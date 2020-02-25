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11:41 (мск), источник: Sport24

«Овечкин с Ковальчуком заранее обговорили, что хотят играть вместе». Интервью генменеджера «Вашингтона»

Маклеллан — о главной сделке понедельника, обменах «Вашингтона» и активности клубов в трансферный дедлайн.

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Через несколько часов после наступления в НХЛ трансферного дедлайна генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан пообщался с североамериканскими журналистами.

— Почему вы выбрали Ковальчука?

— Я думаю, он хорошо подходит для того, что нам нужно. Я думаю, он — известный игрок. Есть много позитивных отчетов и комментариев о том, что он сделал в Монреале. Мы считаем, что он подходит для нашей команды. Мы думаем, что он может многое дать нам в атаке и организации игры. Так много хорошего было сказано о нем на льду и вне его в Монреале, что для нас не составило особого труда принять решение о его обмене.

— Будет ли он играть в одной из бригад большинства?

— Может быть. Я думаю, что это — один из вариантов. Один из плюсов обмена — мы можем попробовать его в разных ролях. Безусловно, он — игрок для большинства. Вероятно, в нашем случае нужно вести речь о второй бригаде, если ничего не случится и мы не захотим что-то изменить. Начинать матч он может в нижней шестерке, а на отдельные смены подниматься в топ-6. Я просто думаю, что это дает нашему тренерскому штабу большую гибкость в использовании хоккеиста.

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— На какой позиции вы видите его в идеале?

— Я бы, наверное, поставил его на правый край третьего звена. Нужно посмотреть, как у него будет получаться там, а уже потом принимать решение о каких-то перемещениях.

— Какова была реакция Овечкина на этот обмен?

— Ови был рад. Очевидно, что они хорошие друзья. Они очень хорошо знают друг друга. Я думаю, что они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе, но у Ови был правильный подход к этому. Он говорил: «Если это имеет смысл, я хотел бы, чтобы это произошло, а если не имеет, то это не должно быть». У него было зрелое отношение к этому.

— А как вы оцените игру третьего звена и что хотели бы в нем изменить?

— Я думаю, что третья пятерка была хороша в последнее время. Главная цель ее создания в нынешнем виде состояла в том, что она не должна была быть такой же атакующей, как в прошлом году, но мы могли бы больше доверять этому звену в игре против лучших хоккеистов соперника. Они имели разумный результат в атаке и довольно солидную двустороннюю игру на протяжении сезона.

Ну, а история с Ковальчуком дает нам возможность выбора. Если нам нужно больше атаковать, мы можем использовать его в этой ситуации, а если нет, мы можем оставить линию такой, какая она есть.

— Похоже, он хотел оказаться здесь.

— Мне кажется, что он рассматривает нашу команду как шанс выиграть Кубок, и это его главный приоритет. Мне кажется, ему нравится наш стиль игры. Я говорил с ним пару раз о принятии роли, и он совершенно ясно дал понять, что сделает все, что угодно, пока у него есть шанс стать чемпионом.

— У вас были какие-либо другие переговоры перед трансферным дедлайном?

— Совсем немного. Мы проверили несколько вариантов. Было много звонков на прошлой неделе и в предыдущие недели тоже. Сегодня мы проверили несколько вариантов и сделали все, что смогли.

— Вы были близки к другим сделкам?

— В таких ситуациях ты всегда находишься рядом. Я думаю, что мы удовлетворены тем, где мы сейчас находимся. Я добавил два, как мне кажется, ключевых элемента, и мы сделали нашу команду лучше, она стала более сбалансированной.

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— Повлияла ли победа над «Питтсбургом» на то, как вы вели себя сегодня?

— Нет. Наше поведение всегда основывается на том, что лучше всего для команды. Мы можем добавить парня, который сделает нашу команду лучше и глубже и даст нам больше шансов на победу. Мы всегда будем стремиться к этому.

— Другим февральским новичком стал защитник Бренден Диллон. Вы довольны его стартом в «Вашингтоне»?

— Мне все нравится. Мне все это очень нравится. Он провел отличную игру против «Питтсбурга», а ко встрече с «Нью-Джерси» он просто не успел освоиться. Он добавил нам физики и хорошее движение шайбы. Его первый пас был хорош. Кажется, пока все получается. Нелегко прийти в новую команду и сразу вписаться в нее, но он справился.

— Какие исследования вы провели, прежде чем добавить двух этих игроков?

— В случае с Диллоном мне просто показалось, что он нам подойдет. Ну, а беседуя с Ильей, меня прежде всего интересовало, готов ли он принять какую-то новую роль. Я знаю, что в Монреале он играл немного больше, чем будет играть здесь. Сможет ли он принять эту роль и смириться с ней? Он совершенно уверен, что сделает все, о чем его попросят.

— У вас был какой-то интерес к Ковальчуку, когда он оказался доступен после расторжения контракта с «Кингз»?

— Мы говорили об этом довольно много, но было трудно понять, в какой форме он находится из-за того, что происходило в «Лос-Анджелесе». К тому же на тот момент мы бы не смогли встроить его в свою платежку. Теперь же мы будем платить только половину от его контракта в $700 тысяч. Сейчас условия намного лучше, чем были тогда.

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— В расцвете сил он был очень похож на Овечкина. Каков он теперь?

— Я думаю, что у него немного больше скорости, чем всем кажется. Он просто уменьшенная версия того, кем он был. Вы, вероятно, увидите проблески того, кем он был в то время. У него все еще хорошие руки. У него все еще хороший уровень мастерства. Он, вероятно, забьет несколько важных голов и проведет несколько отличных матчей. Пусть это будет и не так стабильно и результативно, как в пору его расцвета.

— Если Ковальчука определят в третье звено, Паник будет переведен в четвертое?

— Это решение за тренерами, все зависит от того, чего они хотят делать. Я думаю, они будут пробовать разные комбинации.

— На что вы прежде всего обращаете внимание, когда вымениваете или подписываете новичка?

— Хочется, чтобы парни комфортно чувствовали себя в своих новых ролях, со своим айстаймом. Хочется, чтобы они были в правильном настроении и могли реализовать свой потенциал. Иногда я говорю им: «Возможно, вы не будете играть здесь так высоко, как могли бы в другой команде, но вы здесь, чтобы внести вклад в командный результат, чтобы команда стала лучше. Если все примут свои роли, у нас больше шансов выиграть чемпионат».

— Вы были удивлены тем, как много сделок было сегодня по всей лиге, особенно в Столичном дивизионе?

— Наш дивизион был довольно активным. В нем есть много хороших команд очень близких по уровню таланта. Каждая команда здесь может обыграть каждую в любой вечер при условии хорошей игры вратаря. Каждый клуб рассчитывает выйти в плей-офф. Все они задают себе вопрос: «Каков наш состав? Как мы можем его улучшить?» Я думаю, что это удалось всем командам дивизиона.

— Вчерашняя победа над «Пингвинз» заставила вас почувствовать себя лучше?

— Это была важная игра для нас. Это была большая игра. В последнее время мы падали вниз, но теперь увидели много улучшений в игре. Я не думаю, что увидели то, что будет в плей-офф, но многое из того, чего нам не хватало в предыдущих играх, на этот раз было исправлено. Поэтому я думаю, что мы движемся в правильном направлении, но у нас еще есть возможности для улучшения.

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