Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Нефтехимик
21
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
24
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
24
Хоккей. НХЛ
01:00
Нью-Йорк Айлендерс
Сан-Хосе Шаркс
41
Хоккей. НХЛ
23.02
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
21
Хоккей. НХЛ
23.02
Баффало Сэйбрз
Виннипег Джетс
21
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
10:14 (мск), источник: Sport24

«Русские продолжают управлять Вашингтоном». Что говорят в Америке об обмене Ковальчука в «Кэпиталз»

Эмоции американских фанатов.

Наверх
Источник: AP 2020

Рано утром в понедельник по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» выменял Илью Ковальчука из «Монреаля» на выбор в третьем раунде драфта-2020.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главное событие дня — в комментариях североамериканских фанатов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я вижу, что русские больше не осторожничают, захватывая “Вашингтон”».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кое-кто еще, кто вообще не играет в защите».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он будет процветать там, игра с Овечкиным даст ему всю необходимую мотивацию, чтобы погнаться за чашкой».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ковальчук в одной команде с Овечкиным — это огонь».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сработает ли снова проклятие Ковальчука? Он покинул “Атланту”, после чего команда переехала в другой город. Он нарушил правила НХЛ, подписав контракт с “Девилз”, после чего убежал в КХЛ, а клуб начал падение. “Кингз” были удивительной командой, пока не подписали Кови. “Хабс” хотели в плей-офф… Нет».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эти парни строят суперкоманду».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон Русские».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Худшая идея на свете».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я предсказываю, что вы поднимете чашку над головой в конце сезона».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кого еще мы могли получить? Предпочел бы кого-то немного моложе».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кови, Ови, Кузи, Орлов. Красная машина вернулась, товарищи!».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ограбление людей средь бела дня (по мнению автора, “Вашингтон” заполучил Ковальчука на очень выгодных для себя условиях. — Sport24)».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Довольно скоро “Вашингтон” станет русской машиной образца “Детройта” середины 90-х».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Отличное усреднение для вас, ребята. Поклонники “Монреаля” влюбились в него. Я буду скучать по нему, но надеюсь, что он и Ови смогут выиграть Кубок вместе. Буду болеть за вас, ребята, приходит время плей-офф».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Оу, Кови и Ови вместе могут быть смертельно опасны. Возможно, мне просто придется поболеть за “Кэпиталз” в этом плей-офф».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это “Вашингтон” или национальная сборная России?».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Типичные “Кэпиталз”. Нам нужно усилить несколько позиций, но вместо этого мы подписываем стареющего ветерана».

Во время загрузки произошла ошибка.

Артём Гаев

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
Читайте также
Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Медведева боялась, что Тутберидзе проломит ей голову»
Бомбическая девушка восходящей звезды сборной России. Хоккеисту крупно повезло
Ковальчук и Овечкин снова вместе. Илья стал игроком «Вашингтона»
Харитонов нокаутировал Родригеса быстрее, чем задумал
Логинов — спасение и ужас российского биатлона. За ним — никого
Финал Кубка легенд по футболу в Москве завершился скандалом
Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Чикаго» в НХЛ
«Довели»: Губерниев о решении Логинова сняться с масс-старта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь