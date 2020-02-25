«Овечкин с Ковальчуком заранее обговорили, что хотят играть вместе». Интервью генменеджера «Вашингтона»
Маклеллан — о главной сделке понедельника, обменах «Вашингтона» и активности клубов в трансферный дедлайн.
Маклеллан — о главной сделке понедельника, обменах «Вашингтона» и активности клубов в трансферный дедлайн.
Через несколько часов после наступления в НХЛ трансферного дедлайна генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан пообщался с североамериканскими журналистами.
— Почему вы выбрали Ковальчука?
— Я думаю, он хорошо подходит для того, что нам нужно. Я думаю, он — известный игрок. Есть много позитивных отчетов и комментариев о том, что он сделал в Монреале. Мы считаем, что он подходит для нашей команды. Мы думаем, что он может многое дать нам в атаке и организации игры. Так много хорошего было сказано о нем на льду и вне его в Монреале, что для нас не составило особого труда принять решение о его обмене.
— Будет ли он играть в одной из бригад большинства?
— Может быть. Я думаю, что это — один из вариантов. Один из плюсов обмена — мы можем попробовать его в разных ролях. Безусловно, он — игрок для большинства. Вероятно, в нашем случае нужно вести речь о второй бригаде, если ничего не случится и мы не захотим
— На какой позиции вы видите его в идеале?
— Я бы, наверное, поставил его на правый край третьего звена. Нужно посмотреть, как у него будет получаться там, а уже потом принимать решение о
— Какова была реакция Овечкина на этот обмен?
— Ови был рад. Очевидно, что они хорошие друзья. Они очень хорошо знают друг друга. Я думаю, что они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе, но у Ови был правильный подход к этому. Он говорил: «Если это имеет смысл, я хотел бы, чтобы это произошло, а если не имеет, то это не должно быть». У него было зрелое отношение к этому.
— А как вы оцените игру третьего звена и что хотели бы в нем изменить?
— Я думаю, что третья пятерка была хороша в последнее время. Главная цель ее создания в нынешнем виде состояла в том, что она не должна была быть такой же атакующей, как в прошлом году, но мы могли бы больше доверять этому звену в игре против лучших хоккеистов соперника. Они имели разумный результат в атаке и довольно солидную двустороннюю игру на протяжении сезона.
Ну, а история с Ковальчуком дает нам возможность выбора. Если нам нужно больше атаковать, мы можем использовать его в этой ситуации, а если нет, мы можем оставить линию такой, какая она есть.
— Похоже, он хотел оказаться здесь.
— Мне кажется, что он рассматривает нашу команду как шанс выиграть Кубок, и это его главный приоритет. Мне кажется, ему нравится наш стиль игры. Я говорил с ним пару раз о принятии роли, и он совершенно ясно дал понять, что сделает все, что угодно, пока у него есть шанс стать чемпионом.
— У вас были
— Совсем немного. Мы проверили несколько вариантов. Было много звонков на прошлой неделе и в предыдущие недели тоже. Сегодня мы проверили несколько вариантов и сделали все, что смогли.
— Вы были близки к другим сделкам?
— В таких ситуациях ты всегда находишься рядом. Я думаю, что мы удовлетворены тем, где мы сейчас находимся. Я добавил два, как мне кажется, ключевых элемента, и мы сделали нашу команду лучше, она стала более сбалансированной.
— Повлияла ли победа над «Питтсбургом» на то, как вы вели себя сегодня?
— Нет. Наше поведение всегда основывается на том, что лучше всего для команды. Мы можем добавить парня, который сделает нашу команду лучше и глубже и даст нам больше шансов на победу. Мы всегда будем стремиться к этому.
— Другим февральским новичком стал защитник Бренден Диллон. Вы довольны его стартом в «Вашингтоне»?
— Мне все нравится. Мне все это очень нравится. Он провел отличную игру против «Питтсбурга», а ко встрече с «Нью-Джерси» он просто не успел освоиться. Он добавил нам физики и хорошее движение шайбы. Его первый пас был хорош. Кажется, пока все получается. Нелегко прийти в новую команду и сразу вписаться в нее, но он справился.
— Какие исследования вы провели, прежде чем добавить двух этих игроков?
— В случае с Диллоном мне просто показалось, что он нам подойдет. Ну, а беседуя с Ильей, меня прежде всего интересовало, готов ли он принять
— У вас был
— Мы говорили об этом довольно много, но было трудно понять, в какой форме он находится
— В расцвете сил он был очень похож на Овечкина. Каков он теперь?
— Я думаю, что у него немного больше скорости, чем всем кажется. Он просто уменьшенная версия того, кем он был. Вы, вероятно, увидите проблески того, кем он был в то время. У него все еще хорошие руки. У него все еще хороший уровень мастерства. Он, вероятно, забьет несколько важных голов и проведет несколько отличных матчей. Пусть это будет и не так стабильно и результативно, как в пору его расцвета.
— Если Ковальчука определят в третье звено, Паник будет переведен в четвертое?
— Это решение за тренерами, все зависит от того, чего они хотят делать. Я думаю, они будут пробовать разные комбинации.
— На что вы прежде всего обращаете внимание, когда вымениваете или подписываете новичка?
— Хочется, чтобы парни комфортно чувствовали себя в своих новых ролях, со своим айстаймом. Хочется, чтобы они были в правильном настроении и могли реализовать свой потенциал. Иногда я говорю им: «Возможно, вы не будете играть здесь так высоко, как могли бы в другой команде, но вы здесь, чтобы внести вклад в командный результат, чтобы команда стала лучше. Если все примут свои роли, у нас больше шансов выиграть чемпионат».
— Вы были удивлены тем, как много сделок было сегодня по всей лиге, особенно в Столичном дивизионе?
— Наш дивизион был довольно активным. В нем есть много хороших команд очень близких по уровню таланта. Каждая команда здесь может обыграть каждую в любой вечер при условии хорошей игры вратаря. Каждый клуб рассчитывает выйти в
— Вчерашняя победа над «Пингвинз» заставила вас почувствовать себя лучше?
— Это была важная игра для нас. Это была большая игра. В последнее время мы падали вниз, но теперь увидели много улучшений в игре. Я не думаю, что увидели то, что будет в