя, кажется, что эта цель становится более реальной, чем казалось когда-то.

The Globe and Mail: «Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея».

— Пока вы читаете эти строки, Александр Овечкин уже забросил 700-ю шайбу. Он приближается к Бретту Халлу и Филу Эспозито.

Если он проведет еще пару сезонов, а он проведет, так как, цитируя самого хоккеиста: «Русская машина никогда не ломается», — он будет приближаться к Горди Хоу и Уэйну Гретцки.

Но россиянин уже доказал, что он — лучший снайпер в истории хоккея.

Когда Гретцки забивал по 70, 80 или даже 90 шайб за сезон, то он поражал ворота какого-то тощего идиота, который боялся выйти из ворот, так как толком не умел стоять на коньках. К тому же Уэйну повезло на помощников, если вы помните.

Овечкин провел всю карьеру, продираясь сквозь ряды злых и жестких защитников. На его пути вставали крупные и мастеровитые вратари, облаченные в такую экипировку, будто на них будут тренировать сторожевых собак.

Еще показательнее, что никто из сверстников Александра и близко не демонстрирует такой результативности. Ближе всех подобрался Сидни Кросби — и у него на 250 голов меньше.

ESPN: «Погоня Овечкина за рекордом Гретцки официально началась»

— Гонка за рекордом Гретцки официально началась, когда шайба после броска Овечкина пересекла линию ворот. И теперь перспектива побить рекорд Уэйна в 894 гола перешла из разряда теоретических в разряд возможных. Овечкину 34 года. Он не пропустил из-за травмы ни одной игры с 2016 года.

Гонка официально началась.

Если брать статистику, то Александр забивает в среднем 0,61 гола за матч. Такими темпами он превзойдет Гретцки в сезоне-2023/24, когда россиянину будет 38 лет. Если средний показатель упадет до 0,5 шайбы, то форвард перегонит Уэйна в 39 лет, в сезоне-2024/25.