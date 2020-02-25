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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин получит от «Нью-Джерси» сетку от ворот на память о 700-м голе за карьеру в НХЛ

22 февраля 2020 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) забил 700-й гол за карьеру в лиге.

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Источник: AFP 2020

34-летний россиянин стал восьмым хоккеистом в истории лиги, кому покорилась эта отметка.

Пресс-служба «Дэвилз» опубликовала видео, на котором запечатлено, как сотрудник клуба срезает сетку с ворот, чтобы впоследствии отправить её Овечкину.

«Получил шайбу, получил клюшку, а теперь получит и сетку. Большое спасибо, «Дэвилз», — говорится в «твиттере «Вашингтона» о подарке от «Нью-Джерси».

Россиянин стал вторым по скорости достижения отметки 700 голов в НХЛ, и для этого ему понадобилось провести 1144 матча. Первый — легендарный Уэйн Гретцки, ему понадобилось только 886 матчей.

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Нью-Джерси Дэвилз
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Ален НасреддинТодд Рирден
Вратари
Маккензи БлэквудИлья Самсонов(Илья Самсонов)
1-й период
02:36Коннор Кэррик
05:21Трэвис Зэйджак
12:55Йеспер Братт(Дэймон Сиверсон)
2-й период
30:14Бренден Диллон
32:12Уэйн Симмондс(Йеспер Братт, Никита Гусев)
34:03Колтон Уайт
34:44Том Уилсон(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
36:45Джон Хейден
3-й период
44:50Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Ник Дженсен)
50:51Колтон Уайт
50:51Евгений Кузнецов
51:55Дакота Мермис
53:41Трэвис Зэйджак
55:44Евгений Кузнецов
56:55Михал Кемпны
58:01Дэймон Сиверсон(Никита Гусев, Кайл Палмиери)
Лучшие игроки матча
Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
14Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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