У Панарина личный рекорд по голам в НХЛ! А ещё он повторил достижение Гретцки и Ягра
Гол и чумовая передача, а у «Рейнджерс» — очередная победа.
Гол и чумовая передача, а у «Рейнджерс» — очередная победа.
«Не дают пасы, как забивать вообще?» — сокрушался Артемий Панарин, играя в «Коламбусе». Немного лукавил, потому что забивать
Предыдущий рекорд Панарин установил на второй год в «Чикаго», но тогда рядом с ним был Патрик Кейн. Однако россиянин давно уже доказал, что ему не нужен рядом элитный плеймейкер, он и сам способен рулить в атаке и тащить команду на себе.
В первом периоде «Рейнджерс» по большей части приходилось отбиваться, настолько велик был натиск «Айлендерс». Но Александр Георгиев стоял на голове, а в одной из немногочисленных атак гости расчертили великолепную комбинацию. Защитник Райан Линдгрен подключился к атаке и нашёл Панарина поперечной передачей, который бросил в касание. Семён Варламов не успел переместиться, чтобы сделать сейв, но больше вопросов к защите, которая оставила Панарина совершенно одного. И это зная, что Артемия уже называют «убийцей “Айлендерс”» — в этом сезоне он набрал уже седьмое очко в трёх матчах против этой команды.
Панарин установил очередное историческое достижение, выйдя на чистое пятое место по количеству очков за сезон в «Рейнджерс» среди левых нападающих. Впереди — Уолт Поддубный (88 очков в сезонах-1987/1988 и 1986/1987, Стив Викерс (89 очков в сезоне-1974/1975) и Вик Хэдфилд (106 очков в сезоне-1971/1972).
Кроме того, Панарин стал седьмым игроком в истории клуба, у которого за сезон было несколько результативных серий, которые длились не менее 10 матчей. Остальные -Жильбер, Роджерс, Лич, Мессье, Гретцки и Ягр. И установил ещё один рекорд XXI века для дебютантов клубов.
Во втором периоде игра выравнялась, а «Рейнджерс» забили ещё один гол. Грег Маккег подправил на пятачке дальний выстрел Брендана Лемье. Но, конечно, «Айлендерс» не собирались так просто сдаваться — новичок команды
В третьем периоде «Айлендерс»
Овертайм длился 28 секунд. На лёд у «Рейнджерс» вышел Панарин, отобрал шайбу в своей зоне, едва не убежал один на один с Варламовым, но соперник его настиг. Артемий стянул на себя всех трёх игроков «островитян» и отпасовал Мике Зибанеджаду, в распоряжении которого была полностью свободная зона атаки. Тот не стал медлить и нанёс точный бросок с ходу.
Панарин уже четвертый бомбардир в НХЛ! 85 очков в сезоне, до личного рекорда осталось набрать всего два балла. Позади — Конор Макдэвид и Натан Маккиннон, совсем близко — Давид Пастрняк. Сейчас Панарин делает всё, чтобы затащить «Рейнджерс» в
Елена Кузнецова
|Барри Тротц
|Дэвид Куинн
|Семен Варламов(Семен Варламов)
|Александр Георгиев
|14:15
|Брендан Лемье
|17:02
|Артемий Панарин(Райан Линдгрен, Энтони Дианджело)
|27:48
|Грег Маккег(Адам Фокс, Брендан Лемье)
|37:04
|Жан-Габриэль Пажо(Райан Пулок, Джош Бэйли)
|42:19
|Филип Хитил
|45:52
|Жан-Габриэль Пажо
|45:52
|Жан-Габриэль Пажо
|45:52
|Жан-Габриэль Пажо
|45:52
|Джейкоб Труба
|49:34
|Бретт Хауден(Райан Линдгрен, Брендан Смит)
|52:16
|Командный штраф
|52:30
|Райан Стром
|54:23
|Джордан Эберле(Андерс Ли, Мэтью Барзал)
|59:42
|Брок Нельсон(Девон Тэйвз, Мэтью Барзал)
|60:28
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин)
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Райан Линдгрен (Нью-Йорк Рейнджерс), Жан-Габриэль Пажо (Нью-Йорк Айлендерс)
|19
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0