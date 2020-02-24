Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Джо Павелски (16-я минута) и Тайлер Сегин (37), у проигравших отличился Доминик Кубалик (28). На 38-й минуте матча нападающий «Далласа» Маттиас Янмарк не сумел реализовать буллит.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда 33 очка (15 шайб + 18 голевых передач). Форвард «Далласа» Денис Гурьянов не сумел отметиться результативными действиями. Голкипер хозяев Антон Худобин отразил 31 бросок из 32 и был признан первой звездой матча.

«Даллас» идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 62 матчах 78 очков, «Чикаго» идет 12-м с 62 очками в 62 играх. В следующей встрече «Даллас» 26 февраля на выезде сыграет с «Каролиной», «Чикаго» в этот же день в гостях встретится с «Сент-Луисом».