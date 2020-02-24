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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестёркин получили повреждения в автомобильной аварии

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» — голкипер Игорь Шестёркин и форвард Павел Бучневич получили травмы в автомобильной аварии. Об этом заявил президент клуба по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

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У Шестёркина диагностирован перелом ребра без смещения. У Бучневича — сотрясение, но незначительное. Через несколько недель Шестёркину предстоит повторное обследование. По словам Дэвидсона, оба хоккеиста в момент аварии были пристёгнуты ремнями безопасности.

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Ранее Шестёркин стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией. Он повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности. В сезоне-1941/1942 семь побед подряд одержал Джим Генри.

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Бучневич подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2016 году. Первый гол в НХЛ забросил 5 ноября в своём седьмом матче с «Бостон Брюинз» (5:2). После этого забивал ещё в трёх играх подряд.

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19:52 (мск)© Ньюстюб
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