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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

У Панарина личный рекорд по голам в НХЛ! А ещё он повторил достижение Гретцки и Ягра

Гол и чумовая передача, а у «Рейнджерс» — очередная победа.

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«Не дают пасы, как забивать вообще?» — сокрушался Артемий Панарин, играя в «Коламбусе». Немного лукавил, потому что забивать всё-таки получалось, и на хорошем уровне. В «Рейнджерс» он вроде бы тоже играет не с самыми топовыми партнёрами, но забивать получается так хорошо, что в очередном матче Артемий установил личный снайперский рекорд — 32 шайбы за сезон. И до конца регулярки ещё целых 20 игр.

Предыдущий рекорд Панарин установил на второй год в «Чикаго», но тогда рядом с ним был Патрик Кейн. Однако россиянин давно уже доказал, что ему не нужен рядом элитный плеймейкер, он и сам способен рулить в атаке и тащить команду на себе.

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В первом периоде «Рейнджерс» по большей части приходилось отбиваться, настолько велик был натиск «Айлендерс». Но Александр Георгиев стоял на голове, а в одной из немногочисленных атак гости расчертили великолепную комбинацию. Защитник Райан Линдгрен подключился к атаке и нашёл Панарина поперечной передачей, который бросил в касание. Семён Варламов не успел переместиться, чтобы сделать сейв, но больше вопросов к защите, которая оставила Панарина совершенно одного. И это зная, что Артемия уже называют «убийцей “Айлендерс”» — в этом сезоне он набрал уже седьмое очко в трёх матчах против этой команды.

Официальный сайт НХЛ

Панарин установил очередное историческое достижение, выйдя на чистое пятое место по количеству очков за сезон в «Рейнджерс» среди левых нападающих. Впереди — Уолт Поддубный (88 очков в сезонах-1987/1988 и 1986/1987, Стив Викерс (89 очков в сезоне-1974/1975) и Вик Хэдфилд (106 очков в сезоне-1971/1972).

Кроме того, Панарин стал седьмым игроком в истории клуба, у которого за сезон было несколько результативных серий, которые длились не менее 10 матчей. Остальные -Жильбер, Роджерс, Лич, Мессье, Гретцки и Ягр. И установил ещё один рекорд XXI века для дебютантов клубов.

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Во втором периоде игра выравнялась, а «Рейнджерс» забили ещё один гол. Грег Маккег подправил на пятачке дальний выстрел Брендана Лемье. Но, конечно, «Айлендерс» не собирались так просто сдаваться — новичок команды Жан-Габриэль Пажо начал оправдывать инвестиции в себя с первой же игры и сократил отставание в счёте. Все на площадке потеряли шайбу, включая Георгиева, который вообще смотрел в другую сторону. Пажо забрасывал в пустые ворота.

Официальный сайт НХЛ

В третьем периоде «Айлендерс» всё-таки отыгрались, хотя сначала пропустили ещё. Но массированное давление и мастерство первого звена взяло своё — сначала забил Джордан Эберле, а на последней минуте Брок Нельсон сравнял счёт при игре в меньшинстве с пустыми воротами.

Овертайм длился 28 секунд. На лёд у «Рейнджерс» вышел Панарин, отобрал шайбу в своей зоне, едва не убежал один на один с Варламовым, но соперник его настиг. Артемий стянул на себя всех трёх игроков «островитян» и отпасовал Мике Зибанеджаду, в распоряжении которого была полностью свободная зона атаки. Тот не стал медлить и нанёс точный бросок с ходу.

Официальный сайт НХЛ

Панарин уже четвертый бомбардир в НХЛ! 85 очков в сезоне, до личного рекорда осталось набрать всего два балла. Позади — Конор Макдэвид и Натан Маккиннон, совсем близко — Давид Пастрняк. Сейчас Панарин делает всё, чтобы затащить «Рейнджерс» в плей-офф. И если его команда всё-таки там окажется, то его надо будет серьёзно рассматривать на звание MVP сезона.

Елена Кузнецова

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31 января© Ньюстюб
Нью-Йорк Айлендерс
3:4ОТ
0:1, 1:1, 2:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2326.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцДэвид Куинн
Вратари
Семен Варламов(Семен Варламов)Александр Георгиев
1-й период
14:15Брендан Лемье
17:02Артемий Панарин(Райан Линдгрен, Энтони Дианджело)
2-й период
27:48Грег Маккег(Адам Фокс, Брендан Лемье)
37:04Жан-Габриэль Пажо(Райан Пулок, Джош Бэйли)
3-й период
42:19Филип Хитил
45:52Жан-Габриэль Пажо
45:52Жан-Габриэль Пажо
45:52Жан-Габриэль Пажо
45:52Джейкоб Труба
49:34Бретт Хауден(Райан Линдгрен, Брендан Смит)
52:16Командный штраф
52:30Райан Стром
54:23Джордан Эберле(Андерс Ли, Мэтью Барзал)
59:42Брок Нельсон(Девон Тэйвз, Мэтью Барзал)
Овертайм
60:28Мика Зибанежад(Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Райан Линдгрен (Нью-Йорк Рейнджерс), Жан-Габриэль Пажо (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
19Штрафное время11
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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