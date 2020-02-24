«Русские продолжают управлять Вашингтоном». Что говорят в Америке об обмене Ковальчука в «Кэпиталз»

Источник: AP 2020

Рано утром в понедельник по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» выменял Илью Ковальчука из «Монреаля» на выбор в третьем раунде драфта-2020.

Главное событие дня — в комментариях североамериканских фанатов.

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«Я вижу, что русские больше не осторожничают, захватывая “Вашингтон”».

«Кое-кто еще, кто вообще не играет в защите».

«Он будет процветать там, игра с Овечкиным даст ему всю необходимую мотивацию, чтобы погнаться за чашкой».

«Ковальчук в одной команде с Овечкиным — это огонь».

«Сработает ли снова проклятие Ковальчука? Он покинул “Атланту”, после чего команда переехала в другой город. Он нарушил правила НХЛ, подписав контракт с “Девилз”, после чего убежал в КХЛ, а клуб начал падение. “Кингз” были удивительной командой, пока не подписали Кови. “Хабс” хотели в плей-офф… Нет».

«Эти парни строят суперкоманду».

«Вашингтон Русские».

«Худшая идея на свете».

«Я предсказываю, что вы поднимете чашку над головой в конце сезона».

«Кого еще мы могли получить? Предпочел бы кого-то немного моложе».

«Кови, Ови, Кузи, Орлов. Красная машина вернулась, товарищи!».

«Ограбление людей средь бела дня (по мнению автора, “Вашингтон” заполучил Ковальчука на очень выгодных для себя условиях. — Sport24)».

«Довольно скоро “Вашингтон” станет русской машиной образца “Детройта” середины 90-х».

«Отличное усреднение для вас, ребята. Поклонники “Монреаля” влюбились в него. Я буду скучать по нему, но надеюсь, что он и Ови смогут выиграть Кубок вместе. Буду болеть за вас, ребята, приходит время плей-офф».

«Оу, Кови и Ови вместе могут быть смертельно опасны. Возможно, мне просто придется поболеть за “Кэпиталз” в этом плей-офф».

«Это “Вашингтон” или национальная сборная России?».

«Типичные “Кэпиталз”. Нам нужно усилить несколько позиций, но вместо этого мы подписываем стареющего ветерана».

Артём Гаев