«Если Гретцки называют Иисусом, то почему не говорить так об Овечкине?» Интервью Евгения Кузнецова
Форвард «Вашингтона» дал эксклюзивное интервью спецкору «СЭ».
Форвард «Вашингтона» дал эксклюзивное интервью спецкору «СЭ».
Второе интервью на новом
— Вы пропустили несколько матчей
— Случайность, конечно. Больше, наверное, даже я сам виноват. Хотел пас отдать, наклонился неудачно. Что бы ни говорили про Леню, про то, что он грязно играет… Мы довольно хорошо общаемся. Я не думаю, что он специально. Позвонил мне после игры. Это хоккей, и на льду друзей нет. Даже хорошо, когда твои друзья, люди, которых ты знаешь, — наоборот, играют жестче.
— Ему
— Комаров любит всякие штучки грязные… Ему нравится такое. Но он хороший парень очень, таких еще поискать нужно.
— У Овечкина получилась безголевая серия из пяти матчей. Не мог забить
— Думаю, нет. То, что он не забивал несколько матчей, — ничего страшного. Он уже давно всем дал понять, что его задача — не
— В прошлом нашем интервью вы назвали Овечкина «почти Иисусом», даже мемы на эту тему появились.
— Так и есть. Человек забивает 700 голов, дай бог ему еще лет пять играть. Он может побить самый величайший рекорд. Если Гретцки так называют, то почему бы нам не думать об этом?
— Вам ничего не говорили про эту фразу? Может быть, сам Ови?
— Да нет. Мы вообще прессу не читаем. Нам вообще по барабану, особенно мне. Честно, говорю, как есть. О футболе и других видах спорта — читаю. Но от хоккея стараюсь держаться подальше. Ребята, может быть, и читают. Самсонов постоянно лезет в комментарии. Я его потихоньку отодвигаю оттуда, чтобы эта рутина его не втягивала.
— Вы очень хорошо общаетесь с Самсоновым и опекаете его. Не подкалываете друг друга по поводу соперничества «Челябинск-Магнитка»? Болельщики «Трактора» и «Металлурга» друг друга не любят.
— Только дебилы, наверное, друг друга не любят. «Металлург» — великий клуб. Такой же, как и «Трактор». Первые, может быть, побольше выиграли. Спортивная злость — одно, жизнь — совсем другое. Мы все дружим,
— Что у «Трактора» не получилось в этом году?
— Без понятия. У самого получился довольно скомканный сезон. Я
— Смотрели молодежный чемпионат мира в этом году?
— Да.
— Что вы думаете о том, что миллион человек посмотрели по «Матч ТВ» финал 2011 года?
— Ну, что теперь? Ничего страшного. Некоторые люди, конечно, в сомнения впали, но те, кто хоть немного увлекается спортом, думаю, поняли, что не ту игру показывают. Зато те, кто ошибся, наверное, получили такие эмоции. Порадовались, что выиграли. Я не могу ничего сказать об этой ситуации.
— Футболист Тарасов смотрел по «Матч ТВ». Никита Задоров назвал его недалеким.
— Это же Задор (смеется). Он любит поболтать. Я лично Тарасова видел пару раз: нормальный парень, адекватный. Не важно, как он ведет себя в социальных сетях. Сейчас люди очень много обращают внимание на инстаграм. Люди в жизни абсолютно нормальные, а заходишь в их социальные сети — пишут
— Губерниев сказал, что спортсмены должны соблюдать спортивную солидарность.
— Это люди. Им нужно поболтать.
— Видели видео с тренером из системы «Авангарда», который бьет детей клюшкой по голове?
— К сожалению, да. Мы через все это проходили. По голове никому не били, конечно. Но по жопе могли ударить. Это было нормально. Когда мы были маленькие — без п****тины не работали. Только
— Это один из факторов, почему вы не хотите сына отдавать в хоккей?
— 700 хоккеистов в НХЛ, 700 в КХЛ. Тысячи две в Европе. Поток детей большой. Для здоровья дети пусть ходят
— Пошли разговоры, что энхаэловцы
—
— На флангах у сборной России сейчас дикая конкуренция, а в центре никого нет.
— Все зависит от того, как команду видит тренерский штаб. Им отвечать за результат. Образно говоря, может выбрать Телегина или Тарасенко. Я очень люблю Володю, но если тренер возьмет Телегу — ему отвечать за результат. У рыбы должна быть одна голова. Я бы бесспорно взял Тараса. Но каждый тренер видит философию игры
— Но
— Орел в центре может сыграть. Пусть его ставят (смеется).
— Что думаете о переходе Ильи Ковальчука в «Кэпс»?
— Илюха — величайший хоккеист. Он ничего плохого не принесет команде, только положительное. Он всем все доказал. В «Монреале» играет здорово. Я буду рад его видеть. Перед матчем с «Монреалем» мы должны были на ужин сходить, не получилось