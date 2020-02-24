Российский хоккеист Наместников перешел из «Оттавы» в «Колорадо»

Источник: AP 2020

В обмен на 27-летнего Наместникова «Оттава» получила право выбора в четвертом раунде драфта 2021 года. В настоящее время в «Колорадо» выступают еще три россиянина — нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Каменев, а также защитник Никита Задоров.

Наместников выступал за «Оттаву» с октября 2019 года, до этого в НХЛ он играл за «Тампу», которая выбрала его на драфте 2011 года под общим 27-м номером, и «Нью-Йорк Рейнджерс». В текущем сезоне он провел 56 матчей, набрав в них 25 (13 голов + результативных 12 передач) очков. Всего в НХЛ на его счету 183 (79+104) очка в 416 играх.