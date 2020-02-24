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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны подробности аварии, в которую попали Бучневич и Шестёркин

Президент клуба по хоккейным операциям «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон привёл подробности автомобильной аварии, в которую попали российские игроки клуба Павел Бучневич и Игорь Шестёркин.

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Источник: AP 2020

«Это случилось в Бруклине, Игорь был за рулём. Судя по всему, машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов, и произошло столкновение.

Сразу же сработали подушки безопасности, оба игрока были пристёгнуты, слава богу. Их отвезли в больницу на обследование нашими докторами. Бучневич был очень перепуган, но избежал серьёзных травм и пропустит несколько дней.

У Игоря небольшое повреждение верхней части тела, перелом ребра без смещения. Через пару недель мы проведём повторное обследование", — сообщил Дэвидсон.

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