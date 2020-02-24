Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестёркин получили повреждения в автомобильной аварии

У Шестёркина диагностирован перелом ребра без смещения. У Бучневича — сотрясение, но незначительное. Через несколько недель Шестёркину предстоит повторное обследование. По словам Дэвидсона, оба хоккеиста в момент аварии были пристёгнуты ремнями безопасности.

Ранее Шестёркин стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией. Он повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности. В сезоне-1941/1942 семь побед подряд одержал Джим Генри.