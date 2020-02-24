«Если Гретцки называют Иисусом, то почему не говорить так об Овечкине?» Интервью Евгения Кузнецова

Источник: Спорт-Экспресс

Второе интервью на новом Youtube-канале «СЭ» «Тафгерл»! Перед матчем «Вашингтона» с «Монреалем», еще до 700-го гола Александра Овечкина Алена Гребенькова поговорила с другой российской звездой «Столичных» — Евгением Кузнецовым. О самом Овечкине, Ковальчуке, Самсонове, футболисте Тарасове, Олимпиаде и многом другом. И не пропустите крутой конкурс: розыгрыш шайбы с автографом Кузнецова. Условия — в видео интервью форварда «Кэпс».

Травма, Овечкин.

— Вы пропустили несколько матчей из-за травмы, полученной в игре с «Айлендерс». Лео Комаров в том эпизоде сыграл грязновато, или это случайность?

— Случайность, конечно. Больше, наверное, даже я сам виноват. Хотел пас отдать, наклонился неудачно. Что бы ни говорили про Леню, про то, что он грязно играет… Мы довольно хорошо общаемся. Я не думаю, что он специально. Позвонил мне после игры. Это хоккей, и на льду друзей нет. Даже хорошо, когда твои друзья, люди, которых ты знаешь, — наоборот, играют жестче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qJG21Z9OZr8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ему что-то Александр Овечкин потом говорил во время матча.

— Комаров любит всякие штучки грязные… Ему нравится такое. Но он хороший парень очень, таких еще поискать нужно.

— У Овечкина получилась безголевая серия из пяти матчей. Не мог забить из-за психологического барьера перед 700 голами?

— Думаю, нет. То, что он не забивал несколько матчей, — ничего страшного. Он уже давно всем дал понять, что его задача — не какие-то там личные награды, а игра на команду и плей-офф. Можно увидеть по его хоккею, что он не передерживает шайбу. Даже при том, что ему оставалось забить пару голов, он не жадничал, отдавал пас. Это дорогого стоит.

— В прошлом нашем интервью вы назвали Овечкина «почти Иисусом», даже мемы на эту тему появились.

— Так и есть. Человек забивает 700 голов, дай бог ему еще лет пять играть. Он может побить самый величайший рекорд. Если Гретцки так называют, то почему бы нам не думать об этом?

— Вам ничего не говорили про эту фразу? Может быть, сам Ови?

— Да нет. Мы вообще прессу не читаем. Нам вообще по барабану, особенно мне. Честно, говорю, как есть. О футболе и других видах спорта — читаю. Но от хоккея стараюсь держаться подальше. Ребята, может быть, и читают. Самсонов постоянно лезет в комментарии. Я его потихоньку отодвигаю оттуда, чтобы эта рутина его не втягивала.

— Вы очень хорошо общаетесь с Самсоновым и опекаете его. Не подкалываете друг друга по поводу соперничества «Челябинск-Магнитка»? Болельщики «Трактора» и «Металлурга» друг друга не любят.

— Только дебилы, наверное, друг друга не любят. «Металлург» — великий клуб. Такой же, как и «Трактор». Первые, может быть, побольше выиграли. Спортивная злость — одно, жизнь — совсем другое. Мы все дружим, все-таки из одной области. Я всегда был сторонником того, чтобы люди были ближе друг к другу.

— Что у «Трактора» не получилось в этом году?

— Без понятия. У самого получился довольно скомканный сезон. Я как-то пропустил это. Вроде бы вот «Трактор» боролся за плей-офф, а уже на последнем месте. Думаю, в клубе сделают выводы. Там есть, кому решать. Наверное, ситуация с болельщиками тоже повлияла. Ребятам было тяжело. Наша команда славилась тем, что болельщики подгоняли нас вперед. Всегда было легче играть, когда собирался полный дворец. А тут произошла какая-то бытовуха. Нужно сначала там разобраться.

МЧМ, детский хоккей

— Смотрели молодежный чемпионат мира в этом году?

— Да.

— Что вы думаете о том, что миллион человек посмотрели по «Матч ТВ» финал 2011 года?

— Ну, что теперь? Ничего страшного. Некоторые люди, конечно, в сомнения впали, но те, кто хоть немного увлекается спортом, думаю, поняли, что не ту игру показывают. Зато те, кто ошибся, наверное, получили такие эмоции. Порадовались, что выиграли. Я не могу ничего сказать об этой ситуации.

— Футболист Тарасов смотрел по «Матч ТВ». Никита Задоров назвал его недалеким.

— Это же Задор (смеется). Он любит поболтать. Я лично Тарасова видел пару раз: нормальный парень, адекватный. Не важно, как он ведет себя в социальных сетях. Сейчас люди очень много обращают внимание на инстаграм. Люди в жизни абсолютно нормальные, а заходишь в их социальные сети — пишут какие-то непонятные вещи. Поэтому нельзя человека судить по его аккаунтам. У меня вообще нет социальных сетей, и я отдыхаю нормально.

— Губерниев сказал, что спортсмены должны соблюдать спортивную солидарность.

— Это люди. Им нужно поболтать. Кто-то что-то подкинет — все начинают обсуждать. Каждый говорит, что хочет. Я придерживаюсь мнения, что если хочу что-то высказать, сделаю это так, а не через прессу. Это неправильно в моем понимании. Но я понимаю, что есть люди, которые зарабатывают деньги и держатся на плаву за счет этой желтухи. Сказали и сказали. Думаю, они уже об этом забыли. Сейчас выскажется какой-нибудь Вася Пупкин, и все точно об этом забудут. Это вспышка.

— Видели видео с тренером из системы «Авангарда», который бьет детей клюшкой по голове?

— К сожалению, да. Мы через все это проходили. По голове никому не били, конечно. Но по жопе могли ударить. Это было нормально. Когда мы были маленькие — без п****тины не работали. Только из-под палки можно было чего-то добиться. Сейчас другое поколение, другие технологии. Родители понимают больше, чем тренеры. Да, сейчас тяжело находить подход к детям. Вокруг детского хоккея творится безобразие. Отодвинуть бы всех родителей, чтобы были закрытые тренировки. Я сужу по тому, как мы росли. Наши родители тоже были недовольны, когда тренер обижал. Заступались за нас. Конечно, перегибать палку нельзя, но настоящий главный тренер может дать и кнут, и пряник. Дети это чувствуют. Конкретно эта ситуация тяжелая. Надеюсь, таких моментов больше не будет.

— Это один из факторов, почему вы не хотите сына отдавать в хоккей?

— 700 хоккеистов в НХЛ, 700 в КХЛ. Тысячи две в Европе. Поток детей большой. Для здоровья дети пусть ходят куда-нибудь. Профессиональный хоккей — я пока не готов решить.

Олимпиада, Ковальчук

— Пошли разговоры, что энхаэловцы все-таки поедут на Олимпиаду.

— Мне-то что с этого? (Смеется). Дай бог, все будет, и ребята с НХЛ поедут. Это очень серьезный турнир. Дай бог, договорятся еще и о других вещах: хотелось бы побольше матчей на международном уровне. Все в наших руках.

— На флангах у сборной России сейчас дикая конкуренция, а в центре никого нет.

— Все зависит от того, как команду видит тренерский штаб. Им отвечать за результат. Образно говоря, может выбрать Телегина или Тарасенко. Я очень люблю Володю, но если тренер возьмет Телегу — ему отвечать за результат. У рыбы должна быть одна голова. Я бы бесспорно взял Тараса. Но каждый тренер видит философию игры по-своему и отталкивается от рисунка, который он хочет видеть. Если хоккеист не подходит тренеру — почему он должен его брать. Главное — результат. Если он будет — вопросов нет.

— Но все-таки, возвращаясь к вопросу, — у нас остается из топ-центров только Малкин.

— Орел в центре может сыграть. Пусть его ставят (смеется).

— Что думаете о переходе Ильи Ковальчука в «Кэпс»?