«Овечкин с Ковальчуком заранее обговорили, что хотят играть вместе». Интервью генменеджера «Вашингтона»

Через несколько часов после наступления в НХЛ трансферного дедлайна генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан пообщался с североамериканскими журналистами.

— Почему вы выбрали Ковальчука?

— Я думаю, он хорошо подходит для того, что нам нужно. Я думаю, он — известный игрок. Есть много позитивных отчетов и комментариев о том, что он сделал в Монреале. Мы считаем, что он подходит для нашей команды. Мы думаем, что он может многое дать нам в атаке и организации игры. Так много хорошего было сказано о нем на льду и вне его в Монреале, что для нас не составило особого труда принять решение о его обмене.

— Будет ли он играть в одной из бригад большинства?

— Может быть. Я думаю, что это — один из вариантов. Один из плюсов обмена — мы можем попробовать его в разных ролях. Безусловно, он — игрок для большинства. Вероятно, в нашем случае нужно вести речь о второй бригаде, если ничего не случится и мы не захотим что-то изменить. Начинать матч он может в нижней шестерке, а на отдельные смены подниматься в топ-6. Я просто думаю, что это дает нашему тренерскому штабу большую гибкость в использовании хоккеиста.

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— На какой позиции вы видите его в идеале?

— Я бы, наверное, поставил его на правый край третьего звена. Нужно посмотреть, как у него будет получаться там, а уже потом принимать решение о каких-то перемещениях.

— Какова была реакция Овечкина на этот обмен?

— Ови был рад. Очевидно, что они хорошие друзья. Они очень хорошо знают друг друга. Я думаю, что они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе, но у Ови был правильный подход к этому. Он говорил: «Если это имеет смысл, я хотел бы, чтобы это произошло, а если не имеет, то это не должно быть». У него было зрелое отношение к этому.

— А как вы оцените игру третьего звена и что хотели бы в нем изменить?

— Я думаю, что третья пятерка была хороша в последнее время. Главная цель ее создания в нынешнем виде состояла в том, что она не должна была быть такой же атакующей, как в прошлом году, но мы могли бы больше доверять этому звену в игре против лучших хоккеистов соперника. Они имели разумный результат в атаке и довольно солидную двустороннюю игру на протяжении сезона.

Ну, а история с Ковальчуком дает нам возможность выбора. Если нам нужно больше атаковать, мы можем использовать его в этой ситуации, а если нет, мы можем оставить линию такой, какая она есть.

— Похоже, он хотел оказаться здесь.

— Мне кажется, что он рассматривает нашу команду как шанс выиграть Кубок, и это его главный приоритет. Мне кажется, ему нравится наш стиль игры. Я говорил с ним пару раз о принятии роли, и он совершенно ясно дал понять, что сделает все, что угодно, пока у него есть шанс стать чемпионом.

— У вас были какие-либо другие переговоры перед трансферным дедлайном?

— Совсем немного. Мы проверили несколько вариантов. Было много звонков на прошлой неделе и в предыдущие недели тоже. Сегодня мы проверили несколько вариантов и сделали все, что смогли.

— Вы были близки к другим сделкам?

— В таких ситуациях ты всегда находишься рядом. Я думаю, что мы удовлетворены тем, где мы сейчас находимся. Я добавил два, как мне кажется, ключевых элемента, и мы сделали нашу команду лучше, она стала более сбалансированной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B87pbvJAsiK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B87pbvJAsiK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B87pbvJAsiK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Washington Capitals (@capitals)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-24T01:57:08+00:00">23 Фев 2020 в 5:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Повлияла ли победа над «Питтсбургом» на то, как вы вели себя сегодня?

— Нет. Наше поведение всегда основывается на том, что лучше всего для команды. Мы можем добавить парня, который сделает нашу команду лучше и глубже и даст нам больше шансов на победу. Мы всегда будем стремиться к этому.

— Другим февральским новичком стал защитник Бренден Диллон. Вы довольны его стартом в «Вашингтоне»?

— Мне все нравится. Мне все это очень нравится. Он провел отличную игру против «Питтсбурга», а ко встрече с «Нью-Джерси» он просто не успел освоиться. Он добавил нам физики и хорошее движение шайбы. Его первый пас был хорош. Кажется, пока все получается. Нелегко прийти в новую команду и сразу вписаться в нее, но он справился.

— Какие исследования вы провели, прежде чем добавить двух этих игроков?

— В случае с Диллоном мне просто показалось, что он нам подойдет. Ну, а беседуя с Ильей, меня прежде всего интересовало, готов ли он принять какую-то новую роль. Я знаю, что в Монреале он играл немного больше, чем будет играть здесь. Сможет ли он принять эту роль и смириться с ней? Он совершенно уверен, что сделает все, о чем его попросят.

— У вас был какой-то интерес к Ковальчуку, когда он оказался доступен после расторжения контракта с «Кингз»?

— Мы говорили об этом довольно много, но было трудно понять, в какой форме он находится из-за того, что происходило в «Лос-Анджелесе». К тому же на тот момент мы бы не смогли встроить его в свою платежку. Теперь же мы будем платить только половину от его контракта в $700 тысяч. Сейчас условия намного лучше, чем были тогда.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B87smWMAPOn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B87smWMAPOn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B87smWMAPOn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Washington Capitals (@capitals)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-24T02:25:05+00:00">23 Фев 2020 в 6:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В расцвете сил он был очень похож на Овечкина. Каков он теперь?

— Я думаю, что у него немного больше скорости, чем всем кажется. Он просто уменьшенная версия того, кем он был. Вы, вероятно, увидите проблески того, кем он был в то время. У него все еще хорошие руки. У него все еще хороший уровень мастерства. Он, вероятно, забьет несколько важных голов и проведет несколько отличных матчей. Пусть это будет и не так стабильно и результативно, как в пору его расцвета.

— Если Ковальчука определят в третье звено, Паник будет переведен в четвертое?

— Это решение за тренерами, все зависит от того, чего они хотят делать. Я думаю, они будут пробовать разные комбинации.

— На что вы прежде всего обращаете внимание, когда вымениваете или подписываете новичка?

— Хочется, чтобы парни комфортно чувствовали себя в своих новых ролях, со своим айстаймом. Хочется, чтобы они были в правильном настроении и могли реализовать свой потенциал. Иногда я говорю им: «Возможно, вы не будете играть здесь так высоко, как могли бы в другой команде, но вы здесь, чтобы внести вклад в командный результат, чтобы команда стала лучше. Если все примут свои роли, у нас больше шансов выиграть чемпионат».

— Вы были удивлены тем, как много сделок было сегодня по всей лиге, особенно в Столичном дивизионе?

— Наш дивизион был довольно активным. В нем есть много хороших команд очень близких по уровню таланта. Каждая команда здесь может обыграть каждую в любой вечер при условии хорошей игры вратаря. Каждый клуб рассчитывает выйти в плей-офф. Все они задают себе вопрос: «Каков наш состав? Как мы можем его улучшить?» Я думаю, что это удалось всем командам дивизиона.

— Вчерашняя победа над «Пингвинз» заставила вас почувствовать себя лучше?