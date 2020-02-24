«Монреаль Канадиенс» обменял Илью Ковальчука в «Вашингтон»

«Монреаль» в обмен получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Вашингтона» — цвета «Кэпиталз» также защищают нападающие Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

«Илья — талантливый нападающий, который, по нашему мнению, придаст нам дополнительную глубину и гибкость. Он опытный форвард, который внесет свой вклад в наш атакующий стиль игры», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Ковальчук проводит свой 13-й сезон в НХЛ. В декабре 2019 года 36-летний форвард покинул «Лос-Анджелес Кингз», а в январе подписал минимальный контракт с «Монреалем». На счету Ковальчука в текущем регулярном сезоне девять шайб и 13 передач в 39 матчах.

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