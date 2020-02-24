«Русские продолжают управлять Вашингтоном». Что говорят в Америке об обмене Ковальчука в «Кэпиталз»
Эмоции американских фанатов.
Эмоции американских фанатов.
Рано утром в понедельник по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» выменял Илью Ковальчука из «Монреаля» на выбор в третьем раунде драфта-2020.
Главное событие дня — в комментариях североамериканских фанатов.
«Я вижу, что русские больше не осторожничают, захватывая “Вашингтон”».
«Кое-кто еще, кто вообще не играет в защите».
«Он будет процветать там, игра с Овечкиным даст ему всю необходимую мотивацию, чтобы погнаться за чашкой».
«Ковальчук в одной команде с Овечкиным — это огонь».
«Сработает ли снова проклятие Ковальчука? Он покинул “Атланту”, после чего команда переехала в другой город. Он нарушил правила НХЛ, подписав контракт с “Девилз”, после чего убежал в КХЛ, а клуб начал падение. “Кингз” были удивительной командой, пока не подписали Кови. “Хабс” хотели в
«Эти парни строят суперкоманду».
«Вашингтон Русские».
«Худшая идея на свете».
«Я предсказываю, что вы поднимете чашку над головой в конце сезона».
«Кого еще мы могли получить? Предпочел бы
«Кови, Ови, Кузи, Орлов. Красная машина вернулась, товарищи!».
«Ограбление людей средь бела дня (по мнению автора, “Вашингтон” заполучил Ковальчука на очень выгодных для себя условиях. — Sport24)».
«Довольно скоро “Вашингтон” станет русской машиной образца “Детройта” середины 90-х».
«Отличное усреднение для вас, ребята. Поклонники “Монреаля” влюбились в него. Я буду скучать по нему, но надеюсь, что он и Ови смогут выиграть Кубок вместе. Буду болеть за вас, ребята, приходит время плей-офф».
«Оу, Кови и Ови вместе могут быть смертельно опасны. Возможно, мне просто придется поболеть за “Кэпиталз” в этом плей-офф».
«Это “Вашингтон” или национальная сборная России?».
«Типичные “Кэпиталз”. Нам нужно усилить несколько позиций, но вместо этого мы подписываем стареющего ветерана».
Артём Гаев